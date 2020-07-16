Полиция задержала 132 участника несанкционированного шествия в Москве

Акция была спокойной, пока проходила только на Пушкинской площади, где организаторы кампании «Нет!» планировали лишь провести сбор подписей против внесений поправок к Конституции

Граждане обратилась в правительство города Москвы с заявкой на проведение массового мероприятия где на основании Указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-ум (с изменениями и дополнениями) им было отказано, пишет ГУ МВД по Москве. Несмотря на это группа активистов организовала несанкционированное мероприятие в ходе которого было организовано шествие по Страстному бульвару с последующим перекрытием проезжей части в районе дома № 8 Петровского бульвара и созданием помех в дорожном движении.

Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Росгвардии нарушение общественного порядка в центре Москвы было пресечено. В территориальные отделы полиции для разбирательства доставлено 132 человека. В отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности, установленной законом.

«ОВД-Инфо» заявляет о 147 задержанных.



Несколько сотен человек начали движение по Страстному бульвару — и тут сотрудники полиции активизировались. Терпение полиции закончилось в тот момент, когда протестующие вышли на проезжую часть

А некоторые легли прямо на дороге перед автомобилем ДПС