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Полиция задержала 132 участника несанкционированного шествия в Москве

11:14 16.07.2020 Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»
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Москвичи высказывали протест поправкам в Конституцию и поддерживали Хабаровск.

Полиция задержала 132 участника несанкционированного шествия в Москве
Акция была спокойной, пока проходила только на Пушкинской площади, где организаторы кампании «Нет!» планировали лишь провести сбор подписей против внесений поправок к Конституции

Граждане обратилась в правительство города Москвы с заявкой на проведение массового мероприятия где на основании Указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-ум (с изменениями и дополнениями) им было отказано, пишет ГУ МВД по Москве. Несмотря на это группа активистов организовала несанкционированное мероприятие в ходе которого было организовано шествие по Страстному бульвару с последующим перекрытием проезжей части в районе дома № 8 Петровского бульвара и созданием помех в дорожном движении.
Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Росгвардии нарушение общественного порядка в центре Москвы было пресечено. В территориальные отделы полиции для разбирательства доставлено 132 человека. В отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности, установленной законом.
«ОВД-Инфо» заявляет о 147 задержанных.

Всего около тысячи человек собрались у памятника Пушкину: люди кричали «Хабаровск, мы с тобой» — в поддержку арестованного губернатора Хабаровска Сергея Фургала, «Свободу Юлии Цветковой» — в поддержку художницы, которую обвиняют в распространении порнографии, пишет «Новая газета».

Полиция задержала 132 участника несанкционированного шествия в Москве
Несколько сотен человек начали движение по Страстному бульвару — и тут сотрудники полиции активизировались. Терпение полиции закончилось в тот момент, когда протестующие вышли на проезжую часть
Полиция задержала 132 участника несанкционированного шествия в Москве
А некоторые легли прямо на дороге перед автомобилем ДПС
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От редакции

Почему запретили?

Аноним, 16 июля 2020 12:04
Потому что когда люди сидят по своим камерам,безопасней. А русский народ как известно,пока не клюнет,не сдвинется.Интересно долго еще будут намордники носить?

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