1 медсестра на 20 коек положена указом президента. В пульмонологии ЦГБ Бердска на 1 медсестру — 8-9 коек. Ужасов нет, заверил Хальзов

Раз в смене, по словам министра здравоохранения региона, находится 7 медсестер. На одну из них приходится коек в два раза меньше, чем предусмотрено президентом. Получается, что нагрузка на медсестер в ЦГБ Бердска ниже, чем нагрузка в стране.

Нагрузка на медсестер в БЦГБ меньше, чем по стране

В министерство здравоохранения Новосибирской области регулярно направляются запросы редакцией «Курьер. Среда. Бердск», дабы обратить внимание руководства на ситуацию в пульмонологии. 15 июля в редакцию пришел ответ на один из запросов об ужасах пульмонологии.

— В соответствии с приказом 198н для оказания медицинской помощи в стационарных условиях пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID- 19 предусмотрена 1 должность медицинской сестры на 20 коек. В пульмонологическом отделении БЦГБ по состоянию на 10 июня 2020 работают 7 медицинских сестер в смену, — рассказал редакции «Курьер. Среда. Бердск» министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Согласно информации из прошлых запросов в Минздрав, в пульмонологическом отделении БЦГБ располагается 60 коек. Раз в смене, по словам министра, находится 7 медсестер, тогда на одну из них приходится по 8-9 коек, что в два раза меньше, чем предусмотрено приказом президента. Таким образом, получается, что нагрузка на медсестер в ЦГБ Бердска ниже, чем нагрузка в стране.

Напомним, на сегодняшний день в Бердске зафиксирован 141 случай заражения коронавирусом. В ближайшее время редакция «Курьер. Среда. Бердск» расскажет, сколько бюджетных денег было потрачено на борьбу с коронавирусом в Новосибирской области.