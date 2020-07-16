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1 медсестра на 20 коек положена указом президента. В пульмонологии ЦГБ Бердска на 1 медсестру — 8-9 коек. Ужасов нет, заверил Хальзов

12:02 16.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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Раз в смене, по словам министра здравоохранения региона, находится 7 медсестер. На одну из них приходится коек в два раза меньше, чем предусмотрено президентом. Получается, что нагрузка на медсестер в ЦГБ Бердска ниже, чем нагрузка в стране.

1 медсестра на 20 коек положена указом президента. В пульмонологии ЦГБ Бердска на 1 медсестру 8 9 коек. Ужасов нет, заверил Хальзов
Нагрузка на медсестер в БЦГБ меньше, чем по стране
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
1 медсестра на 20 коек положена указом президента. В пульмонологии ЦГБ Бердска на 1 медсестру 8 9 коек. Ужасов нет, заверил Хальзов

1 медсестра на 20 коек положена указом президента. В пульмонологии ЦГБ Бердска на 1 медсестру — 8-9 коек. Ужасов нет, заверил ХальзовЕще 1 зараженный COVID-19 прибавился в Бердске. Всего смертельный вирус поразил 141 бердчанина на 16 июляЕщё 65 новостейСюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы1 медсестра на 20 коек положена указом президента. В пульмонологии ЦГБ Бердска на 1 медсестру — 8-9 коек. Ужасов нет, заверил ХальзовМедики боятся репрессий: Контактные с зараженными COVID-19 семьями приходят на рентген в ЦГБ Бердска. Но президентских выплат нетЕщё 1744 новостей

В министерство здравоохранения Новосибирской области регулярно направляются запросы редакцией «Курьер. Среда. Бердск», дабы обратить внимание руководства на ситуацию в пульмонологии. 15 июля в редакцию пришел ответ на один из запросов об ужасах пульмонологии.

— В соответствии с приказом 198н для оказания медицинской помощи в стационарных условиях пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID- 19 предусмотрена 1 должность медицинской сестры на 20 коек. В пульмонологическом отделении БЦГБ по состоянию на 10 июня 2020 работают 7 медицинских сестер в смену, — рассказал редакции «Курьер. Среда. Бердск» министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Согласно информации из прошлых запросов в Минздрав, в пульмонологическом отделении БЦГБ располагается 60 коек. Раз в смене, по словам министра, находится 7 медсестер, тогда на одну из них приходится по 8-9 коек, что в два раза меньше, чем предусмотрено приказом президента. Таким образом, получается, что нагрузка на медсестер в ЦГБ Бердска ниже, чем нагрузка в стране.

Напомним, на сегодняшний день в Бердске зафиксирован 141 случай заражения коронавирусом. В ближайшее время редакция «Курьер. Среда. Бердск» расскажет, сколько бюджетных денег было потрачено на борьбу с коронавирусом в Новосибирской области.

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От редакции

Большая нагрузка?

Аноним, 16 июля 2020 12:50
Интересно откуда такая информация На 4 этаже в ночь одна медсестра на все отделение

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