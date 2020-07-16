Дачный домик, веранда, гараж или сарай требуют вложения средств для того, чтобы их возвести
Но стоит понимать, что уменьшение конечной стоимости постройки не должно влиять на технологическую составляющую, поскольку таким зданием придется пользоваться самому владельцу. В данной статье будут рассмотрены различные варианты строительства и пути возможного сокращения расходов.
Первоначальным этапом перед строительством любого строения является создание проекта. Чем сложнее будет архитектура здания, тем больше финансов придется вложить в строительство. Выделяются несколько основных моментов в выборе проекта:
- Минимальное количество площади. В среднем, на одного человека, для комфортного существования, предусмотрено 11 кв.м. Данную цифру необходимо умножить на количество членов семьи и добавить площадь на хозяйственные и санитарные помещения для определения оптимального пространства помещения.
- Оптимальные материалы. Не стоит забывать, что качество материалов влияет в первую очередь на долговечность вашего дома. Использование материалов с нарушением технического состояния может быть только в подсобных работах, например возведение опалубки. Но экономия на других материалах, таких как цемент, кирпич или дерево, может привести к преждевременному разрушению или повреждению постройки.
- Простая планировка. Небольшой размер дома, простая крыша, отсутствие сложных архитектурных элементов позволяет значительно сократить расходы.
Главной составляющей большой сметы на возведение дома является материал, из которого происходит строительство. Выделяют несколько основных материалов: дерево, кирпич, газоблоки.
Первоначальным этапом перед строительством любого строения является создание проекта. Чем сложнее будет архитектура здания, тем больше финансов придется вложить в строительство. Выделяются несколько основных моментов в выборе проекта:
- Минимальное количество площади. В среднем, на одного человека, для комфортного существования, предусмотрено 11 кв.м. Данную цифру необходимо умножить на количество членов семьи и добавить площадь на хозяйственные и санитарные помещения для определения оптимального пространства помещения.
- Оптимальные материалы. Не стоит забывать, что качество материалов влияет в первую очередь на долговечность вашего дома. Использование материалов с нарушением технического состояния может быть только в подсобных работах, например возведение опалубки. Но экономия на других материалах, таких как цемент, кирпич или дерево, может привести к преждевременному разрушению или повреждению постройки.
- Простая планировка. Небольшой размер дома, простая крыша, отсутствие сложных архитектурных элементов позволяет значительно сократить расходы.
Главной составляющей большой сметы на возведение дома является материал, из которого происходит строительство. Выделяют несколько основных материалов: дерево, кирпич, газоблоки.
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Деревянные строения являются экологическими и более теплыми. Такая технология позволяет возвести строение собственными силами, что дополнительно сократит статью на расходы, в связи с отсутствием строительной бригады. Более легкий вес дома, позволяет сэкономить на возведении фундамента, а его низкая потеря тепла – на отоплении. Необходимо только тщательно соблюдать технологию строительства.
Дома из газоблоков также могут быть финансово выгодными. Достаточно большие габариты блоков позволяют уменьшить их количество и конечную стоимость. Такой дом также является достаточно легким, что дает возможность экономии на фундаментальной части, а высокий уровень поглощения шума, уменьшает растраты на шумоизоляцию. Единственным моментом, на который стоит «разориться», является более качественная гидроизоляция, поскольку газоблоки имеют пористую поверхность, что может привести к наполнению их водой. Также такие здания практически не подвержены процессу усадки, что дает гарантию на то, что двери или окна не изменят своего положения относительно дома.
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Кирпичные дома являются наиболее долговечными строениями, но менее финансово-выгодными, среди вышеперечисленных вариантов. Основными положениями, на которые тратятся дополнительные средства, являются более надежный фундамент, из-за большой массы дома, изготовление толстых стен, с применением качественных утеплителей, для сохранения тепла внутри здания и более длительные сроки на его возведение. Такой дом подойдет для тех, кто имеет больше времени и финансов для строительства.
Также стоит уделить внимание не только дому на земельном участке, но и другим строениям. Практически любой участок оснащен дополнительными строениями, такими как хозяйственный блок, теплица, гараж, туалет и другие. Одним из возможных вариантов сэкономить является попытка возведения хозяйственных помещений под одной крышей. Мастерская, место для хранения инструментов, дровяник могут сосуществовать рядом друг с другом. Также с точки зрения надежности, одно большое строение легче сделать более прочным, чем каждую маленькую постройку.
Оборудование места для хранения транспортных средств также подразумевает вливание дополнительных средств. Чтобы попытаться сократить расходы, можно обойтись изготовлением обычного навеса или совместить гараж с жилым помещением.
Различные беседки, баню, детскую площадку, бассейн, теплицы можно оборудовать на свой вкус и финансовое состояние. В магазинах есть множество всевозможных вариантов материалов для таких построек, стоит только более тщательно их подобрать по своим финансовым возможностям.
Оборудование места для хранения транспортных средств также подразумевает вливание дополнительных средств. Чтобы попытаться сократить расходы, можно обойтись изготовлением обычного навеса или совместить гараж с жилым помещением.
Различные беседки, баню, детскую площадку, бассейн, теплицы можно оборудовать на свой вкус и финансовое состояние. В магазинах есть множество всевозможных вариантов материалов для таких построек, стоит только более тщательно их подобрать по своим финансовым возможностям.
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