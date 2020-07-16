Но стоит понимать, что уменьшение конечной стоимости постройки не должно влиять на технологическую составляющую, поскольку таким зданием придется пользоваться самому владельцу. В данной статье будут рассмотрены различные варианты строительства и пути возможного сокращения расходов.



Первоначальным этапом перед строительством любого строения является создание проекта. Чем сложнее будет архитектура здания, тем больше финансов придется вложить в строительство. Выделяются несколько основных моментов в выборе проекта:

- Минимальное количество площади. В среднем, на одного человека, для комфортного существования, предусмотрено 11 кв.м. Данную цифру необходимо умножить на количество членов семьи и добавить площадь на хозяйственные и санитарные помещения для определения оптимального пространства помещения.



- Оптимальные материалы. Не стоит забывать, что качество материалов влияет в первую очередь на долговечность вашего дома. Использование материалов с нарушением технического состояния может быть только в подсобных работах, например возведение опалубки. Но экономия на других материалах, таких как цемент, кирпич или дерево, может привести к преждевременному разрушению или повреждению постройки.

- Простая планировка. Небольшой размер дома, простая крыша, отсутствие сложных архитектурных элементов позволяет значительно сократить расходы.

Главной составляющей большой сметы на возведение дома является материал, из которого происходит строительство. Выделяют несколько основных материалов: дерево, кирпич, газоблоки.

