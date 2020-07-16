Слово мэра расходится с делом? Голодовки главы Бердска против мусорной свалки под носом у города ждут активисты

Они готовы оказать градоначальнику посильную помощь — напечатать плакат для его одиночного пикета. И считают, что это будет гораздо полезнее, чем все выступления общественников, которым из-за карантина запрещено митинговать.

Мэр Бердска Евгений Шестернин заявил, что отказывается работать с некоторыми СМИ

Бердские активисты, протестующие против строительства мусорной свалки на границе с Бердском в Искитимском районе, решили напомнить главе города Евгению Шестернину о его обещании. Напомним, что мэр публично пообещал «голодать против свалки», когда протестные настроения захлестнули Бердск.

Общественники не только призывают Шестернина показать, что его слова не расходятся с делом, но и предлагают оказать помощь в организации акции.

— Некоторое время назад, наш уважаемый мэр говорил, что готов голодать вместе горожанам и ради остановки строительства свалки ТКО у границ Бердска. Так вот я предлагаю, и думаю многие меня поддержат, пусть проведет одиночный пикет на площади Горького. Пусть покажет, что слова мэра были не просто слова, а чтобы они были в согласии с действиями. Мы даже ему плакат нарисуем. Пусть выберет дату, — высказался «Курьер. Среда. Бердск» активный противник мусорного полигона Алексей Шабин.

По его мнению, сей акт градоначальника «будет значительно более резонансным», чем все выступления общественности. Тем более, что в период пандемии «всех закрыли на карантин» и массовые мероприятия запрещены, в том числе митинги.

Так пойдет ли мэр Бердска голодать против строительства свалки около городского кладбища? Этот вопрос Евгению Шестернину задавали еще неделю назад, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Новость об этом опубликовали 11 региональных СМИ. Из заголовков, опубликованных в том числе и федеральными СМИ, можно допустить, что глава Бердска готов встать в протест и даже голодать.

«- Но когда собирают подписи — голодать против свалки… Против свалки все. И я пойду голодать против свалки. И все здесь сидящие пойдут голодать против свалки», — процитировали СМИ слова Евгения Шестернина с заседания рабочей группы по полигону ТКО.

Сам он прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» так:

— Я против того, чтобы поднимать людей на голодовки и собирать подписи, не зная проблемы. Проекта нет!

Евгений Анатольевич отметил, что не работает со СМИ, выдергивающими фразы из контекста. В том числе и с «Курьер. Среда. Бердск» больше не работает. Вместе с тем мэр озвучил позицию администрации:

— Мы категорически против свалки в Искитиме и Бердске. Я не понимаю организацию полигона без решения вопросов переработки и утилизации. В старом виде полигоны, которые пересыпаются земляным настом, нас не устраивают. Никакой завод не решит проблему грамотной утилизации и экологической защиты данного населенного пункта, если само население в нем принимать участие не будет. А это будет возможно только тогда, когда одни и те же вопросы будут одинаково трактоваться, будет сформирована экологическая культура населения.

Напомним, дорогу к будущей свалке строит ООО «Полигон». На земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 планируется полигон TKO — комплекс природоохранительных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и захоронения TKO 4 и 5-гo класса опасности. Все мероприятия проходят под контролем министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. Проект полигона находится на стадии экспертиз. Публичные обсуждения по проекту состоялись в Искитимском районе 12 мая 2020 года.

Важный момент — строительство планируется в рамках частного инвестиционного проекта. А информация о равнозначности полигона TKO и мусороперерабатывающего завода отсутствует.

Новость о возможном строительстве новой свалки под Бердском повергла в шок горожан и подвигла их на протестные выступления. Активисты не ограничились только пикетами, петициями и обращения во все органы власти. Они создали народный фонд борьбы с мусорным полигоном. На пожертвования будут готовить всевозможные акции. И первая из них — изготовление наклеек на автомобили с лозунгом «Бердск против мусорного полигона», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».