16 июля 2020 магазин ИКЕА Новосибирск снова открывается: письмо об этом разослали на эмайлы жителей Бердска

«Торопиться не стоит — приходите, когда Вам будет удобно! До встречи — мы так долго ее ждали!», приветствует бердчан директор магазина ИКЕА Новосибирск Алексей Колгушкин. И мы — тоже долго ждали!

16 июля магазин ИКЕА Новосибирск снова открывается!

Спешим поделиться с Вами радостной новостью: магазин ИКЕА Новосибирск возвращается к работе 16 июля!

Торопиться не стоит — приходите, когда Вам будет удобно, тем более что покупки можно по-прежнему совершать онлайн с бесконтактной доставкой, а все специальные условия по возвратам продлены до 31 августа.

Из этого письма Вы узнаете, как будет организована работа нашего магазина в первое время после открытия. Мы сделаем все возможное, чтобы Ваш поход в магазин был максимально безопасным.

Узнайте текущую степень загруженности магазина перед походом за покупками – она отображается на нашем сайте в виде светофора: низкая, средняя, высокая.

До встречи — мы так долго ее ждали!

Директор магазина ИКЕА Новосибирск

Алексей Колгушкин