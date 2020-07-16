3120 зараженных коронавирусом находятся на ИВЛ в России, рассказал Мурашко

В больницах на сегодняшний день находятся порядка 112 тысяч пациентов. Реанимационная защита обеспечена в полном объёме, 25 тыс. реанимационных коек развёрнуто по стране, также отметил он.

Сегодня в медицинских организациях более 460 тысяч медицинских работников оказывают помощь пациентам

Заседание Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации прошло 15 июля.

Выступил М.Мурашко: Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги!

Сегодня, как уже упомянула Татьяна Алексеевна (Голикова), идут клинические испытания вакцины. Закончена первая фаза, продолжается вторая. Мы рассчитываем в ближайшее время – в течение двух недель – получить завершение по одной из кандидатных вакцин. Поступили документы на кандидатную вакцину для получения разрешения на клинические испытания. Сейчас экспертами оценивается, по завершении будет дано разрешение для ещё одного продукта, который при удачном прохождении также будет принят на вооружение для медицинских работников.

На сегодняшний день развёрнуто 169 тыс. коек. В пике количество коек доходило до 184 тыс. На 169 тыс. коек есть резерв, поскольку в медицинских организациях на сегодняшний день находятся порядка 112 тысяч пациентов. Хочу сказать, что реанимационная защита обеспечена в полном объёме, 25 тыс. реанимационных коек развёрнуто по стране. На аппаратах искусственной вентиляции лёгких сегодня в стационарах находится 3120 человек. В период оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 были созданы в том числе и профильные госпитали, которые принимали пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, острым коронарным синдромом, травмами, онкологическими, эндокринологическими заболеваниями. Создано и функционирует отдельное подразделение в федеральном Центре трансплантологии имени Шумакова – инфекционный госпиталь для пациентов, перенёсших трансплантацию органов. Также продолжает работать федеральный центр для госпитализации пациентов с онкологическими заболеваниями в сочетании с коронавирусной инфекцией.

Такие федеральные центры, как Центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, уже вернулись к своей обычной деятельности и принимают плановых пациентов. Возврат к плановой деятельности принципиально важен при соблюдении противоэпидемических мероприятий, которые, в том числе, профилактируют поступление пациентов в клиники, оказывающие другие виды помощи. Мы продолжаем совершенствовать подходы к лечению. За период работы в условиях оказания помощи пациентам с COVID-19 было выпущено семь итераций методических рекомендаций. Сейчас идёт работа над восьмой версией методических рекомендаций, которая вбирает в себя наилучший опыт, полученный нашими и зарубежными специалистами. Выпущено постановление Правительства об особенностях организации медицинской помощи при угрозе распространения заболеваний, представляющих угрозу. В рамках этого постановления мы уже разработали и готовим для рецензирования методические рекомендации по реабилитации пациентов, перенёсших новую коронавирусную инфекцию.

Сегодня в медицинских организациях более 460 тысяч медицинских работников оказывают помощь пациентам. Внедрение нового организационного инструмента – дистанционных реанимационных консультативных центров – сыграло существенную роль в сохранении жизни и здоровья граждан. Практически для каждой категории пациентов был создан центр, который позволял специалистам из любого региона страны получить консультацию. Также в него обращались и зарубежные специалисты. Речь идёт о помощи как взрослому населению, так и детям, пациентам с сердечно-сосудистой патологией, с онкологическими заболеваниями и, что особенно важно, беременным женщинам.

Для оперативного мониторинга сегодня работает информационный ресурс, который позволяет нам видеть ситуацию по каждому региону, по каждой медицинской организации. Хочу отметить, что мы планируем в этот ресурс погрузить новый блок, касающийся вакцинации населения, для того чтобы иметь чёткую базу по пациентам и по перенесённым заболеваниям.

Благодаря финансовым средствам, выделенным Правительством, значительно укрепилась служба скорой медицинской помощи. Почти 3 тыс. автомобилей были направлены в регионы – класса B и класса C, что однозначно повлияло на эффективность работы скорой помощи. На неё, конечно, повышенная нагрузка была в этот период.

Параллельно с организационно-методической работой Росздравнадзором проводятся и контрольные мероприятия по эффективности оказания медицинской помощи.

Источник: government.ru