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Увезли в СИЗО идейного вдохновителя Сергея Южакова и двух подельников-вымогателей, заставлявших покупать себе iPhone и брать кредиты жителей Бердска

12:25 16.07.2020 Фото: pixabay.com
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Сейчас уголовное дело насчитывает около 20 эпизодов вымогательства (ст. 163 УК РФ) и мошенничества (ст. 159 УК РФ). По предварительным расчетам силовиков, участники банды похитили не менее 7 млн руб.

Увезли в СИЗО идейного вдохновителя Сергея Южакова и двух подельников вымогателей, заставлявших покупать себе iPhone и брать кредиты жителей Бердска
Бандиты заставляли покупать себе iPhone

Сотрудники новосибирских управлений МВД и ФСБ арестовали банду вымогателей. По версии следствия, рэкетиры заставляли жертв покупать для них дорогостоящие гаджеты Apple, оформлять на себя банковские кредиты и отдавать им деньги. В общей сложности вымогатели похитили свыше 7 млн руб., кроме того, у них изъяты долговые расписки на значительную сумму. Трех подозреваемых суд отправил в СИЗО, двух их сообщников, которые стали сотрудничать со следствием, отпустили под подписку о невыезде.

В Новосибирской области арестовали членов преступной группировки, занимавшейся вымогательством. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, банда была создана примерно два года назад. Жертв вымогатели подбирали среди молодых людей. Их рэкетиры заставляли покупать им последние модели гаджетов Apple, оформлять на себя в банках или микрофинансовых организациях займы, а наличные или кредитки с пин-кодом отдавать. Похищенные деньги злоумышленники тут же ссуживали под процент кому-то еще. У двух новосибирцев в счет оплаты мнимого долга вымогатели забрали автомашины Honda и Mercedes-Benz вместе с документами и заложили их в ломбард.

Как указывается в материалах расследования, чтобы жертвы были сговорчивее, им угрожали расправой или нанесением увечий, например обещали выколоть глаза.

Запуганные потерпевшие не спешили обращаться за помощью в правоохранительные органы.

Тем не менее оперативникам удалось напасть на след банды и вычислить квартиры, в которых скрывались вымогатели. В результате совместной операции региональных УМВД и УФСБ по различным адресам были задержаны пять ее участников. У них изъяли два десятка чужих паспортов, столько же банковских карт, дюжину долговых расписок на внушительную сумму, залоговые билеты из ломбарда, тетради с черной бухгалтерией, пневматический пистолет, кастет, смартфоны, ноутбуки и сим- карты.

Как рассказали “Ъ” источники, знакомые с ходом следствия, предполагаемым идейным вдохновителем и организатором банды являлся хорошо известный местным оперативникам 28-летний житель города Бердска Сергей Южаков.

Несмотря на возраст, он имеет солидное уголовное прошлое — в 2012 году он был судим за разбой (ст. 162 УК РФ). С двумя сообщниками они напали в подъезде на мужчину, отобрали у него 450 руб., пачку сигарет и попытались снять с пальца обручальное кольцо. За это Южакову назначили три с половиной года лишения свободы. В 2017 году последовали судимость за грабеж (ст. 161 УК РФ) и новый срок — один год и четыре месяца тюрьмы. Южаков, согласно приговору, в пивном магазине похитил из кассы 2 тыс. руб.

Сейчас уголовное дело насчитывает около 20 эпизодов вымогательства (ст. 163 УК РФ) и мошенничества (ст. 159 УК РФ). По предварительным расчетам силовиков, участники банды похитили не менее 7 млн руб.

Следствие только началось, и сыщики не исключают, что количество эпизодов и ущерб могут вырасти.

Трех фигурантов, включая предполагаемого главаря Сергея Южакова, горсуд Бердска в среду отправил в СИЗО на один месяц. Как рассказали в бердской прокуратуре, ходатайство следствия о заключении подозреваемых под стражу там посчитали обоснованным и поддержали. Двух участников преступной группы, которые стали сотрудничать со следствием, отпустили под подписку о невыезде.

Источник: Ъ

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