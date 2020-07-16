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Искитим покинул ТОП самых грязных городов России. Почему?

12:30 16.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения в 2019 году включает 18 городов с общим числом жителей в них 3,3 миллиона человек.

Искитим покинул ТОП самых грязных городов России. Почему?
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Теплая зима и снижение уровня загрузки отопительных систем в Ангарске, Барнауле, Искитиме, Красноярске и Петровске-Байкальском привело к уменьшению выбросов вредных веществ в воздух и выходу этих городов из списка городов с самым грязным воздухом в России, говорится в обзоре состояния и загрязнения окружающей среды в РФ за 2019 год, опубликованным Росгидрометом.

Приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения в 2019 году включает 18 городов с общим числом жителей в них 3,3 миллиона человек. В этот список включены города с очень высоким уровнем загрязнения воздуха, а также частыми разовыми превышениями концентрации вредных веществ.

«Все города приоритетного списка расположены на Азиатской территории России, которая характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания загрязняющих веществ метеорологическими условиями. По сравнению с 2018 годом из приоритетного списка в связи со снижением уровня загрязнения воздуха с очень высокого до высокого, в основном за счет снижения концентраций бензпирена в период отопительного сезона, исключены пять городов», — говорится в обзоре.

Как поясняется в документе, зима 2019 года стала аномально теплой, что позволило частично снизить нагрузку на отопительную систему городов. Четыре города, покинувшие список, расположены на территории Сибирского федерального округа: Ангарск (Иркутская область), Барнаул (Алтайский край), Искитим (Новосибирская область) и Красноярск (Красноярский край), и один в Дальневосточном ФО ─ Петровск-Забайкальский (Забайкальский край).

«В Красноярске по сравнению с предыдущим годом выявлено существенное снижение концентраций ряда загрязняющих веществ — взвешенных веществ (12%), оксида азота (36%), фенола (30%), фторида водорода (50%), формальдегида (13%) и бензпирена (40%), а также снижение количества случаев высокого загрязнения бензпиреном с 24 до 15. Одной из причин данного факта являются метеорологические условия года, способствующие более активному очищению атмосферного воздуха, особенно в холодный период года (январь-март, октябрь-декабрь)», — говорится в обзоре.
Авторы обзора уточняют, что на состояния воздуха в Красноярске повлияли комплексные мероприятия по улучшению экологической обстановки в период подготовки и проведения в Красноярске зимней Универсиады-2019, в том числе замена угля при отоплении частного сектора на альтернативные виды топлива, также позволили добиться снижения уровня загрязнения атмосферы.
Самые грязные города
Согласно данным Росгидромета, в список самых грязных городов входит 18 городов: Абакан, Братск, Зима, Иркутск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новосибирск, Норильск, Новокузнецк, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов, Южно-Сахалинск.
«В Приоритетный список опять включен Южно-Сахалинск (Сахалинская область), который с 2015 года из-за значительного снижения концентраций взвешенных веществ, бензпирена, сажи, а также формальдегида был из него исключен. В 2019 году отмечены рост концентраций взвешенных веществ, меди и особенно резкое увеличение концентраций формальдегида», — говорится в документе.
По данным Росгидромета, остальные города, составляющие приоритетный список в 2018 году, сохранились в нем и в 2019 году, в том числе Норильск, где наибольшие в России объемы выбросов диоксида серы.
В Улан-Удэ, Селенгинске и Южно-Сахалинске среднегодовые концентрации пяти и в Шелехове четырех загрязняющих веществ превысили санитарно-гигиенические нормативы.

«Во всех городах приоритетного списка вклад в очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха вносит бензпирен, в больших количествах поступающий в воздух в результате сжигания твердого топлива», — поясняется в обзоре.
К городам с высоким уровнем загрязнения атмосферы также относятся Искитим, Ачинск, Гусиноозерск, Каменск-Уральский, Курган, Магнитогорск, Махачкала, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Чегдомынь, Ангарск, Барнаул, Бийск, Владивосток, Кемерово, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Новоалександровск, Астрахань, Петровск-Забайкальский, Саянск и Уссурийск. На территории музея-усадьбы «Ясная Поляна», где наблюдения проводятся по специальной программе, при оценке качества воздуха с учетом экологического норматива уровень загрязнения воздуха характеризуется как высокий.

Источник: РИА Новости

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