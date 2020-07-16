За полторы тысячи рублей в сутки смогут отдохнуть дети в лагерях Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

За полторы тысячи рублей в сутки смогут отдохнуть дети в лагерях Бердска

12:18:007/16/2020
0

<div></div>

Но лишь в том случае, если губернатор Новосибирской области объявит о послаблении ограничительных мер.

О том, что планируется для организации детского отдыха хотя бы в последний месяц школьных каникул в нашем городе, «С» рассказала Жанна Тузова, начальник городского управления образования.

— Готовятся принимать детей в последний месяц лета два муниципальных лагеря Бердска — детский оздоровительный лагерь «Гренада» и ДОЛ имени Володи Дубинина,- сообщила Жанна Тузова, руководитель управления образования, председатель городской межведомственной комиссии. — В настоящий момент они ждут команды о начале работы. Если губернатор подпишет соответствующее постановление, будут рады распахнуть двери для отдыхающих.

За три дня до открытия, уточнила Жанна Леонидовна, руководство лагерей обязано уведомить об этом городскую межведомственную комиссию; её члены приедут на место для проведения приемки ДОЛ, и только после этого лагерь сможет приступить к работе.

— Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отдых в этом году будет проходить не так, как обычно, — подчеркнула начальник горУО. – Одномоментно в лагерь должны въехать все дети и сотрудники, которым в течение смены нельзя будет даже на время покидать территорию лагеря. Пока условия такие, но вполне возможно, что они могут измениться.

Жанна Тузова отметила, что палаточный лагерь «Юность» в этом году работать не будет. В августе здесь планируется организовывать лишь походы для небольших групп туристов и так называемые малые формы отдыха: организация досуга для небольшого количества детей.

Сотрудники оздоровительного лагеря «Гренада» сообщили «С», что в этом году, если будут сняты ограничения, в лагере смогут отдохнуть 100 человек, а не 200, как это было раньше. К тому же пребывание детей сокращено с 21 дня до 14. Предположительно стоимость отдыха ребёнка в сутки составит 1500 рублей.

— Пока мы не бронируем места, принимаем только заявки от желающих, — подчеркнули сотрудники лагеря. — Дадут отмашку, сообщим родителям утверждённые программу отдыха, длительность смены и стоимость путёвки.

А в загородном лагере имени Володи Дубинина телефоны и вовсе молчат. Вполне возможно, что путевки здесь уже реализованы. Как стало известно «С» из неофициальных источников, лагерь забронирован под специализированные заезды.

Источник: svidetel24.info

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Что можно сеять и делать с рассадой в выходные 10 и 11 апреля 2021 года по лунному календарю?
    1:00:52 4/10/2021
    Что можно сеять и делать с рассадой в выходные 10 и 11 апреля 2021 года по лунному календарю?
    Кармические отношения: с кровными людьми, любовными, родственными душами
    12:30:37 4/10/2021
    Кармические отношения: с кровными людьми, любовными, родственными душами
    Гигантский астероид "Пизанская башня" группы Аполлона миновал Землю
    11:20:26 4/9/2021
    Гигантский астероид "Пизанская башня" группы Аполлона миновал Землю
    Пенсии выросли на 3000 рублей за 5 лет: Прожить на 15 744 предложил правительству Миронов
    10:52:50 4/9/2021
    Пенсии выросли на 3000 рублей за 5 лет: Прожить на 15 744 предложил правительству Миронов
    "Лавров прав, мы тупые": Внешнюю политику Байдена раскритиковали американцы
    10:28:12 4/9/2021
    "Лавров прав, мы тупые": Внешнюю политику Байдена раскритиковали американцы
    Модные имена для девочек в 2021 году
    10:20:54 4/9/2021
    Модные имена для девочек в 2021 году
    Бердск10 апреля – Родительская суббота 2021. Как поминать усопших и какие молитвы читать – памятка из церкви
    10:06:21 4/9/2021
    10 апреля – Родительская суббота 2021. Как поминать усопших и какие молитвы читать – памятка из церкви
    Пьяные с битами напали на полицейских прямо в отделе МВД в Новосибирской области
    10:04:59 4/9/2021
    Пьяные с битами напали на полицейских прямо в отделе МВД в Новосибирской области
    Дистанционку в школах хотят запретить законом: В Госдуму внесли проект
    9:45:27 4/9/2021
    Дистанционку в школах хотят запретить законом: В Госдуму внесли проект
    10 апреля – Большая родительская суббота: молитвы для чтения об усопших родных
    9:20:35 4/9/2021
    10 апреля – Большая родительская суббота: молитвы для чтения об усопших родных