За полторы тысячи рублей в сутки смогут отдохнуть дети в лагерях Бердска

Но лишь в том случае, если губернатор Новосибирской области объявит о послаблении ограничительных мер. О том, что планируется для организации детского отдыха хотя бы в последний месяц школьных каникул в нашем городе, «С» рассказала Жанна Тузова, начальник городского управления образования. — Готовятся принимать детей в последний месяц лета два муниципальных лагеря Бердска — детский оздоровительный лагерь «Гренада» и ДОЛ имени Володи Дубинина,- сообщила Жанна Тузова, руководитель управления образования, председатель городской межведомственной комиссии. — В настоящий момент они ждут команды о начале работы. Если губернатор подпишет соответствующее постановление, будут рады распахнуть двери для отдыхающих. За три дня до открытия, уточнила Жанна Леонидовна, руководство лагерей обязано уведомить об этом городскую межведомственную комиссию; её члены приедут на место для проведения приемки ДОЛ, и только после этого лагерь сможет приступить к работе. — Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отдых в этом году будет проходить не так, как обычно, — подчеркнула начальник горУО. – Одномоментно в лагерь должны въехать все дети и сотрудники, которым в течение смены нельзя будет даже на время покидать территорию лагеря. Пока условия такие, но вполне возможно, что они могут измениться. Жанна Тузова отметила, что палаточный лагерь «Юность» в этом году работать не будет. В августе здесь планируется организовывать лишь походы для небольших групп туристов и так называемые малые формы отдыха: организация досуга для небольшого количества детей. Сотрудники оздоровительного лагеря «Гренада» сообщили «С», что в этом году, если будут сняты ограничения, в лагере смогут отдохнуть 100 человек, а не 200, как это было раньше. К тому же пребывание детей сокращено с 21 дня до 14. Предположительно стоимость отдыха ребёнка в сутки составит 1500 рублей. — Пока мы не бронируем места, принимаем только заявки от желающих, — подчеркнули сотрудники лагеря. — Дадут отмашку, сообщим родителям утверждённые программу отдыха, длительность смены и стоимость путёвки. А в загородном лагере имени Володи Дубинина телефоны и вовсе молчат. Вполне возможно, что путевки здесь уже реализованы. Как стало известно «С» из неофициальных источников, лагерь забронирован под специализированные заезды.
Но лишь в том случае, если губернатор Новосибирской области объявит о послаблении ограничительных мер.
О том, что планируется для организации детского отдыха хотя бы в последний месяц школьных каникул в нашем городе, «С» рассказала Жанна Тузова, начальник городского управления образования.
— Готовятся принимать детей в последний месяц лета два муниципальных лагеря Бердска — детский оздоровительный лагерь «Гренада» и ДОЛ имени Володи Дубинина,- сообщила Жанна Тузова, руководитель управления образования, председатель городской межведомственной комиссии. — В настоящий момент они ждут команды о начале работы. Если губернатор подпишет соответствующее постановление, будут рады распахнуть двери для отдыхающих.
За три дня до открытия, уточнила Жанна Леонидовна, руководство лагерей обязано уведомить об этом городскую межведомственную комиссию; её члены приедут на место для проведения приемки ДОЛ, и только после этого лагерь сможет приступить к работе.
— Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отдых в этом году будет проходить не так, как обычно, — подчеркнула начальник горУО. – Одномоментно в лагерь должны въехать все дети и сотрудники, которым в течение смены нельзя будет даже на время покидать территорию лагеря. Пока условия такие, но вполне возможно, что они могут измениться.
Жанна Тузова отметила, что палаточный лагерь «Юность» в этом году работать не будет. В августе здесь планируется организовывать лишь походы для небольших групп туристов и так называемые малые формы отдыха: организация досуга для небольшого количества детей.
Сотрудники оздоровительного лагеря «Гренада» сообщили «С», что в этом году, если будут сняты ограничения, в лагере смогут отдохнуть 100 человек, а не 200, как это было раньше. К тому же пребывание детей сокращено с 21 дня до 14. Предположительно стоимость отдыха ребёнка в сутки составит 1500 рублей.
— Пока мы не бронируем места, принимаем только заявки от желающих, — подчеркнули сотрудники лагеря. — Дадут отмашку, сообщим родителям утверждённые программу отдыха, длительность смены и стоимость путёвки.
А в загородном лагере имени Володи Дубинина телефоны и вовсе молчат. Вполне возможно, что путевки здесь уже реализованы. Как стало известно «С» из неофициальных источников, лагерь забронирован под специализированные заезды.