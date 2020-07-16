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Скончались еще трое пожилых мужчин от COVID-19 в регионе. Двоим из них был 71 год, одному 72 года

12:37 16.07.2020 Фото: pexels.com
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Всего в регионе зафиксировано 155 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19. В отделениях реанимации находятся 95 человек. На ИВЛ – 25 пациентов.

Скончались еще трое пожилых мужчин от COVID 19 в регионе. Двоим из них был 71 год, одному 72 года
Коронавирус очень опасен для пожилых людей

222 пациента за сутки вылечились от коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 16 июля в регионе выявлено 7 728 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+120 за последние сутки), в том числе 451 ребенок. 5 779 пациентов выписаны с выздоровлением (+222 за сутки).

Скончались еще трое мужчин, двоим из них был 71 год, одному 72 года. Всего в регионе зафиксировано 155 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.

В отделениях реанимации находятся 95 человек. На ИВЛ – 25 пациентов.

Госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 165.

В больницы районов области госпитализированы 804 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 262 772 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 576 жителей региона, 28 834 человека сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1 223 обращения по поводу ОРВИ, госпитализированы с таким диагнозом 25 пациентов.

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