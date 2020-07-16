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Как потратил 1,7 млрд рублей на борьбу с COVID-19 Минздрав Новосибирской области, рассказал министр Хальзов

15:08 16.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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Сколько из этих средств были выделены на Бердск и на ЦГБ Бердска невозможно, потому что средства выделяются не отдельным городам, селам и т.д., а здравоохранению региона в целом, объяснил министр.

Как потратил 1,7 млрд рублей на борьбу с COVID 19 Минздрав Новосибирской области, рассказал министр Хальзов
1,7 млрд бюджетных денег потратили в Новосибирской области на борьбу с ковид

15 июля Минздрав Новосибирской области ответил на запрос редакции «Курьер. Среда. Бердск», рассказав, сколько бюджетных средств в Новосибирской области было потрачено на борьбу с COVID-19.

— Всего Новосибирская область получила на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекциии порядка 1,7 млрд рублей из федерального бюджета и более 100 млн рублей из резервного фонда Правительства Новосибирской области, — рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Сколько из этих средств были выделены на Бердск и на ЦГБ Бердска невозможно, потому что, как объяснил министр, средства выделяются не отдельным городам, селам и т.д., а здравоохранению региона в целом. Исходя из этого, очевидно, посчитать некие перечисления на Бердск невозможно – не ведется отдельная статистика.

Деньги, выделенные области, по словам министра, были потрачены на покупки медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты для врачей и пациентов, на централизованное проведение кислорода в больницу и на организацию ковидных госпиталей.

Напоминаем, на сегодняшний день в Бердске диагностирован COVID-19 у 141 человека. В ближайшее время мы расскажем, по каким телефонам нужно обращаться, если вы подозреваете у себя коронавирус.

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От редакции

Куда еще можно было потратить эти средства?

гость, 16 июля 2020 13:38
Странный ответ министра Хальзова. На своем ли он месте? Как можно не знать,какие суммы выделены городам и районам? Да еще и учет не ведется.... Есть над чем подумать Администрации области.
Аноним, 16 июля 2020 13:48
себе по карманам распихать и премии за борьбу с вирусом заместителям по выписывать. А то оголодали бедные
Аноним, 16 июля 2020 15:26
Гнать в шею и такого "министра" и главврача Бердска следом... !

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