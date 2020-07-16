«Вырубаете деревья? Садите новые!»: возмущены вырубкой молодых берез в Микрорайоне жители Бердска. Смотрите видео

Под вырубку попали березы по ул. Микрорайон в Бердске

15 июля в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Алла Камалова. Женщина утверждает, что березовую рощу, которая находится на ул. Микрорайон в Бердске вырубают, при чем рубят молодые, здоровые деревья.

— Мне объяснили, что вырубкой занимается администрация Бердска. Вырубают якобы, больные деревья. Березы больше 12 метров высотой. Их уничтожают уже не первый день. До этого, неделю назад я также подходила к рабочим и спрашивала у них, что происходит. Мне ответили, что решение о вырубке принимала администрация, с ней заключен договор. После того как рабочие ушли, я отправилась на территорию осматривать пеньки, мало где нашла сухостой. В тот же день написала сообщение в администрацию с просьбой сообщить действительно ли уничтожаются аварийные деревья или некоторые рабочие просто под общую тему заготавливают себе «молодняк». Ответа пока нет. Мои окна выходят на эту рощу. Я её обожаю и люблю. Когда я слышу звук бензопилы, то меня это очень жутко раздражает. Я считаю, что за каждое вырубленное дерево люди должны нести ответственность. Если вы вырубаете молодые деревья, то садите пожалуйста новые на их место. Роща была испокон веков. Деревьев и так мало, — сообщила Алла Яковлевна.

Кроме того, читательница упомянула, что намерена обратиться с видеосъемкой с места случившегося в прокуратуру Бердска.

Нам не удалось связаться с директором МБУ «Управление природных ресурсов Бердска» Светланой Шерстобитовой.

Мы позвонили заместителю лесхоза Бердска Андрею Юдинцеву и выяснили, что лесхоз никакого отношения к вырубке не имеет.

— Ко мне уже обращались по этому поводу знакомые из дома №9 по ул. Микрорайон. Они интересовались, что там происходит. По их просьбе я узнал и сообщил, что бердский лесхоз никакого отношения к вырубке берез не имеет. Данная территория относится к Бердску. Делами занимается администрация. В роще производится вырубка аварийных деревьев. Есть акт. Всё утверждено в администрации города. Также мне озвучила Светлана Шерстобитова, что взамен вырубленных деревьев будут высажены другие деревья в весенний период для восстановления. Люди волнуются, беспокоятся, но они по большому счету не являются специалистами и не знают, что средняя продолжительность жизни лиственных деревьев составляет 40-60 лет, после этого уже идет процесс самоотмирания,- рассказал Андрей Николаевич 16 июля.

Напомним, что 17 июня склад аварийных деревьев был обнаружен поблизости с микрорайоном «Молодежный» в Бердске. Оздоровительные мероприятия проводились из-за ухудшения санитарного состояния деревьев.

Автор видео: Алла Камалова