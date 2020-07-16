16.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

«Вырубаете деревья? Садите новые!»: возмущены вырубкой молодых берез в Микрорайоне жители Бердска. Смотрите видео

15:45 16.07.2020, Алина Бурова Фото: Алла Камалова
1

Красивые стройные березы радовали глаза горожан не первый год.

«Вырубаете деревья? Садите новые!»: возмущены вырубкой молодых берез в Микрорайоне жители Бердска. Смотрите видео
Под вырубку попали березы по ул. Микрорайон в Бердске

15 июля в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Алла Камалова. Женщина утверждает, что березовую рощу, которая находится на ул. Микрорайон в Бердске вырубают, при чем рубят молодые, здоровые деревья.

— Мне объяснили, что вырубкой занимается администрация Бердска. Вырубают якобы, больные деревья. Березы больше 12 метров высотой. Их уничтожают уже не первый день. До этого, неделю назад я также подходила к рабочим и спрашивала у них, что происходит. Мне ответили, что решение о вырубке принимала администрация, с ней заключен договор. После того как рабочие ушли, я отправилась на территорию осматривать пеньки, мало где нашла сухостой. В тот же день написала сообщение в администрацию с просьбой сообщить действительно ли уничтожаются аварийные деревья или некоторые рабочие просто под общую тему заготавливают себе «молодняк». Ответа пока нет. Мои окна выходят на эту рощу. Я её обожаю и люблю. Когда я слышу звук бензопилы, то меня это очень жутко раздражает. Я считаю, что за каждое вырубленное дерево люди должны нести ответственность. Если вы вырубаете молодые деревья, то садите пожалуйста новые на их место. Роща была испокон веков. Деревьев и так мало, — сообщила Алла Яковлевна.

Кроме того, читательница упомянула, что намерена обратиться с видеосъемкой с места случившегося в прокуратуру Бердска.

Нам не удалось связаться с директором МБУ «Управление природных ресурсов Бердска» Светланой Шерстобитовой.

Мы позвонили заместителю лесхоза Бердска Андрею Юдинцеву и выяснили, что лесхоз никакого отношения к вырубке не имеет.

— Ко мне уже обращались по этому поводу знакомые из дома №9 по ул. Микрорайон. Они интересовались, что там происходит. По их просьбе я узнал и сообщил, что бердский лесхоз никакого отношения к вырубке берез не имеет. Данная территория относится к Бердску. Делами занимается администрация. В роще производится вырубка аварийных деревьев. Есть акт. Всё утверждено в администрации города. Также мне озвучила Светлана Шерстобитова, что взамен вырубленных деревьев будут высажены другие деревья в весенний период для восстановления. Люди волнуются, беспокоятся, но они по большому счету не являются специалистами и не знают, что средняя продолжительность жизни лиственных деревьев составляет 40-60 лет, после этого уже идет процесс самоотмирания,- рассказал Андрей Николаевич 16 июля.

Напомним, что 17 июня склад аварийных деревьев был обнаружен поблизости с микрорайоном «Молодежный» в Бердске. Оздоровительные мероприятия проводились из-за ухудшения санитарного состояния деревьев.

Автор видео: Алла Камалова

«Вырубаете деревья? Садите новые!»: возмущены вырубкой молодых берез в Микрорайоне жители Бердска. Смотрите видео

«Вырубаете деревья? Садите новые!»: возмущены вырубкой молодых берез в Микрорайоне жители Бердска. Смотрите видео

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Срубленные деревья похожи на старые?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Возобновились столкновения на границе Азербайджана и Армении
16:09 16-07-2020
Возобновились столкновения на границе Азербайджана и Армении
Меган Маркл раскрыла тайну ухода из королевской семьи
16:09 16-07-2020
Меган Маркл раскрыла тайну ухода из королевской семьи
БердскОпровергли строительство мусорного полигона рядом с Бердском в МинЖКХ региона
15:56 16-07-2020
Опровергли строительство мусорного полигона рядом с Бердском в МинЖКХ региона
Бердск«Вырубаете деревья? Садите новые!»: возмущены вырубкой молодых берез в Микрорайоне жители Бердска. Смотрите видео
15:45 16-07-2020
«Вырубаете деревья? Садите новые!»: возмущены вырубкой молодых берез в Микрорайоне жители Бердска. Смотрите видео
Уборкой центрального пляжа Академгородка будет заниматься мэрия Новосибирска, заявил мэр Локоть
15:30 16-07-2020
Уборкой центрального пляжа Академгородка будет заниматься мэрия Новосибирска, заявил мэр Локоть
БердскБольной COVID-19 3-летний ребенок больше месяца ждет результата теста после лечения в Бердске. Мать рыдает от бессилия 6
15:23 16-07-2020
Больной COVID-19 3-летний ребенок больше месяца ждет результата теста после лечения в Бердске. Мать рыдает от бессилия
БердскЧем вызвана жара-2020 в Сибири, надолго ли пришла аномалия и как она напугала ученых, сообщаем 1
15:21 16-07-2020
Чем вызвана жара-2020 в Сибири, надолго ли пришла аномалия и как она напугала ученых, сообщаем
БердскЗаставляли жертв рыть могилы и ложиться в них 5 вымогателей из Бердска. 30-летние рецидивисты вынуждали обеспечивать их бердчан. Смотрите видео задержания 7
15:21 16-07-2020
Заставляли жертв рыть могилы и ложиться в них 5 вымогателей из Бердска. 30-летние рецидивисты вынуждали обеспечивать их бердчан. Смотрите видео задержания
БердскКто инициатор возведения свалки около кладбища Бердска? Очередной запрос о полигоне отправил "Курьер.Среда.Бердск" губернатору Травникову и министру Архипову 10
15:20 16-07-2020
Кто инициатор возведения свалки около кладбища Бердска? Очередной запрос о полигоне отправил
Бердск«Это нужно не для того, чтобы заработать денег»: в чем сложность фотографий и почему они делают всех счастливыми, рассказал фотограф Искитима Данил Вячеславович
15:20 16-07-2020
«Это нужно не для того, чтобы заработать денег»: в чем сложность фотографий и почему они делают всех счастливыми, рассказал фотограф Искитима Данил Вячеславович