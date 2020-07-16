16.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Уборкой центрального пляжа Академгородка будет заниматься мэрия Новосибирска, заявил мэр Локоть

15:30 16.07.2020
0

До сих пор участок пляжа находился в ведении СО РАН. У нас появится возможность вместе с молодежью, с активистами превратить эту территорию площадью 17 га в комфортное место отдыха, отметил мэр.

Уборкой центрального пляжа Академгородка будет заниматься мэрия Новосибирска, заявил мэр Локоть
Многие бердчане игнорируют коронавирус и запреты, штурмуя пляжи

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил о своем решении по пляжу в Академгородке.

— Я принял решение о том, что благоустройством и уборкой центрального пляжа Академгородка будут заниматься структуры мэрии.

До сих пор участок пляжа находился в ведении СО РАН. Приводить его в порядок за счет средств городского бюджета мы не имели права. В ближайшее время участок будет передан муниципалитету.

У нас появится возможность вместе с молодежью, с активистами превратить эту территорию площадью 17 га в комфортное место отдыха — с хорошей пешей доступностью и актуальными дизайнерскими решениями, — подчеркнул Локоть.

Источник: vk.com/a_lokot

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Это хорошо?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пандемия не кончается? 6 428 человек заразились за сутки COVID-19 в России. Всего инфицированы 752 797 на 16 июля
16:15 16-07-2020
Пандемия не кончается? 6 428 человек заразились за сутки COVID-19 в России. Всего инфицированы 752 797 на 16 июля
Возобновились столкновения на границе Азербайджана и Армении
16:09 16-07-2020
Возобновились столкновения на границе Азербайджана и Армении
Меган Маркл раскрыла тайну ухода из королевской семьи
16:09 16-07-2020
Меган Маркл раскрыла тайну ухода из королевской семьи
БердскОпровергли строительство мусорного полигона рядом с Бердском в МинЖКХ региона
15:56 16-07-2020
Опровергли строительство мусорного полигона рядом с Бердском в МинЖКХ региона
Бердск«Вырубаете деревья? Садите новые!»: возмущены вырубкой молодых берез в Микрорайоне жители Бердска. Смотрите видео
15:45 16-07-2020
«Вырубаете деревья? Садите новые!»: возмущены вырубкой молодых берез в Микрорайоне жители Бердска. Смотрите видео
Уборкой центрального пляжа Академгородка будет заниматься мэрия Новосибирска, заявил мэр Локоть
15:30 16-07-2020
Уборкой центрального пляжа Академгородка будет заниматься мэрия Новосибирска, заявил мэр Локоть
БердскБольной COVID-19 3-летний ребенок больше месяца ждет результата теста после лечения в Бердске. Мать рыдает от бессилия 6
15:23 16-07-2020
Больной COVID-19 3-летний ребенок больше месяца ждет результата теста после лечения в Бердске. Мать рыдает от бессилия
БердскЧем вызвана жара-2020 в Сибири, надолго ли пришла аномалия и как она напугала ученых, сообщаем 1
15:21 16-07-2020
Чем вызвана жара-2020 в Сибири, надолго ли пришла аномалия и как она напугала ученых, сообщаем
БердскЗаставляли жертв рыть могилы и ложиться в них 5 вымогателей из Бердска. 30-летние рецидивисты вынуждали обеспечивать их бердчан. Смотрите видео задержания 7
15:21 16-07-2020
Заставляли жертв рыть могилы и ложиться в них 5 вымогателей из Бердска. 30-летние рецидивисты вынуждали обеспечивать их бердчан. Смотрите видео задержания
БердскКто инициатор возведения свалки около кладбища Бердска? Очередной запрос о полигоне отправил "Курьер.Среда.Бердск" губернатору Травникову и министру Архипову 10
15:20 16-07-2020
Кто инициатор возведения свалки около кладбища Бердска? Очередной запрос о полигоне отправил