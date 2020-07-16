Уборкой центрального пляжа Академгородка будет заниматься мэрия Новосибирска, заявил мэр Локоть

До сих пор участок пляжа находился в ведении СО РАН. У нас появится возможность вместе с молодежью, с активистами превратить эту территорию площадью 17 га в комфортное место отдыха, отметил мэр.

Многие бердчане игнорируют коронавирус и запреты, штурмуя пляжи

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил о своем решении по пляжу в Академгородке.

— Я принял решение о том, что благоустройством и уборкой центрального пляжа Академгородка будут заниматься структуры мэрии.

До сих пор участок пляжа находился в ведении СО РАН. Приводить его в порядок за счет средств городского бюджета мы не имели права. В ближайшее время участок будет передан муниципалитету.

У нас появится возможность вместе с молодежью, с активистами превратить эту территорию площадью 17 га в комфортное место отдыха — с хорошей пешей доступностью и актуальными дизайнерскими решениями, — подчеркнул Локоть.

Источник: vk.com/a_lokot