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Переполнится людьми Земля к 2064 году, заявили ученые

17:45 16.07.2020 Фото: pixabay.com
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Сейчас на Земле живет около 7,59 млрд человек, и население планеты постоянно растет. В своих расчетах ученые опирались на данные о репродуктивной способности, миграциях и смертности.

Переполнится людьми Земля к 2064 году, заявили ученые
Главными причинами таких демографических изменений станет распространение образования

По расчетам ученых, тогда на нашей планете будет жить 9,73 миллиардов людей.

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек. К таким выводам пришли американские ученые, статью с прогнозами которых опубликовал научный журнал The Lancet.

Сейчас на Земле живет около 7,59 млрд человек, и население планеты постоянно растет. Чтобы достаточно достоверно планировать развитие здравоохранения, сельского хозяйства и другой экономической инфраструктуры, очень важно знать, насколько эта цифра вырастет в ближайшие десятилетия. Американские ученые под руководством Кристофера Мюррея из Вашингтонского университета сделали такой прогноз: они просчитали, как население 195 стран мира вырастет с 2018 по 2100 годы.

В своих расчетах ученые опирались на данные о репродуктивной способности, миграциях и смертности, которые собирались в ходе проекта Global Burden of Disease (GBD). Это одно из самых масштабных популяционных исследований, которое постоянно ведут специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), американского Института изучения метрики здоровья (Сиэтл) при поддержке фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Авторы исследования прогнозируют, что население Земли будет увеличиваться вплоть до 2064 года: тогда в мире будет около 9,73 млрд человек. Затем численность землян станет постепенно снижаться: к 2100 году, как прогнозируют ученые, оно составит уже 8,79 млрд человек.

Как считают ученые, главными причинами таких демографических изменений станет распространение образования, прежде всего, среди женщин, и более широкое применение контрацепции в странах Африки, Ближнего Востока и некоторых азиатских государствах. Именно они пока остаются лидерами демографического роста. В результате средний уровень рождаемости упадет примерно до 1,7 ребенка на одну женщину.

Однако в некоторых странах – прежде всего, в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии, – уровень рождаемости останется на отметке выше, чем 2,0. Из этих регионов, по прогнозам ученых, в Европу и Америку отправится множество мигрантов, которые смогут компенсировать «потери» развитых стран в населении.

При этом будет повышаться средняя продолжительность жизни, которая к 2100 году практически по всему миру может быть более 74 лет. В результате среди населения планеты будет снижаться доля трудоспособных людей. Количество людей старше 65 лет к 2100 году может составить 2,37 млрд человек, а моложе 20 лет – 1,7 млрд.

Кроме того, исследование предполагает, что население Китая к середине века достигнет около 1,5 млрд человек, но затем снизится примерно на 48,9% от этого уровня. Население Индии достигнет 1,6 млрд человек, а затем упадет на 38%. Снижение до 50% от пикового уровня будет также наблюдаться в Италии, Испании, Японии и Таиланде. В то же время население США уменьшится всего на 10% от пикового до уровня примерно в 350 млн человек, что выведет их в лидеры по количеству населения трудоспособного возраста.

Авторы исследования признают, что их методология предполагает очень значительную разницу показателей в различных сценариях. Приведенные выше цифры относятся к базовому прогнозу. При этом наиболее «оптимистичный» предполагает, что к 2100 году на Земле будет жить 13,6 млрд человек. Это на 2,6 млрд больше прогноза ООН и почти в два раза больше, чем сейчас.

Согласно негативному сценарию население уменьшится до 6,3 млрд человек, то есть будет даже меньше, чем сейчас. При этом ученые в своих прогнозах фактически экстраполируют в будущее известные показатели рождаемости и продолжительности жизни и влияния на них уровня образования и распространения средств контрацепции, не учитывая возможное воздействие глобальных непредсказуемых факторов, таких как войны, пандемии и изменение климата.

Источник: thelancet.com

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