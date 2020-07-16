Масштабный и грандиозный строящийся перинатальный центр проверил Андрей Травников

Благодаря ударному труду строителей: «Бердского строительного треста», коллективу Александра Воронина, мы видим финиш многолетней эпопеи со строительством перинатального центра в Новосибирске. Еще полтора года назад было страшно и больно смотреть на пустые окна, отметил губернатор.

Строительство акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы для размещения перинатального центра идет с опережением графика

Строительные работы на площадке перинатального центра будут завершены уже к осени этого года. Губернатор Андрей Травников проконтролировал ход работ по реконструкции и оснащению областного перинатального центра.

Глава региона высоко оценил как качество работ, так и скорость их выполнения, которую демонстрируют строители. «Проект нам всем знаком, но сметы и листы проектной документации не демонстрируют всего масштаба и сложности работ, с которыми пришлось столкнуться нашим строителям. Одно перечисление впечатляет – четыре системы медицинских газов, система электроснабжения с резервированием, пятнадцать систем слабых токов – сигнализация, видеонаблюдение и прочее. Сто восемьдесят шесть систем вентиляции, кондиционирования и дымоудаления», — перечислил Андрей Травников.

Строительство акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы для размещения перинатального центра идет с опережением графика вопреки всем сложностям, вызванным пандемией новой коронавирусной инфекции. Перинатальный центр — стратегически важный объект для новосибирского здравоохранения. На его строительство направлены значительные силы подрядчика: сегодня на площадке работает более 300 человек. При этом строители подходят в организации процесса системно. Это позволяет не только соблюдать санитарные нормы и правила, связанные с распространением коронавируса, но и сокращать сроки выполнения работ.

Генеральный директор АО «БСТ» Александр Воронин доложил Губернатору: в здании уже полностью смонтированы внутренние сети отопления, проведена стяжка полов, возведены перегородки, установлены окна и витражи. На финальной стадии устройство кровли, вентилируемого фасада, обустройство наружных сетей тепло- и водоснабжения, канализации, в том числе, ливневой. Идут работы по обустройству внутренних сетей канализации, водопровода (в том числе, пожарного), отопления и электроснабжения, системы кондиционирования и вентиляции, установке дверей и витражей внутри здания. По проекту подрядчик также проведет работы по благоустройству территории – возле здания перинатального центра будет высажена липовая аллея.

Андрей Травников проконтролировал строительство перинатального центра

Андрей Травников поблагодарил строителей, специалистов министерства здравоохранения, министерства строительства региона за ответственный подход к реализации важного для здравоохранения региона проекта, отметив, что благодаря именно такой позиции всех участников процесса такой масштабный объект удастся завершить в сжатые сроки.

«Благодаря ударному труду строителей: «Бердского строительного треста», коллективу Александра Алексеевича, мы видим финиш многолетней эпопеи со строительством перинатального центра в Новосибирске. Еще полтора года назад было страшно и больно смотреть на пустые окна недостроенного здания. Возобновлению строительства предшествовала большая работа. Спасибо нашим руководителям — Владимиру Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву – без их поддержки приступить к завершению строительства перинатального центра в прошлом году не получилось бы.

Напомню, что по графику реализации проекта – ввод в 2021 году, сегодня есть все основания, для того, чтобы завершить работы в срок, а возможно даже с опережением», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов уточнил, что новосибирский перинатальный центр будет особенным не только по высоким темпам строительства, начиная с прошлого года: «Есть четкий стандарт, порядок оказания медицинской помощи на территории Российской Федерации, здесь, безусловно, все порядки выдержаны. Что будет уникального на площадке нашего новосибирского перинатального центра – это развитие фетальной хирургии. Это возможность оказать, в том числе малоинвазивную, хирургическую помощь еще не родившемуся ребенку», – отметил Анатолий Юданов.

Напомним, что строительство перинатального центра началось в 2013 году, но уже в 2014 году объект был «заморожен» из-за трудностей с финансированием. При активном участии главы региона, Правительства Новосибирской области работы на объекте удалось сдвинуть с «мёртвой точки». В мае прошлого года был заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ по строительству объекта с АО «Бердский строительный трест». А уже 5-го июня 2019 года БСТ приступил к реконструкции центра. Средства выделены из областного и федерального бюджетов. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год.

Завершение строительства перинатального центра, предназначенного для оказания плановой и экстренной акушерско-гинекологической, неонатальной, анестезиологической и реанимационной помощи населению, – одно из приоритетных направлений работы Губернатора и Правительства Новосибирской области.