Озабоченные обсуждают: о половых отношениях, полиамории, верности и «рогах» высказывают свое мнение в соцсетях жители Бердска

Что думают жители Бердска о женских изменах и какая ценность в истории о Петре и Февронии? Читайте очень увлекательную переписку на главную обсуждаемую тему.

В Подслушано в Бердске активно обсуждают половые отношения

Половые отношения с партнерами волнуют людей куда сильнее, чем потерявшиеся собачки да кошечки – может, именно поэтому в последние дни Подслушано Бердск в Контакте стало напоминать прием у сексолога, причем, очевидно, групповой: каждый отстаивает свою точку зрения и «просвещает» остальных подписчиков, какими должны быть отношения между мужчиной и женщиной.

По крайней мере, старые идеалы уже точно забыты: 14 июля в группе подслушано массово осуждали Повесть о Петре и Февронии Муромском: какие же это отношения на шантаже и лжи? Недаром, дескать, детей у них не было. «Баба загнала мужика под каблук» — описывает классическую историю любви автор поста.

— Короче, смотрю, перед 7 июля, в одном из пабликов про день семьи, любви и верности, про Петра и Февронию Муромских и думаю, какая там любовь, ведь баба загнала мужика под каблук! Сегодня натыкаюсь на вот такой пост и офигеваю, как точно автор выразил мои мысли. Если можно, поделюсь здесь сей портянкой. Все же группа алкашей-интеллектуалов

Ознакомился я с историей про Петра и Февронию. Слушайте, это кошмар, какая-то мутная история. И я, если честно, не понимаю, почему её выбрали в качестве образца любви и верности. Даже начало совместной жизни вышеупомянутых граждан было основано на шантаже и вранье. Судите сами, жил-был князь Петр, который страдал от какой-то кожной болезни. Какой именно, история умалчивает. Может лишай, а может псориаз.

Поскольку КВД (кожно-венерологическое отделение – прим.ред) тогда не было, обратился он к простой крестьянке-знахарке Февронье. Та выставила ему условие, мол, вылечу тебя, ты на мне женишься. Князь пообещал. Та вылечила, князь обманули уехал. На лицо и шантаж, и ложь. Но, видимо, знахарка предвидела, что князь лгун, поэтому его не долечила, Петр вернулся и предъявил. Ну, Феврония, не будь дурой, так и сказала: вот потому и заболел снова, потому что обманул и не женился. Пришлось князю жениться на настойчивой бабе. Причем князь до этого уже был женат так-то. Но жили они, судя по отсутствию детей, не очень. Да так не очень, что оба предпочли разойтись по монастырям, лишь бы глаза друг другу не мозолить.

Правда, померли они по легенде в один день. Тут все красиво. Видимо смерть объединяет всех, даже Гитлера и Сталина. Дальше вообще пошел какой-то триллер и зомби. Похоронили Петра и Февронью в разных могилах на разных кладбищах, но утром они оказались в одной яме. Если додумывать сказку, то скорее всего в обнимку. Три раза их расселяли назад, но утром зловещие мертвецы снова оказывались рядом. Видимо такой вот хорор и позволил думать, что они являются образцом супружеской верности и всего такого. Я не знаю, они бы еще Пугачеву с Галкиным выбрали для образца взаимопонимания, — пишет Александр Гутин.

И любители зубоскалить, конечно, всегда нашлись – в комментариях вспомнили и Веру, Надежду и Любовь, которых назвали «мутной историей»; и Пугачеву, живущую с Галкиным (к слову, как раз они не осуждались, а были признаны комментаторами как счастливая супружеская пара); и русских святых, которые, по словам Евгения Тарасова, скорее являются фриками и даже убийцами-насильниками, чем святыми.

Следующий пост не заставил себя долго ждать и вышел на следующий день около 5 часов вечера. В нем уже, видимо, совершенно другой автор обсуждал «рогоносцев»:

— Девочки, не имейте дело с мужиками, которым жена, в прошлом, наставила рога. Они не способны на нормальные отношения уже, так как вечные обиженные страдальцы, с искалеченной напрочь психикой. Анонимненько, во избежании гнева рогоносцев.

Фотография под постом

Здесь комментариев было уже в разы больше: под постом началась настоящая дискуссия о том, какие плохие бывают бывшие и как жена сама формирует мужчину:

— У нормальной женщины мужик и успешным становится, и статным, и опрятным. А покуда сама ни рыба ни мясо у нее и мужик тряпка, и с рогатыми не клеится, и не может быть «сильнее» мужика т.п. Начни с себя как говорится. Может, ты слишком крута для отношений? Не нашелся ещё болтик на эту гаечку с обратной резьбой? – пишет Макс Кравцов.

— То есть надо взять и отмыть какого-то бомжа все-таки? А, я же не нормальная, — отвечает Максу владелица группы Катерина Якименко.

Эту же мысль подтверждает комментарий Юлии Король, вспомнившей довольно популярный анекдот:

— Анекдот вспомнился: когда идёт пара мэр с женой и видят бомжа. Мэр говорит жене: вон, Петров — бомж. Вышла б за него, была б бомжихой. Она говорит: вышла б за него, Петров был бы мэр. Много можно вести дискуссий, по поводу, кто лучше, кто хуже. Жизнь — штука интересная, не всегда все факты сходятся. Порой у хорошей женщины, мужик гад. Наоборот тоже часто встречается. Это как плюс и минус своего рода. Точно знаю одно, не стоит таить обиду ни на изменщицу-жену, ни на такого же мужа. Бог, как говорится, им судья. Главное, свою жизнь прожить достойно, с совестью.

— Где ж на всех желающих нормальных мужиков-то найти, — раздумывает Вадим Галиев.

— Ну можно сказать так же и про баб, — усмехается Дмитрий Ильин. Так что ж, одни отношения на всю жизнь, чтобы не было в дальнейшем искалеченных изменами?

Но на этом обсуждение отношений в Послушано Бердск не закончилось – начался новый виток. А должна ли быть вообще верность в отношениях, моногамность? Может, ограничений по половым контактам и вовсе быть не должно?

— Что ж. Куколды, свингеры это все прошлый век. На повестке дня новое для российского общества течение — полиамория. Полиамория (или полиамурность) — относительно новая для современной России система этических взглядов на любовь. Полиаморы — люди, которые допускают для себя и для своих партнеров возможность любовных отношений вне традиционной моногамной пары. Вы как, готовы к такому? Хотели бы быть в полиаморных отношениях? – написал один из подписчиков в Подслушано Бердск также 16 июля чуть позже вечером.

Как оказалось, к настолько тотальным переменам в сознании и к принципиально новому подходу к отношениям бердчане еще не готовы – большинство из них высказалось резко против в комментариях.

— Шведский брак что ли? Или гарем? Как какашку не назови, плохо пахнуть не перестанет, — пишет Елизавета Захарова.

Но были и мужчины, которые оказались не против полиамории – правда, втайне от жены или с ее отсутствием:

— Где бы найти такую, — мечтательно вздыхает пользователь X-T-I M-E в комментариях.

— Я считаю, что полиаморы это норма. Только моей жене не говорите, обидится, — делится своим мнением Вадим Галиев.