Загадили город? 102 обращения из-за стихийных свалок и бардака поступило в АТИ Бердска

Также обращения поступают по неправильной парковке. Напомним иногда жителям приходится перескакивать через капот машины на тротуаре.

Несанкционированные свалки являются одним из значимых факторов загрязнения, оказывающих негативное воздействие на природные компоненты

С начала июля Административно-техническая инспекция Бердска работает в плановом режиме. В связи с определенными действующими ограничениями личный прием граждан не проводится. Сотрудники рассматривают обращения письменно либо по телефону.

О деятельности организации и наиболее острых проблемах в Бердске сообщил 16 июля «Курьер. Среда. Бердск» на оперативном штабе руководитель АТИ Бердска Павел Дятлов.

— С начала текущего месяца по настоящее время мы получили 64 письменных обращения и 38 устных. По 58 обращениям было принято окончательное решение. О чем мы и уведомили заявителей. Остальные обращения в работе. О нарушении правил благоустройства составлено 4 административных протокола. Вынесено 3 определения об отказе в возбуждении дела. Порядка 6 материалов находятся под процессуальным влиянием. Помимо этого, исполнителям выдано 81 уведомление. Порядка 80 % их исполнено. Специалистами инспекции определено три места для восстановления благоустройства, в основном частные компании. Основная тематика обращений: парковка автотранспортных средств на территориях, где согласно правилам парковаться нельзя. Также поступают такие обращения, касающиеся стихийных свалок мусора, которые в основном образуются на территории дачных обществ. Есть и жалобы, связанные с содержанием территорий подверженных благоустройству, — прокомментировал Павел Викторович

Напомним, что в конце марта 2020 года у дома №15 микрорайона Северный у женщины упала коляска с ребенком — она не смогла проехать по тротуару из-за стоящих машин.