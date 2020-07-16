16.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Загадили город? 102 обращения из-за стихийных свалок и бардака поступило в АТИ Бердска

17:15 16.07.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
1 1

Также обращения поступают по неправильной парковке. Напомним иногда жителям приходится перескакивать через капот машины на тротуаре.

Загадили город? 102 обращения из за стихийных свалок и бардака поступило в АТИ Бердска
Несанкционированные свалки являются одним из значимых факторов загрязнения, оказывающих негативное воздействие на природные компоненты

С начала июля Административно-техническая инспекция Бердска работает в плановом режиме. В связи с определенными действующими ограничениями личный прием граждан не проводится. Сотрудники рассматривают обращения письменно либо по телефону.

О деятельности организации и наиболее острых проблемах в Бердске сообщил 16 июля «Курьер. Среда. Бердск» на оперативном штабе руководитель АТИ Бердска Павел Дятлов.

— С начала текущего месяца по настоящее время мы получили 64 письменных обращения и 38 устных. По 58 обращениям было принято окончательное решение. О чем мы и уведомили заявителей. Остальные обращения в работе. О нарушении правил благоустройства составлено 4 административных протокола. Вынесено 3 определения об отказе в возбуждении дела. Порядка 6 материалов находятся под процессуальным влиянием. Помимо этого, исполнителям выдано 81 уведомление. Порядка 80 % их исполнено. Специалистами инспекции определено три места для восстановления благоустройства, в основном частные компании. Основная тематика обращений: парковка автотранспортных средств на территориях, где согласно правилам парковаться нельзя. Также поступают такие обращения, касающиеся стихийных свалок мусора, которые в основном образуются на территории дачных обществ. Есть и жалобы, связанные с содержанием территорий подверженных благоустройству, — прокомментировал Павел Викторович

Напомним, что в конце марта 2020 года у дома №15 микрорайона Северный у женщины упала коляска с ребенком — она не смогла проехать по тротуару из-за стоящих машин.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какая проблема в городе волнует вас?

Аноним, 16 июля 2020 17:40
НВР:
Гадящие собаки за которыми не убирают их хозяева. Вместо собак и хозяев подставьте, что достало.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин не даст забыть за коронавирусным кризисом президентские указы
18:47 16-07-2020
Путин не даст забыть за коронавирусным кризисом президентские указы
Путин отложил поездку в Крым ради совещания по бюджету
18:39 16-07-2020
Путин отложил поездку в Крым ради совещания по бюджету
Благоприятные дни по лунному календарю для уборки лука в июле, августе и сентябре 2020 года
18:37 16-07-2020
Благоприятные дни по лунному календарю для уборки лука в июле, августе и сентябре 2020 года
На жутком фото преступницы в язвах не узнать прежней красавицы
18:30 16-07-2020
На жутком фото преступницы в язвах не узнать прежней красавицы
Нужно ли завязывать перья чеснока в узел для лучшего урожая?
18:16 16-07-2020
Нужно ли завязывать перья чеснока в узел для лучшего урожая?
"Свободу Фургалу!": арестованный губернатор не одобряет митинги, но благодарен за поддержку
18:15 16-07-2020
Бриллиантовые часы за 35 млн показала на руке 2-летней дочери рэперша Карди Би
18:10 16-07-2020
Бриллиантовые часы за 35 млн показала на руке 2-летней дочери рэперша Карди Би
БердскОзабоченные обсуждают: о половых отношениях, полиамории, верности и «рогах» высказывают свое мнение в соцсетях жители Бердска
18:00 16-07-2020
Озабоченные обсуждают: о половых отношениях, полиамории, верности и «рогах» высказывают свое мнение в соцсетях жители Бердска
Будто с обложки журнала: 5 женских знаков зодиака, одаренных неземной красотой
17:56 16-07-2020
Будто с обложки журнала: 5 женских знаков зодиака, одаренных неземной красотой
Трагически скончалась на 8 месяце беременности звезда YouTube Николь Тея
17:51 16-07-2020
Трагически скончалась на 8 месяце беременности звезда YouTube Николь Тея