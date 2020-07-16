Министр Архипов: стройка полигона ТКО около кладбища Бердска не ведется и не должна вестись

В настоящее время необходимых условий для начала строительства полигона нет, в том числе, не пройдена государственная экологическая экспертиза, заявляет министр Архипов.

Проект полигона выполнен, в ближайшее время его планируется направить на прохождение экспертиз

Работы по строительству объекта в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Искитимском районе Новосибирской области не ведутся и вестись не должны. Об этом министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов заявил 16 июля на совещании по вопросу о создании объекта размещения ТКО с объектом обработки вблизи с. Маяк Искитимского района Новосибирской области, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

Министр подчеркнул, что в настоящее время необходимых условий для начала строительства полигона нет, в том числе, не пройдена государственная экологическая экспертиза. «На данной территории сейчас однозначно не должно производиться никаких действий по строительству объекта в сфере обращения с ТКО. Прошу органы местного самоуправления поставить данные вопросы на особый контроль. Проект строительства в обязательном порядке пройдет государственную экологическую экспертизу, которую организует федеральный орган – Росприроднадзор. Заключение данной экспертизы будет представлено общественности – это обязательное условие для принятия решения о строительстве. Также будет проведено уточнение технического задания по проекту, направленное на оценку возможного потенциального риска для экологии», – подчеркнул Денис Архипов.

Согласно проверке органов МСУ, в настоящее время строительство полигона не ведется – не производится снятие грунтов, не обустраивается котлован. Администрацией Искитимского района выдано разрешение на строительство гаража для обслуживания уборочной техники, строительство данного вспомогательно-хозяйственного объекта, а также дороги не ведется. Министр ЖКХ поручил органам местного самоуправления также взять эти объекты на особый контроль.

Как прокомментировали в ходе совещания эксперты комиссии по экологии Общественной палаты г. Бердска, старый полигон, действующий на данной территории с 1954 года, не просто выработал свой ресурс, морально и физически устарел. Объем ежегодно размещаемого на действующем объекте мусора постоянно растет. При этом на полигоне не обеспечена сортировка отходов в связи с чем на полигоне содержится много активных химических соединений и иных потенциально опасных для экологии веществ. Необходима рекультивация данного объекта. Взамен должен быть создан современный инфраструктурный объект в сфере обращения ТКО, включенный в Территориальную схему размещения отходов в регионе и соответствующий требованиям генерального плана застройки муниципального образования. На новом объекте должны быть применены современные технологии, такие как геомембранная изоляция отходов от грунтов, мусоросортировка, переработка ТКО.

Напомним, что создание объектов инженерной инфраструктуры в сфере обращения с ТКО является одной из ключевых задач реализации национального проекта «Экология».