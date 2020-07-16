16.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Министр Архипов: стройка полигона ТКО около кладбища Бердска не ведется и не должна вестись

22:12 16.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
8 0

В настоящее время необходимых условий для начала строительства полигона нет, в том числе, не пройдена государственная экологическая экспертиза, заявляет министр Архипов.

Министр Архипов: стройка полигона ТКО около кладбища Бердска не ведется и не должна вестись
Проект полигона выполнен, в ближайшее время его планируется направить на прохождение экспертиз
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Министр Архипов: стройка полигона ТКО около кладбища Бердска не ведется и не должна вестись

Министр Архипов: стройка полигона ТКО около кладбища Бердска не ведется и не должна вестисьНа особый контроль взял мусорную свалку около кладбища Бердска губернатор Травников. Сейчас условий для стройки полигона нетЕщё 71 новостей

Работы по строительству объекта в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Искитимском районе Новосибирской области не ведутся и вестись не должны. Об этом министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов заявил 16 июля на совещании по вопросу о создании объекта размещения ТКО с объектом обработки вблизи с. Маяк Искитимского района Новосибирской области, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

Министр подчеркнул, что в настоящее время необходимых условий для начала строительства полигона нет, в том числе, не пройдена государственная экологическая экспертиза. «На данной территории сейчас однозначно не должно производиться никаких действий по строительству объекта в сфере обращения с ТКО. Прошу органы местного самоуправления поставить данные вопросы на особый контроль. Проект строительства в обязательном порядке пройдет государственную экологическую экспертизу, которую организует федеральный орган – Росприроднадзор. Заключение данной экспертизы будет представлено общественности – это обязательное условие для принятия решения о строительстве. Также будет проведено уточнение технического задания по проекту, направленное на оценку возможного потенциального риска для экологии», – подчеркнул Денис Архипов.

Согласно проверке органов МСУ, в настоящее время строительство полигона не ведется – не производится снятие грунтов, не обустраивается котлован. Администрацией Искитимского района выдано разрешение на строительство гаража для обслуживания уборочной техники, строительство данного вспомогательно-хозяйственного объекта, а также дороги не ведется. Министр ЖКХ поручил органам местного самоуправления также взять эти объекты на особый контроль.

Как прокомментировали в ходе совещания эксперты комиссии по экологии Общественной палаты г. Бердска, старый полигон, действующий на данной территории с 1954 года, не просто выработал свой ресурс, морально и физически устарел. Объем ежегодно размещаемого на действующем объекте мусора постоянно растет. При этом на полигоне не обеспечена сортировка отходов в связи с чем на полигоне содержится много активных химических соединений и иных потенциально опасных для экологии веществ. Необходима рекультивация данного объекта. Взамен должен быть создан современный инфраструктурный объект в сфере обращения ТКО, включенный в Территориальную схему размещения отходов в регионе и соответствующий требованиям генерального плана застройки муниципального образования. На новом объекте должны быть применены современные технологии, такие как геомембранная изоляция отходов от грунтов, мусоросортировка, переработка ТКО.

Напомним, что создание объектов инженерной инфраструктуры в сфере обращения с ТКО является одной из ключевых задач реализации национального проекта «Экология».

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ура?!

Аноним, 16 июля 2020 16:06
Можно перекрывать дорогу к строящейся свалке! И никакой там техники работать больше не должно.
Гость, 16 июля 2020 16:19
Анекдот какой-то! Разнонаправленными заявлениями сбивают людей с толку, а стройка помойки продолжается??! Старосоветский способ к людям по заплетанию мозгов в косичку применяют??!
Ирина, 16 июля 2020 16:52
21 век на дворе, а они свалку строят. Бред. Давно уже пора строить мусороперерабатывающие заводы. А они свалку делают. Чтоб гнило и задыхались все. Развитая страна называется.
Аноним, 16 июля 2020 17:06
А прежние ответы министра? Разворот на 360 градусов.А если ведутся работы, то фотографии и выслать министру.
Галина Коморникова, 16 июля 2020 17:28
так, друзья, вы кто-то съездите и присылайте фото в редакцию и видео. У нас тоже люди ходят в отпуск. И наши силы слишком малы. У многих, кто не хочет, чтобы их дети задыхались от смрада - есть авто - и они могут доезжать и присылать на вотсап редакции снимочки - и так каждый день. К сожалению, мы не можем жить этой темой каждый день. Проявите и вы свою солидарность с редакцией. Наш вотсап - если кто его еще не внес - WhatsApp редакции - 8-953-878-90-10. От кладбища - это 1 минута вдоль забора. Вот так и не допустите стройку. Как говорится, бог в помощь. Вот и вы каждый помогите редакции. И было бы чудесно, делать контроль каждый день. Вы фотки - а мы на сайт. Не ведется - тоже фотки! Ведется - тоже фотки. И видео. Вот тогда и будет солидарность и помощь. Без этого свалочка точно будет, я даже не сомневаюсь. И только от позиции простых горожан может быть эффект. Подчеркиваю - простых , а не чиновников, ни тем более депутатов в местном горсовете. Редакция готова поддерживать тех, кто не хочет жить в свалочном дыму и канцерогенах. К сожалению, кто из имеющих авторитет людей в Бердске - вслух не говорят о проблеме, все стали страусами. А за ваше будущее никто переживать точно не будет. За него вы сами должны бороться простым способом - информировать власть - что там - за кладбищенским забором. А еще провести надо независимую экспертизу. Если кто-то в этом понимает, то свяжитесь со мной вотсапу. Думаю, народ наш скинется на это благое дело. Я готова собирать на это деньги от граждан. Но не готова быть организатором такого дела. В общем, есть мизерный шанс - не допустить свалку. И все в ваших руках, ребята.
Аноним, 16 июля 2020 17:38
у меня есть мрачное подозрение , что эту тему свалки решили просто временно прикрыть , до сентябрьских выборов...политолог Валерий Соловей говорит о указании АП - на сентябрьских региональных выборах должна быть убедительная "победа" Единой России в местных органах власти ...И до этой "победы" народ лишний раз рекомендуется не будоражить ...т.е. после сентябрьских выборов свалку все таки могут пропихнуть..
Евгений, 16 июля 2020 17:41
НВР: А что ура? Я эту статью так понимаю - свалке быть. Вон даже и общественная палата поддержала. Всё как положено. Посоветовались с общественностью, эксперты одобрили идею свалки (полигона и прочая и прочая)
Аноним, 16 июля 2020 20:35
стройка полигона ТКО около кладбища Бердска не ведется и не должна вестись...
Ахаха!!!
Мы это уже слышали.
Про Дом на Спортивной.
Посмотрим, кто сильней - министр или застройщик.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как Фургал "убивал бизнесменов": выживший сделал заявление
22:34 16-07-2020
Как Фургал
БердскЗаставляли жертв рыть могилы и ложиться в них 5 вымогателей из Бердска. 30-летние рецидивисты вынуждали обеспечивать их бердчан. Смотрите видео задержания 9
22:21 16-07-2020
Заставляли жертв рыть могилы и ложиться в них 5 вымогателей из Бердска. 30-летние рецидивисты вынуждали обеспечивать их бердчан. Смотрите видео задержания
Бердск«Это нужно не для того, чтобы заработать денег»: в чем сложность фотографий и почему они делают всех счастливыми, рассказал фотограф Искитима Данил Вячеславович
22:20 16-07-2020
«Это нужно не для того, чтобы заработать денег»: в чем сложность фотографий и почему они делают всех счастливыми, рассказал фотограф Искитима Данил Вячеславович
БердскБольной COVID-19 3-летний ребенок больше месяца ждет результата теста после лечения в Бердске. Мать рыдает от бессилия 8
22:19 16-07-2020
Больной COVID-19 3-летний ребенок больше месяца ждет результата теста после лечения в Бердске. Мать рыдает от бессилия
БердскКуда звонить жителям Бердска, если они подозревают у себя COVID-19, рассказал министр Хальзов 2
22:18 16-07-2020
Куда звонить жителям Бердска, если они подозревают у себя COVID-19, рассказал министр Хальзов
БердскОтсрочку и рассрочку по уплате налогов на 2 млн 200 тыс получили предприниматели Бердска. Узнай, можешь ли получить ты
22:17 16-07-2020
Отсрочку и рассрочку по уплате налогов на 2 млн 200 тыс получили предприниматели Бердска. Узнай, можешь ли получить ты
БердскСбила 5-летнего ребенка и скрылась с места ДТП женщина-водитель Nissan Tiida у магазина «Колорлон» в Бердске. Розыск очевидцев
22:16 16-07-2020
Сбила 5-летнего ребенка и скрылась с места ДТП женщина-водитель Nissan Tiida у магазина «Колорлон» в Бердске. Розыск очевидцев
БердскОзабоченные обсуждают: о половых отношениях, полиамории, верности и «рогах» высказывают свое мнение в соцсетях жители Бердска 1
22:15 16-07-2020
Озабоченные обсуждают: о половых отношениях, полиамории, верности и «рогах» высказывают свое мнение в соцсетях жители Бердска
БердскЛишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак? 1042
22:14 16-07-2020
Лишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак?
БердскДушу ангелов имеют лишь избранные знаки Зодиака, уверены астрологи. И таких знаков лишь 3. У тебя душа ангела? Проверь! 35
22:13 16-07-2020
Душу ангелов имеют лишь избранные знаки Зодиака, уверены астрологи. И таких знаков лишь 3. У тебя душа ангела? Проверь!