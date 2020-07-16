Как снизить влияние сильных магнитных бурь на организм в июле 2020 года: Действенные советы для метеочувствительных

Метеочувствительным водителям лучше отказаться от вождения в эти дни, чаще всего в это время реакция затормаживается в 4 раза.

Во время магнитных бурь свертываемость крови повышается

Что обычно происходит с человеком в дни сильных магнитных бурь?

Наш организм — это своего рода биокомпьютер, чувствительность которого наиболее высока в диапазоне магнитного поля Земли (до 50 микротесл). Джозеф Киршвинк и его коллеги из Калифорнийского технологического института установили наличие кристаллов магнетита в тканях мозга приматов и в надпочечниках человека. Количество этих наночастиц, восприимчивых к магнитному полю, составляет от одного до 10 миллионов на один грамм ткани. Они «улавливают» колебания в магнитосфере Земли. А это приводит, например, к выбросу адреналина и глюкокортикоидов (гормонов надпочечников), сообщает РГ.

Адреналин, в свою очередь, повышает свертываемость крови. Во время магнитных бурь она возрастает. Замедляется течение крови в капиллярах. А эритроциты, выражаясь научным языком, агрегируют, то есть склеиваются. Это увеличивает риск образования тромбов. Ухудшается общее состояние, нарушается работа сердечно-сосудистой системы и кровотока в мозгу. Наши исследования показали: движущаяся по сосудам кровь сама по себе может являться сенсором магнитных полей, поскольку красные кровяные клетки содержат гемоглобин и в силу этого обладают магнитным моментом.

Как облегчить состояние и снизить влияние магнитных бурь на организм метеозависимым людям?

Во-первых, следует следить за прогнозами геомагнитных колебаний и заранее планировать снижение нагрузок в период магнитных волнений.

— нужно ограничить алкоголь, жирную пищу, повышающую холестерин, лучше вовсе не переедать;

— кушать больше фруктов, богатых калием и магнием: изюм, абрикосы, клюкву, чернику, смородину, лимоны, бананы (они уменьшают уровень адреналина в крови и облегчают функционирование сердечно-сосудистой системы)

— снизить физические нагрузки на сердечно-сосудистую систему;

— не делайте резких движений, если встаете с кровати, делайте это плавно, без рывков, это может спровоцировать скачки давления и головную боль;

— метеочувствительным водителям лучше отказаться от вождения в эти дни, чаще всего в это время реакция затормаживается в 4 раза;

— можно принять успокоительное средство;

— чай с малиной, мятой, земляникой, отвары с мелиссой, шиповником и зверобоем незаменимые друзья в период магнитных бурь;

Людям, страдающим хроническими заболеваниями обязательно под рукой следует иметь необходимые лекарства.