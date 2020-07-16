«Новые люди» и еще 6 партий выдвинули кандидатов на депутатские места в заксобрании от Бердска

Пока не утвердили списки своих выдвиженцев в избиркоме Новосибирской области такие политические тяжеловесы, как КПРФ и ЛДПР. Бердскую ТИК на 16 июля уведомили лишь трое претендентов. Читайте списки.

Голосовать в сентябре за депутатов заксобрания жителям Бердска предстоит двумя бюллетенями — за одномандатника и партию

Избирательная комиссия Новосибирской области зарегистрировала списки кандидатов нескольких партий, которые намерены участвовать в сентябрьских выборах в региональный парламент. На 16 июля пока не предъявили своих претендентов на депутатские мандаты в заксобрании КПРФ и ЛДПР — ни по мажоритарным округам, ни по партийным спискам.

«Единая Россия», судя по протоколам заседаний избиркома, предоставила только кандидатов по одномандатным округам. Партийные списки пока официально не утверждены. Между тем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за фамилии списка единороссов проголосовала региональная партконференция. Локомотивом кандидатов по бердскому округу №16 от «ЕР» является мэр Бердска Евгений Шестернин.

Тройка смелых

Продолжают регистрироваться кандидаты в депутаты областного заксобрания и в Бердске. В частности, в четверг, 16 июля, подала документы в территориальную избирательную комиссию Зоя Родина, директор бердского лицея №6. Она действующий член регионального парламента и выдвиженец от «Единой России» по одномандатному избирательному округу №16.

Кроме того, часть Бердска относится и к округу №12. Но за него отвечает искитимская ТИК, пояснила «Курьер. Среда. Бердск» председатель бердского избиркома Наталья Фокина. По ее словам, уведомили о желании баллотироваться в заксобрание на сентябрьских выборах пока лишь три человека.

Помимо Зои Родиной ранее предоставили документы на регистрацию Руслан Дудин, выдвиженец партии «Новые люди», 33-летний директор ООО «СМИ-9» из Новосибирска, и 52-летний индивидуальный предприниматель Артур Сагоян, живущий в областном центре и представляющий партию «За правду».

У потенциальных кандидатов есть время на выдвижение до 22 июля включительно. Представителям парламентских партий достаточно уведомления. Остальным придется собирать подписи избирателей в свою поддержку — порядка 1800. Только после проверки их подлинности претендент может получить удостоверение кандидата в депутаты и стать полноправным участником избирательной кампании.

О том, как, где и когда предстоит бердчанам выбирать своих представителей в новый состав законодательного собрания Новосибирской области, мы расскажем в ближайшее время. А пока представляем списки выдвиженцев от разных партий по двум избирательным округам, относящимся к Бердску, на 16 июля.

Кто идет в депутаты по двум бердским округам?

От «Новых людей» по избирательному округу №12 выдвиженцем стал 33-летний техдиректор телекомпании ТВК Павел Козицын, следует из протокола заседания облизбиркома от 7 июля.

Партия «За правду» утвердила списки:



Территориальная группа № 6(Избирательный округ №11, Избирательный округ №12)1. Полетаев Михаил Михайлович, дата рождения – 14 марта 1955 года2. Мозалёва Ирина Викторовна, дата рождения – 28 мая 1979 года3. Малышев Константин Валентинович, дата рождения – 21 октября 1975 года

Территориальная группа №7

(Избирательный округ №13, Избирательный округ №16)

1. Согоян Артур Рубенович, дата рождения – 27 сентября 1968 года



2. Шилов Сергей Владимирович, дата рождения – 5 декабря 1968 года, член политической партии «За правду», член Совета регионального отделения политической партии «За правду» в Новосибирской области3. Костырева Валентина Рагифовна, дата рождения – 15 декабря 1996 года

«Компартия коммунисты России» по бердским округам представлена такими партийными списками:

Избирательный округ №12

1. Зенов Дмитрий Викторович, дата рождения – 2 июля 1987 года, член политической партии «Коммунистическая партия коммунисты России», член Центрального комитета

2. Шанина Елена Владимировна, дата рождения – 5 октября 1959 года, член политической партии «Коммунистическая партия коммунисты России»

3. Сучков Павел Владимирович, дата рождения – 28 марта 1958 года, член политической партии «Коммунистическая партия коммунисты России»

Избирательный округ №16



1. Орлов Александр Сергеевич, дата рождения – 15 марта 1979 года, член политической партии «Коммунистическая партия коммунисты России», член Центрального комитета2. Клиновицкая Вероника Леонидовна, дата рождения – 27 ноября 1979 года, член Политической партии «Коммунистическая партия коммунисты России»3. Ноин Михаил Алексеевич, дата рождения – 22 декабря 1955 года, член политической партии «Коммунистическая партия коммунисты России»

Партия «Родина» выдвинула:

Одномандатный избирательный округ №12

Бухаров Андрей Александрович, дата рождения – 21 сентября 1985 года (предприниматель из Бердска)

Одномандатный избирательный округ №16

Ляхов Игорь Викторович, дата рождения – 18 апреля 1968 года, член Всероссийской политической партии «Родина»

«Партия прямой демократии» утвердила в избиркоме следующие фамилии кандидатов:

Территориальная группа №6

(Избирательный округ №11, Избирательный округ №12)

1. Чернова Елена Ивановна, дата рождения – 29 декабря 1970 года

2. Огнев Владимир Юрьевич, дата рождения – 6 октября 1984 года

Территориальная группа №9

(Избирательный округ №16, Избирательный округ №17)

1. Князева Екатерина Олеговна, дата рождения – 12 января 1989 года



2. Помазун Максим Евгеньевич, дата рождения – 6 июня 1995 года

Партийный список «Справедливой России» для бердских избирателей:

Территориальная группа №7

(Избирательный округ №12, Избирательный округ №16)

1. Матвеев Сергей Николаевич, дата рождения – 9 июня 1974 года, член политической партии «Справедливая Россия», председатель Совета местного отделения «СР» в Искитимском районе Новосибирской области

2. Кустов Сергей Михайлович, дата рождения – 3 ноября 1977 года

3. Хижняк Тамара Николаевна, дата рождения – 24 октября 1959 года, член Политической партии «Справедливая Россия»

От «Единой России» по бердским округам баллотируются



Одномандатный избирательный округ №12Бадьин Валерий Георгиевич, дата рождения – 28 октября 1952 года

Одномандатный избирательный округ №16

Родина Зоя Николаевна, дата рождения – 1 июля 1963 года