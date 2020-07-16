Читаем заявление министра ЖКХ Архипова по полигону около кладбища: мусорка Бердска морально устарела, а на смену придет полигон с сортировкой

- Стройка полигона временно не ведется — не строят гараж и дорогу.
Работы по строительству объекта в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Искитимском районе Новосибирской области не ведутся и вестись не должны. Об этом министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов заявил 16 июля на совещании по вопросу о создании объекта размещения ТКО с объектом обработки вблизи с. Маяк Искитимского района Новосибирской области, сообщает сайт правительства Новосибирской области.
2. Местная власть в лице бердской мэрии будут особо контролировать — есть ли действия по строительству свалки. Проект пройдет государственную экологическую экспертизу, которую организует федеральный орган – Росприроднадзор. Заключение данной экспертизы будет представлено общественности – это обязательное условие для принятия решения о строительстве.
Министр подчеркнул, что в настоящее время необходимых условий для начала строительства полигона нет, в том числе, не пройдена государственная экологическая экспертиза. «На данной территории сейчас однозначно не должно производиться никаких действий по строительству объекта в сфере обращения с ТКО. Прошу органы местного самоуправления поставить данные вопросы на особый контроль. Проект строительства в обязательном порядке пройдет государственную экологическую экспертизу, которую организует федеральный орган – Росприроднадзор.
Заключение данной экспертизы будет представлено общественности – это обязательное условие для принятия решения о строительстве.
Также будет проведено уточнение технического задания по проекту, направленное на оценку возможного потенциального риска для экологии», – подчеркнул Денис Архипов.
Согласно проверке органов МСУ, в настоящее время строительство полигона не ведется – не производится снятие грунтов, не обустраивается котлован. Администрацией Искитимского района выдано разрешение на строительство гаража для обслуживания уборочной техники, строительство данного вспомогательно-хозяйственного объекта, а также дороги не ведется. Министр ЖКХ поручил органам местного самоуправления также взять эти объекты на особый контроль.
3. Оказалось, что действующая свалка, про которую нам говорили, что у нее есть ресурс на 15 лет — морально устарела.
Как прокомментировали в ходе совещания эксперты комиссии по экологии Общественной палаты г. Бердска, старый полигон, действующий на данной территории с 1954 года, не просто выработал свой ресурс, морально и физически устарел. Объем ежегодно размещаемого на действующем объекте мусора постоянно растет. При этом на полигоне не обеспечена сортировка отходов в связи с чем на полигоне содержится много активных химических соединений и иных потенциально опасных для экологии веществ.
4. Взамен действующей свалке должен быть создан современный инфраструктурный объект в сфере обращения ТКО, на котором должны быть применены современные технологии:
-геомембранная изоляция отходов от грунтов
— мусоросортировка
-переработка ТКО
Необходима рекультивация данного объекта. Взамен должен быть создан современный инфраструктурный объект в сфере обращения ТКО, включенный в Территориальную схему размещения отходов в регионе и соответствующий требованиям генерального плана застройки муниципального образования. На новом объекте должны быть применены современные технологии, такие как геомембранная изоляция отходов от грунтов, мусоросортировка, переработка ТКО.
5. Резюме — речь идет об обычной свалке, по большому счету, мало чем отличающейся от нынешней.
От главного редактора Галины Коморниковой:
Друзья, вы тоже можете съездить до нового полигона и присылать фото в редакцию и видео. У нас тоже люди ходят в отпуск. И наши силы слишком малы. У многих, кто не хочет, чтобы их дети задыхались от смрада — есть авто — и они могут доезжать и присылать на вотсап редакции снимочки — и так каждый день. К сожалению, мы не можем жить этой темой каждый день. Проявите и вы свою солидарность с редакцией. Наш вотсап — если кто его еще не внес — WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10. От кладбища — это 1 минута вдоль забора. Вот так и не допустите стройку. Как говорится, бог в помощь.
Тут вы поможете не просто редакции — вы поможете себе и будущему своих детей. И было бы чудесно, делать такой контроль каждый день. Вы фотки — а мы на сайт сводку. Не ведется — тоже фотки! Ведется — тоже фотки. И видео. Вот тогда и будет солидарность и помощь. Без этого свалочка точно будет, я даже не сомневаюсь. Только от позиции простых горожан может быть эффект. Подчеркиваю — простых , а не чиновников, ни тем более депутатов в местном горсовете. Редакция готова поддерживать тех, кто не хочет жить в свалочном дыму и канцерогенах. К сожалению, никто из имеющих авторитет людей в Бердске — вслух не говорит о проблеме, все стали страусами. За ваше будущее никто переживать точно не будет. За него вы сами должны бороться простым способом — информировать власть — что там — за кладбищенским забором. А еще провести надо независимую экспертизу. Если кто-то в этом понимает, то свяжитесь со мной вотсапу. Думаю, народ наш скинется на это благое дело. Я готова собирать на это деньги от граждан. Но не готова быть организатором такого дела. В общем, есть мизерный шанс — не допустить свалку. Все в ваших руках, ребята. Как говорят мудрые люди, если вы не будете управлять обстоятельствами, обстоятельства будут управлять вами. Уже у города есть положительный опыт не жить рядом с зоной. В целом, же я поддерживаю позицию, что с появлением свалки в обозначенном выше виде — типа сортировка и захоронения, а не современный завод, жить в этом городе будет опасно с точки зрения экологии, цены на жилье упадут, погосты наших близких пропитаются вонючими водами, и говорить о каких-либо перспективах Бердска будет очень странно.
Думается, что есть альтернативный вариант — выход всегда есть. Например, выбрать другой участок земли в Искитимском районе — подальше от любых населенных пунктов. Нытье — что будет дороже платить за мусор — убого. Даже если вы заплатите дороже на 100 рублей в месяц — это 1200 рублей. Это, наверное, 20 невыпитых бутылок пива. Тем более каждый из нас платит столько податей, что еще 100 погоды не сделает. А зная, как многое в стране, происходит по лозунгу Черномырдина (упокой его душу Господь) — хотели как лучше, а получилось как всегда, то без активности бердчан — это будет обычная зловонная мусорка, на которой бизнес делает деньги.
Мне кажется, редакция со своей стороны сделал даже больше, чем планировала, теперь мяч на вашей стороне.
Независимая экспертиза даст повод поговорить "за жизнь." Потом проплаченные "доценты с кандидатами" пусть поизворачиваюся, доказывая, что до аэродрома 15 км, а не сколько есть. А река Раздельная впадает в Каспийское море.
Архипов мечется как девушка, то не будет без экспертизы, а сейчас совсем другое говорит...