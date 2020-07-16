Читаем заявление министра ЖКХ Архипова по полигону около кладбища: мусорка Бердска морально устарела, а на смену придет полигон с сортировкой

Свалку Бердска закроют. А откроют другую: и на новом объекте должны быть применены современные технологии, такие как геомембранная изоляция отходов от грунтов, мусоросортировка, переработка ТКО.

Дорога на новую мусорку почти готова

Стройка полигона временно не ведется — не строят гараж и дорогу.

Работы по строительству объекта в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Искитимском районе Новосибирской области не ведутся и вестись не должны. Об этом министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов заявил 16 июля на совещании по вопросу о создании объекта размещения ТКО с объектом обработки вблизи с. Маяк Искитимского района Новосибирской области, сообщает сайт правительства Новосибирской области.

2. Местная власть в лице бердской мэрии будут особо контролировать — есть ли действия по строительству свалки. Проект пройдет государственную экологическую экспертизу, которую организует федеральный орган – Росприроднадзор. Заключение данной экспертизы будет представлено общественности – это обязательное условие для принятия решения о строительстве.

Министр подчеркнул, что в настоящее время необходимых условий для начала строительства полигона нет, в том числе, не пройдена государственная экологическая экспертиза. «На данной территории сейчас однозначно не должно производиться никаких действий по строительству объекта в сфере обращения с ТКО. Прошу органы местного самоуправления поставить данные вопросы на особый контроль. Проект строительства в обязательном порядке пройдет государственную экологическую экспертизу, которую организует федеральный орган – Росприроднадзор.

Заключение данной экспертизы будет представлено общественности – это обязательное условие для принятия решения о строительстве.

Также будет проведено уточнение технического задания по проекту, направленное на оценку возможного потенциального риска для экологии», – подчеркнул Денис Архипов.

Согласно проверке органов МСУ, в настоящее время строительство полигона не ведется – не производится снятие грунтов, не обустраивается котлован. Администрацией Искитимского района выдано разрешение на строительство гаража для обслуживания уборочной техники, строительство данного вспомогательно-хозяйственного объекта, а также дороги не ведется. Министр ЖКХ поручил органам местного самоуправления также взять эти объекты на особый контроль.

3. Оказалось, что действующая свалка, про которую нам говорили, что у нее есть ресурс на 15 лет — морально устарела.

Как прокомментировали в ходе совещания эксперты комиссии по экологии Общественной палаты г. Бердска, старый полигон, действующий на данной территории с 1954 года, не просто выработал свой ресурс, морально и физически устарел. Объем ежегодно размещаемого на действующем объекте мусора постоянно растет. При этом на полигоне не обеспечена сортировка отходов в связи с чем на полигоне содержится много активных химических соединений и иных потенциально опасных для экологии веществ.

4. Взамен действующей свалке должен быть создан современный инфраструктурный объект в сфере обращения ТКО, на котором должны быть применены современные технологии:

-геомембранная изоляция отходов от грунтов

— мусоросортировка

-переработка ТКО

Необходима рекультивация данного объекта. Взамен должен быть создан современный инфраструктурный объект в сфере обращения ТКО, включенный в Территориальную схему размещения отходов в регионе и соответствующий требованиям генерального плана застройки муниципального образования. На новом объекте должны быть применены современные технологии, такие как геомембранная изоляция отходов от грунтов, мусоросортировка, переработка ТКО.

5. Резюме — речь идет об обычной свалке, по большому счету, мало чем отличающейся от нынешней.

От главного редактора Галины Коморниковой:

Друзья, вы тоже можете съездить до нового полигона и присылать фото в редакцию и видео. У нас тоже люди ходят в отпуск. И наши силы слишком малы. У многих, кто не хочет, чтобы их дети задыхались от смрада — есть авто — и они могут доезжать и присылать на вотсап редакции снимочки — и так каждый день. К сожалению, мы не можем жить этой темой каждый день. Проявите и вы свою солидарность с редакцией. Наш вотсап — если кто его еще не внес — WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10. От кладбища — это 1 минута вдоль забора. Вот так и не допустите стройку. Как говорится, бог в помощь.

Тут вы поможете не просто редакции — вы поможете себе и будущему своих детей. И было бы чудесно, делать такой контроль каждый день. Вы фотки — а мы на сайт сводку. Не ведется — тоже фотки! Ведется — тоже фотки. И видео. Вот тогда и будет солидарность и помощь. Без этого свалочка точно будет, я даже не сомневаюсь. Только от позиции простых горожан может быть эффект. Подчеркиваю — простых , а не чиновников, ни тем более депутатов в местном горсовете. Редакция готова поддерживать тех, кто не хочет жить в свалочном дыму и канцерогенах. К сожалению, никто из имеющих авторитет людей в Бердске — вслух не говорит о проблеме, все стали страусами. За ваше будущее никто переживать точно не будет. За него вы сами должны бороться простым способом — информировать власть — что там — за кладбищенским забором. А еще провести надо независимую экспертизу. Если кто-то в этом понимает, то свяжитесь со мной вотсапу. Думаю, народ наш скинется на это благое дело. Я готова собирать на это деньги от граждан. Но не готова быть организатором такого дела. В общем, есть мизерный шанс — не допустить свалку. Все в ваших руках, ребята. Как говорят мудрые люди, если вы не будете управлять обстоятельствами, обстоятельства будут управлять вами. Уже у города есть положительный опыт не жить рядом с зоной. В целом, же я поддерживаю позицию, что с появлением свалки в обозначенном выше виде — типа сортировка и захоронения, а не современный завод, жить в этом городе будет опасно с точки зрения экологии, цены на жилье упадут, погосты наших близких пропитаются вонючими водами, и говорить о каких-либо перспективах Бердска будет очень странно.

Думается, что есть альтернативный вариант — выход всегда есть. Например, выбрать другой участок земли в Искитимском районе — подальше от любых населенных пунктов. Нытье — что будет дороже платить за мусор — убого. Даже если вы заплатите дороже на 100 рублей в месяц — это 1200 рублей. Это, наверное, 20 невыпитых бутылок пива. Тем более каждый из нас платит столько податей, что еще 100 погоды не сделает. А зная, как многое в стране, происходит по лозунгу Черномырдина (упокой его душу Господь) — хотели как лучше, а получилось как всегда, то без активности бердчан — это будет обычная зловонная мусорка, на которой бизнес делает деньги.

Мне кажется, редакция со своей стороны сделал даже больше, чем планировала, теперь мяч на вашей стороне.