На 43% мужчины работают больше женщин

Своему образованию мужчины придают большее значение, чем женщины, и готовы уделять ему на 56% больше времени по будням и на 33% больше по выходным.

Большую часть времени и мужчины, и женщины тратят на обслуживание биологических

потребностей

Российские мужчины работают в полтора раза больше женщин

Подсчитано, на что тратят время россияне

Российские мужчины по будням работают на 43%, или почти на 2 часа больше, чем

женщины – подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-

консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных о суточном распределении

времени россиян старше 15 лет. Сильный пол в среднем отдает работе по 6,5 часа в

сутки, а прекрасный пол – 4,5 часа.

Непреодолимая тяга к труду проявляется у мужчин и по выходным дням – по субботам и

воскресеньям они готовы работать в 2 раза больше женщин. Средний мужчина в

выходной день готов работать 48 минут, женщина – 24 минуты.

За последние 5 лет, однако, россияне в целом стали меньше работать, зато больше

времени посвящать домашнему хозяйству и общению, в том числе в соцсетях.

Полжизни на сон

Большую часть времени и мужчины, и женщины тратят на обслуживание биологических

потребностей – сон, личную гигиену и прием пищи. На это уходит около 11 часов в будние

дни, или 46% суточного времени (женщины тратят на это в среднем на 10 минут больше,

чем мужчины), в выходные – по 12 часов 40 минут, или 52% суточного времени.

Своему образованию мужчины придают большее значение, чем женщины, и готовы

уделять ему на 56% больше времени по будням и на 33% больше по выходным.

Российские мужчины учатся в среднем по 3 часа 12 минут в неделю, россиянки – 2 часа.

Переработки и стремление к знаниям мужчины сочетают с активным досугом –

культурными мероприятиями, хобби, спортивными тренировками, погружением в СМИ. По

будням мужчины на такой досуг выделяют по 3 часа, зато в выходные могут позволить

себе почти 5. Для сравнения, женщины на эти цели отводят 2 часа 25 минут по будням и

3,5 часа по выходным дням.

На общение с людьми (в том числе в социальных сетях) и общественную жизнь мужчины

и женщины в будни тратят в среднем по 45 минут в день, в выходные – по полтора часа.

Женщины больше времени посвящают решению различных бытовых вопросов – более 3

часов в день по будням и более 4 часов в день по выходным. Это в 2,5 раза больше, чем

тратят на быт мужчины по будням, и почти в 2 раза больше, чем на те же цели отводят

мужчины по выходным.

Аналогичным образом в несколько раз большая нагрузка по уходу за членами семьи ложится на хрупкие женские плечи – в 3 раза больше, чем у мужчин в будние дни и в 2 раза больше в выходные. Суммарно за неделю женщины ухаживают за домочадцами около 5 часов в будние дни и полтора часа в выходные.