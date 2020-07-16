На 43% мужчины работают больше женщин

Российские мужчины работают в полтора раза больше женщин
Подсчитано, на что тратят время россияне
Российские мужчины по будням работают на 43%, или почти на 2 часа больше, чем
женщины – подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных о суточном распределении
времени россиян старше 15 лет. Сильный пол в среднем отдает работе по 6,5 часа в
сутки, а прекрасный пол – 4,5 часа.
Непреодолимая тяга к труду проявляется у мужчин и по выходным дням – по субботам и
воскресеньям они готовы работать в 2 раза больше женщин. Средний мужчина в
выходной день готов работать 48 минут, женщина – 24 минуты.
За последние 5 лет, однако, россияне в целом стали меньше работать, зато больше
времени посвящать домашнему хозяйству и общению, в том числе в соцсетях.
Полжизни на сон
Большую часть времени и мужчины, и женщины тратят на обслуживание биологических
потребностей – сон, личную гигиену и прием пищи. На это уходит около 11 часов в будние
дни, или 46% суточного времени (женщины тратят на это в среднем на 10 минут больше,
чем мужчины), в выходные – по 12 часов 40 минут, или 52% суточного времени.
Своему образованию мужчины придают большее значение, чем женщины, и готовы
уделять ему на 56% больше времени по будням и на 33% больше по выходным.
Российские мужчины учатся в среднем по 3 часа 12 минут в неделю, россиянки – 2 часа.
Переработки и стремление к знаниям мужчины сочетают с активным досугом –
культурными мероприятиями, хобби, спортивными тренировками, погружением в СМИ. По
будням мужчины на такой досуг выделяют по 3 часа, зато в выходные могут позволить
себе почти 5. Для сравнения, женщины на эти цели отводят 2 часа 25 минут по будням и
3,5 часа по выходным дням.
На общение с людьми (в том числе в социальных сетях) и общественную жизнь мужчины
и женщины в будни тратят в среднем по 45 минут в день, в выходные – по полтора часа.
Женщины больше времени посвящают решению различных бытовых вопросов – более 3
часов в день по будням и более 4 часов в день по выходным. Это в 2,5 раза больше, чем
тратят на быт мужчины по будням, и почти в 2 раза больше, чем на те же цели отводят
мужчины по выходным.
Аналогичным образом в несколько раз большая нагрузка по уходу за членами семьи
ложится на хрупкие женские плечи – в 3 раза больше, чем у мужчин в будние дни и в 2
раза больше в выходные. Суммарно за неделю женщины ухаживают за домочадцами
около 5 часов в будние дни и полтора часа в выходные.
Что изменилось за 5 лет?
Анализируя, как россияне изменили распределение своего суточного времени за
последние 5 лет, можно констатировать, что в 2019 году по сравнению с 2014 годом и
мужчины, и женщины стали меньше работать – на 8% (на 26 минут в день) и на 6% (на 13
минут в день) соответственно.
На образование женщины стали тратить на 22% меньше времени (на 5 минут в день),
мужчины, напротив, увеличили время обучения на 5% (или на 1 минуту в день).
Кроме того, меньше времени россияне начали тратить на уход за членами семьи: минус
14% (или на 9 минут в день меньше) у женщин и минус 9% (минус 2 минуты в день) у
мужчин.
А вот существенно больше времени, в среднем на 81%, россияне стали вкладывать в
производство предметов и продуктов для собственных нужд. По сравнению с 2014 годом
на подсобное хозяйство и занятия из категории «сделай сам» граждане стали тратить
больше на 21 минуту в день.
В среднем на 14% больше времени люди стали уделять социальной жизни, общению
реальному и виртуальному, на 3% – решению бытовых вопросов (на 8 минут – женщины и
на 2 минуты – мужчины). На сон, питание и личную гигиену россияне тратят на 2%
больше времени (+14 минут в день у женщин и +15 минут у мужчины) по сравнению с
периодом пятилетней давности.
«У среднестатистического россиянина удовлетворение насущных потребностей, таких как
сон, еда, работа и обустройство быта, продолжает занимать большую часть жизни.
Действует закономерность: чем более развита экономика, тем больше времени человек
может посвящать личностному развитию и тем меньше – выживанию. К сожалению, счет
здесь не в нашу пользу.
Уменьшение общего времени, которое население страны тратит на работу, тоже
неприятный симптом, связанный с социально-демографической тенденцией сокращения
трудоспособного населения. Увеличение времени на подсобное хозяйство также может
указывать на негативную тенденцию на рынке труда и ухудшение общего благосостояния
граждан», – отмечает президент сети FinExpertiza Елена Трубникова.
Источник: FinExpertiza