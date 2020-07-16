Сбила 5-летнего ребенка и скрылась с места ДТП женщина-водитель Nissan Tiida у магазина «Колорлон» в Бердске. Розыск очевидцев

Мальчик с травмой ноги был доставлен в ЦГБ города Бердска. Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области проводят проверку по данному факту, розыскные мероприятия по установлению автотранспорта и личности водителя, причастных к данному происшествию.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 5-летний мальчик

18 июня 2020 года в 15.30 на парковочной площадке у магазина «Колорлон», расположенного в городе Бердске по ул. Барнаульская д.19, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле при движении с парковочного места совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка, который осуществлял посадку в стоящий рядом легковой автомобиль «Мицубиси Кольт».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 5-летний мальчик, который с травмой ноги был доставлен в ЦГБ города Бердска.

Водитель, причастный к данному происшествию с места ДТП скрылся.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области проводят проверку по данному факту, розыскные мероприятия по установлению автотранспорта и личности водителя, причастных к данному происшествию.

По имеющейся информации – наезд совершен автомобилем «Ниссан Тиида» золотистого цвета, за рулем которого находилась женщина.

Свидетелей происшествия просят сообщить по телефонам:

8 (383) 2328550, 8 (383) 2328540.

Источник: УГИБДД ГУ МВД России по НСО