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Трагически скончалась на 8 месяце беременности звезда YouTube Николь Тея

17:51 16.07.2020 Фото: dailymail
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Девушка умерла в субботу вместе со своим будущим сыном Рейнджем.

Трагически скончалась на 8 месяце беременности звезда YouTube Николь Тея
Девушку убил сердечный приступ

Беременная звезда YouTube Николь Тея скончалась вместе со своим еще не рожденным сыном от предполагаемого массивного сердечного приступа, сообщает dailymail.

Николь, которая была на восьмом месяце беременности скончалась дома в Хексборо, Йоркшир, в субботу утром после того, как пожаловалась своему парню, что у нее болит грудь и спина.

Николь так же говорила, что ей было трудно дышать за несколько недель до трагедии.

Николь ранее говорила своим 250 000 подписчикам, что она чувствовала, что что-то убивало ее изнутри и что она умирала в последние несколько недель.

Мистер Мюррей сказал, что его племянница была танцовщицей и у нее не было проблем со здоровьем.

Убитая горем мать Николь Саманта Антуан подтвердила двойную трагедию в воскресенье, сказав: «Наши сердца действительно разбиты».

«Я буду скучать по тебе до конца своей жизни, пока мы не встретимся снова на вечных небесах».- написал муж Николь.

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