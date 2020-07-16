Подорожал бензин на автозаправках Бердска

Бензин марки АИ-95 стоит от 43,75 до 45,70 рубля, дизельное топливо — от 49,00 до 53,05 рубля за 1 литр.

Выросли цены на топливо на бердских АЗС

На прошедшей неделе наблюдался рост потребительских цен на автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-98 на 0,1% в Новосибирской области. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 16 июля, сообщил Новосибирскстат.

В соответствующем периоде предыдущего года потребительские цены на моторное топливо не изменялись.

На наблюдаемых АЗС в Новосибирской области бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,50 до 41,70 рубля за 1 литр, марки АИ-95 – от 43,75 до 45,70, марки АИ-98 от 48,50 до 52,05, дизельное топливо – от 49,00 до 53,05 рубля за 1 литр.