Бриллиантовые часы за 35 млн показала на руке 2-летней дочери рэперша Карди Би

Рэперша Карди Би показала бриллиантовые часы, подаренные дочке на 2 года. Часы марки Pristine Jewelers, стоимостью 35 миллионов рублей девочке подарил один из звездных друзей мамы.
На фото рэперша так же показала бриллиантовые кольца и маникюр со стразами. На ноге девочки надет дорогой золотистый именной браслет марки GLD.
Подписчики поспешили оставить свои комментарии под фото дорогих часов:
-Когда ты миллионер и это видно;
-Какая прелесть;
-Можешь меня удочерить;
-Хочу быть Калчер, когда я вырасту;
-Часы ее дочери стоят дороже, чем мое существование. — пошутил один из комментаторов.