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Бриллиантовые часы за 35 млн показала на руке 2-летней дочери рэперша Карди Би

18:10 16.07.2020 Фото: https://www.instagram.com/iamcardib/
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Часы марки Pristine Jewelers, стоимостью 35 миллионов рублей девочке подарил один из  звездных друзей мамы.

Бриллиантовые часы за 35 млн показала на руке 2 летней дочери рэперша Карди Би
а размещенном в сети снимке исполнительница запечатлена вместе с двухлетним ребенком

Рэперша Карди Би показала бриллиантовые часы, подаренные дочке  на 2 года. Часы марки Pristine Jewelers, стоимостью 35 миллионов рублей девочке подарил один из  звездных друзей мамы.

На фото рэперша так же показала бриллиантовые кольца и маникюр со стразами. На ноге девочки надет дорогой золотистый именной браслет марки GLD.

Подписчики поспешили оставить свои комментарии под фото дорогих часов:

-Когда ты миллионер и это видно;

-Какая прелесть;

-Можешь меня удочерить;

-Хочу быть Калчер, когда я вырасту;

-Часы ее дочери стоят дороже, чем мое существование. — пошутил один из комментаторов.

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