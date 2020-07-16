Бриллиантовые часы за 35 млн показала на руке 2-летней дочери рэперша Карди Би

Часы марки Pristine Jewelers, стоимостью 35 миллионов рублей девочке подарил один из звездных друзей мамы.

а размещенном в сети снимке исполнительница запечатлена вместе с двухлетним ребенком

Рэперша Карди Би показала бриллиантовые часы, подаренные дочке на 2 года. Часы марки Pristine Jewelers, стоимостью 35 миллионов рублей девочке подарил один из звездных друзей мамы.

На фото рэперша так же показала бриллиантовые кольца и маникюр со стразами. На ноге девочки надет дорогой золотистый именной браслет марки GLD.

Подписчики поспешили оставить свои комментарии под фото дорогих часов:

-Когда ты миллионер и это видно;

-Какая прелесть;

-Можешь меня удочерить;

-Хочу быть Калчер, когда я вырасту;

-Часы ее дочери стоят дороже, чем мое существование. — пошутил один из комментаторов.