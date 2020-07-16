«Свободу Фургалу!»: арестованный губернатор не одобряет митинги, но благодарен за поддержку

Адвокат главы Хабаровского края сообщил о готовности его клиента сотрудничать со следствием во имя установления истины. Суд продлил арест до 9 сентября.

Адвокат заявил, что Фургал не одобряет митинги в свою поддержку

Арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал благодарен жителям региона за поддержку, но не одобряет массовых выступлений, сказал журналистам его адвокат Борис Кожемякин.

«Фургал никакого отношения к тем выступлениям жителей Хабаровска не имеет, он их благодарит, но не одобряет таких массовых выступлений», — цитирует защитника «Интерфакс».

Адвокат также сообщил о готовности его клиента сотрудничать со следствием во имя установления истины.

Ранее 16 июля Мосгорсуд оставил губернатора под стражей до 9 сентября, подтвердив законность решения Басманного суда от 10 июля.

С 11 июля в Хабаровском крае ежедневно проходят митинги в поддержку Фургала, протестующие требуют его освободить. В региональном МВД заявили, что их организовала команда губернатора. В ЛДПР от этого отмежевались. Комментируя протесты, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что люди имеют право выражать свою точку зрения и что губернатора в регионе многие поддерживают.

14 июля Фургала в «Лефортово» посетили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы. По их словам, он пожаловался, что не получал посылок, писем или свежих новостей.

«Посетили вчера Фургала, он пока в карантинной камере с неработающим телевизором. Ему принесли газеты от начала месяца. В разговоре он спрашивал, говорят ли о нем, ругают ли. Переживает, что оторван от реальности», — сообщила после этого член ОНК Ева Меркачева.

Адвокат Кожемякин подтвердил, что и на 16 июля его подзащитный не получил ни писем, ни посылок, также адвокаты не имели возможности встретиться с ним в СИЗО. «Мы надеемся, что на следующей неделе мы к нему попадем», — сказал он.

На остальные вопросы журналистов Кожемякин не стал отвечать, так как, по его словам, представители защиты «дали соответствующую подписку».