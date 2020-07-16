16.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Красота / Общество

На жутком фото преступницы в язвах не узнать прежней красавицы

18:30 16.07.2020 Фото:  © Facebook / Elizabeth Pennypacker
0

Девушку превратила в старуху с изъязвлённым лицом наркозависимость. Кроме угона автомобиля, ей вменяли в вину хранение наркотиков, кражу личных данных и мошенничество.

На жутком фото преступницы в язвах не узнать прежней красавицы
Наркозависимость изменила девушку до неузнаваемости

Правоохранители из Пенсильвании, США, арестовали 26-летнюю Элизабет Энн Пеннипакер по обвинению в краже автомобиля. Стражи порядка сделали фото девушки, на котором она предстала в ужасном виде, пишет The Sun. Лицо задержанной было сплошь усеяно красными пятнами и покрыто язвами.

Фото становится ещё более пугающим, если учесть, что всего год назад девушка постила в «Фейсбуке» снимки, где выглядела здоровой и цветущей. Аккуратный макияж, ухоженные волосы и лёгкая полуулыбка — ничего из этого у Элизабет не осталось.

Молодую девушку превратила в старуху с изъязвлённым лицом наркозависимость. Кроме обвинений в краже автомобиля, который она угнала у подруги, ей в том числе вменяли в вину хранение наркотиков, кражу личных данных и мошенничество. Элизабет забрала у приятельницы телефон и банковскую карту, с которой сняла деньги.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Надо показывать детям, чтобы боялись последствий?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин не даст забыть за коронавирусным кризисом президентские указы
18:47 16-07-2020
Путин не даст забыть за коронавирусным кризисом президентские указы
Путин отложил поездку в Крым ради совещания по бюджету
18:39 16-07-2020
Путин отложил поездку в Крым ради совещания по бюджету
Благоприятные дни по лунному календарю для уборки лука в июле, августе и сентябре 2020 года
18:37 16-07-2020
Благоприятные дни по лунному календарю для уборки лука в июле, августе и сентябре 2020 года
На жутком фото преступницы в язвах не узнать прежней красавицы
18:30 16-07-2020
На жутком фото преступницы в язвах не узнать прежней красавицы
Нужно ли завязывать перья чеснока в узел для лучшего урожая?
18:16 16-07-2020
Нужно ли завязывать перья чеснока в узел для лучшего урожая?
"Свободу Фургалу!": арестованный губернатор не одобряет митинги, но благодарен за поддержку
18:15 16-07-2020
Бриллиантовые часы за 35 млн показала на руке 2-летней дочери рэперша Карди Би
18:10 16-07-2020
Бриллиантовые часы за 35 млн показала на руке 2-летней дочери рэперша Карди Би
БердскОзабоченные обсуждают: о половых отношениях, полиамории, верности и «рогах» высказывают свое мнение в соцсетях жители Бердска
18:00 16-07-2020
Озабоченные обсуждают: о половых отношениях, полиамории, верности и «рогах» высказывают свое мнение в соцсетях жители Бердска
Будто с обложки журнала: 5 женских знаков зодиака, одаренных неземной красотой
17:56 16-07-2020
Будто с обложки журнала: 5 женских знаков зодиака, одаренных неземной красотой
Трагически скончалась на 8 месяце беременности звезда YouTube Николь Тея
17:51 16-07-2020
Трагически скончалась на 8 месяце беременности звезда YouTube Николь Тея