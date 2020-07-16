На жутком фото преступницы в язвах не узнать прежней красавицы

Девушку превратила в старуху с изъязвлённым лицом наркозависимость. Кроме угона автомобиля, ей вменяли в вину хранение наркотиков, кражу личных данных и мошенничество.

Наркозависимость изменила девушку до неузнаваемости

Правоохранители из Пенсильвании, США, арестовали 26-летнюю Элизабет Энн Пеннипакер по обвинению в краже автомобиля. Стражи порядка сделали фото девушки, на котором она предстала в ужасном виде, пишет The Sun. Лицо задержанной было сплошь усеяно красными пятнами и покрыто язвами.

Фото становится ещё более пугающим, если учесть, что всего год назад девушка постила в «Фейсбуке» снимки, где выглядела здоровой и цветущей. Аккуратный макияж, ухоженные волосы и лёгкая полуулыбка — ничего из этого у Элизабет не осталось.

Молодую девушку превратила в старуху с изъязвлённым лицом наркозависимость. Кроме обвинений в краже автомобиля, который она угнала у подруги, ей в том числе вменяли в вину хранение наркотиков, кражу личных данных и мошенничество. Элизабет забрала у приятельницы телефон и банковскую карту, с которой сняла деньги.