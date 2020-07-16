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Путин: Мы попали, куда хотели. Восстанавливается экономика России

18:57 16.07.2020 Фото: Кремлин.ру
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По словам главы государства, масштабы поддержки граждан, семей с детьми, бизнеса во время эпидемии коронавируса стали для страны беспрецедентными.

Путин: Мы попали, куда хотели. Восстанавливается экономика России
Президент назвал правильными меры поддержки в пандемию

Эпидемия коронавируса и связанные с ней вынужденные ограничения в буквальном смысле заморозили глобальную экономику. По оценкам, в апреле, в период объявленных нерабочих дней, ВВП России сократился на 12 процентов; что касается мая, то снижение составило 10,9 процента.

— Ситуация потребовала от нас оперативных мер. Нужно было, безусловно, подставить плечо отдельным отраслям экономики, предприятиям, бизнесу в целом, работникам предприятий и организаций, пройти этот сложный, кризисный этап, сохранить доходы российских семей. Конечно, объективно все проблемы решить было нельзя. Глубина кризиса оказалась очень серьёзной, а его негативные последствия – ощутимыми для граждан. И потому столь важно, что благодаря в прежние годы проводимой ответственной бюджетной, денежно‑кредитной политике, накопленным в предыдущие годы резервам у нас была возможность для принятия своевременных и точечных решений. Я хочу это подчеркнуть: именно точечных. Судя по всему, мы в нужные точки всё‑таки попали, не без проблем, не без срывов, но всё‑таки в нужные точки попали, включая прямые выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списание налоговых платежей, размещение дополнительных заказов для предприятий ключевых отраслей и целый ряд других мер, — оценил президент России Путин во время совещания по бюджету 16 июля.

По словам главы государства, масштабы поддержки граждан, бизнеса во время эпидемии стали для страны беспрецедентными:

-Да, я знаю цифры и в других странах, прекрасно отдаю себе в этом отчёт. Мы всегда сравниваем наши действия с тем, что делается у наших партнёров, соседей, наших друзей. Но, можно сказать, я только что об этом упомянул, точечно в целом мы попали туда, куда хотели. Сегодня можно сказать, что эти меры дали свой результат, позволили в значительной мере сгладить остроту кризиса. И сейчас, по мере выхода из режимов ограничений, экономическая активность в России постепенно восстанавливается.

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От редакции

Скоро восстановится экономика?

По-женски, 16 июля 2020 20:10
"... точечно в целом мы попали туда, куда хотели", но не туда

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