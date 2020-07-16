Путин: около 3 млн безработных зарегистрировано в России

По словам президента, несмотря на то, что многие предприятия и компании уже вернулись к нормальному режиму работы после карантина, численность безработных остается высокой.

Путин прокомментировал ситуацию с безработицей в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с безработицей в стране.

«На рынке труда всё ещё сохраняются сложности. Да, конечно, у нас безработица подросла в гораздо меньшем объёме, чем в некоторых других странах, но всё-таки она подросла», — сказал Путин на совещании по федеральному бюджету вечером 16 июля.

По его словам, несмотря на то, что многие предприятия и компании уже вернулись к нормальному режиму работы, численность безработных остаётся высокой.

«На сегодняшний день в службах занятости зарегистрировано около 3 млн человек», — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что в стране удалось не допустить взрывного роста безработицы.