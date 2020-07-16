«Дать людям работать»: Путин приказал полностью восстановить рынок труда в 2021 году

По словам президента, главная задача — дать людям возможность зарабатывать, обеспечивать свои семьи. Для этого подключат в том числе федеральный бюджет.

Путин: «Главная задача — дать людям работать»

Задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена, и для роста занятости, доходов людей нужно использовать все инструменты, включая возможности федерального бюджета, заявил президент России Владимир Путин 16 июля на совещании по бюджету.

Он считает, что сейчас необходимо дать россиянам возможность зарабатывать, чтобы обеспечивать семью.

-Сейчас самая главная наша задача экономической политики – восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи. Вновь подчеркну, задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена, — сказал президент на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. -Для роста занятости, доходов людей нужно использовать все инструменты, включая, конечно же, возможности федерального бюджета.

Президент отметил, что для роста доходов населения нужно использовать все необходимые инструменты. Глава России считает, что сейчас в приоритете для бюджета должны быть не только текущие задачи, но и долгосрочные цели, такие как национальные проекты, стратегические планы развития здравоохранения и образования.