Путин: объем покупок в июле превысил докризисный уровень февраля в России

Путин оценил восстановление потребительского спроса в России

На совещании по бюджету 16 июля Владимир Путин рассказал, что во время нерабочих дней в апреле ВВП сократился на 12%. В мае было снижение до 10%. Президент заметил, как восстановился потребительский спрос во время снятия ограничений.

-Мы видим, как восстанавливается потребительский спрос сегодня, как в июне–июле объем покупок товаров и услуг превышает докризисный уровень февраля. Там, по-моему, около четырёх процентов уже — 3,8 процента, — сказал Путин.

Во время пандемии президент проводит совещания в режиме видеоконференции из резиденции в Ново-Огарево. В таком же формате глава государства обращался к нации.