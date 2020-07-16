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Бил головой 2-месячного сына о мебель пьяный отец. Малыша больше нет

20:04 16.07.2020 Фото: pixabay.com
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Ребенок плакал и мужчина с силой нанес множественные удары руками и ногами по различным частям тела мальчика, а затем убил. Смерть ребенка наступила от кровоизлияния вследствие черепно-мозговой травмы.

Бил головой 2 месячного сына о мебель пьяный отец. Малыша больше нет
За убийство 2-месячного сына отец-изверг пойдет под суд

Следственными органами СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Бийска, обвиняемого в убийстве своего 2-месячного сына, сообщили в ведомстве 16 июля.

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Бийска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, малолетнему).

По данным следствия, обвиняемый, воспитывая малолетнего ребенка, вел асоциальный образ жизни и злоупотреблял спиртными напитками. В вечернее время в январе 2020 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, остался с сыном в доме наедине. В связи с тем, что ребенок не мог успокоиться и плакал, мужчина с силой нанес множественные удары руками и ногами по различным частям тела мальчика, а затем, ударил головой сына о предметы обстановки в квартире. Смерть ребенка наступила от кровоизлияния вследствие черепно-мозговой травмы.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в убийстве признал полностью. С достаточными доказательствами, подкрепленными результатами судебных экспертиз и показаниями свидетелей, уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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