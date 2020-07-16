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Когда выйдет из кризиса экономика России и мира, оценили эксперты

20:17 16.07.2020 Фото: pixabay.com
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На уровень 2019 года, согласно прогнозу EIU, большинство стран G7 — США, Канада, Германия и Франция — вернутся уже в 2022-м, а Россия — не раньше 2024 года.

Когда выйдет из кризиса экономика России и мира, оценили эксперты
Аналитики оценили сроки выхода экономики России из кризиса в четыре года

Мировая экономика не сможет вернуться к показателям, достигнутым до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, раньше 2022 года, при этом многим странам времени для восстановления потребуется существенно больше. К такому выводу пришли эксперты Economist Intelligence Unit.

В исследовании EIU прогнозируется, что уже по итогам третьего квартала нынешнего года страны G7 начнут отчитываться о росте экономики темпами, превышающими (в квартальном исчислении) 10%. Однако эксперты EIU отмечают, что столь высокие темпы будут связаны в первую очередь с обвалом экономик во втором квартале и, соответственно, низкой базой для сравнения. Реальная скорость восстановления в странах G7 будет куда менее впечатляющей, отмечает директор по глобальному прогнозированию компании Economist Intelligence Unit Агата Демарайс.

Тем не менее на уровень 2019 года, согласно прогнозу EIU, большинство стран G7 — США, Канада, Германия и Франция — вернутся уже в 2022 году. В Великобритании процесс восстановления затянется до конца 2023 года, а в Японии и Италии — до 2024-го.

В развивающихся же странах, в том числе и в России, ситуация, по оценке EIU, куда тревожнее.

«Бразилия, Россия и ЮАР потеряли почти десять лет роста и останутся в «режиме восстановления» как минимум до 2024 года», — отметила Демарайс.

Накануне, 15 июля, Банк России сообщил, что, по его оценке, ВВП России во втором квартале 2020 года сократился в годовом исчислении на 9,5–10%. Ранее ЦБ прогнозировал падение ВВП России во втором квартале на 8%, а общее падение по итогам года —на 4–6%.

Минэкономразвития прогнозировало, что во втором квартале 2020 года ВВП России в годовом исчислении сократится на 9,5%, а по итогам всего года — на 5%. При этом в 2021 году ВВП, согласно прогнозу ведомства, вырастет только на 2,8%.

Путин 16 июля на совещании по бюджету поручил восстановить рынок труда в 2021 году. По словам президента, российская экономика восстанавливается после отмены ограничений, а потребительский спрос в июле превысил докризисные февральские значения.

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