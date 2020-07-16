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Летальность растет от ковид в Новосибирской области

20:44 16.07.2020
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Летальных исходов за неделю зафиксировано 27. По состоянию на 16 июля индекс летальности в регионе составляет 2,01%. Это повышение, на 0,16%.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга: 

Новосибирская область все еще в тройке «антилидеров» СФО по индексу летальности Данные посчитаны Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) на 16 июля. Летальность — показатель, выражающий процентное отношение числа умерших пациентов с COVID-19 к общему числу людей, имевших тот же диагноз «коронавирусная инфекция». Роспотребнадзор называет снижение летальности в числе решающих факторов для снятия ограничений в регионах. Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в Новосибирской области на 16 июля — 7728 человек. Прирост вновь больше, чем неделю назад — 796 человек. Летальных исходов за неделю зафиксировано 27. По состоянию на 16 июля индекс летальности в регионе составляет 2,01%. Это повышение, на 0,16%. В рейтинге СФО Новосибирская область продолжает занимать 2-е место в тройке «антилидеров» по индексу летальности. Тем не менее, показатель летальности по области все еще хуже, чем окружной и общероссийский. Самый большой индекс летальности среди субъектов СФО — у Красноярского края (2,28%). Замыкает рейтинг Республика Алтай, здесь самый низкий показатель — 0,09%. Общий показатель летальности в СФО за неделю возрос, оставаясь выше единицы. 16 июля он составляет 1,28%. Это ниже общероссийского индекса (1,59%). По состоянию на 16 июля в России, как и ранее, есть два региона с полностью отсутствующей летальностью пациентов с COVID-19. Это Ненецкий АО и Сахалинская область. Субъект, где отмечен самый высокий индекс летальности — по-прежнему город Санкт-Петербург (5,92%). Общероссийский индекс летальности за неделю увеличился незначительно, и остается выше единицы — 1,59%. Только два федеральных округа демонстрируют худшие показатели — Северо-Западный (3,13%) и Северо-Кавказский (2,29%).

Летальность растет от ковид в Новосибирской области

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