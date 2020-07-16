Опрокинула на себя ведро с кипятком 8-месячная девочка. Ребенок погиб

Ребенок скончался в больнице через несколько дней от ожогов всего тела. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти 8-месячной девочки от кипятка

Павловским межрайонным следственным отделом СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту смерти 8-месячной девочки.

Об этом сообщили в ведомстве 16 июля.

По данным следствия, в вечернее время 12 июля 2020 года в одном из сел Павловского района девочка, находясь в помещении дома, опрокинула на себя ведро с горячей водой, в результате чего получила термические ожоги всех частей тела. Через несколько дней от обширных ожогов ребенок скончался в медицинском учреждении.

В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства гибели девочки. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление СКР по Алтайскому краю в очередной раз напоминает родителям о необходимости внимательного отношения к своим малолетним детям, ведь пренебрежение элементарными правилами безопасности может привести к трагическим последствиям.