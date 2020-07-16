Вот такая курица-гриль: человек в форме схватил меня за горло!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Иван:

Не смотрите косо на ЛЮДЕЙ В форме (автор называет форму, но так как нет второй стороны будем писать человек форме) и не провоцируйте их никак. Вчера утром подъехал к киоску в Белокаменном хотел купить сигарет и воды. Стояла очередь, девочка, и мужчина в форме с медалями, в киоске никакого шевеления не было. Я подошел к окошку и спросил девочку, где продавец то. Она ответила, что готовит, стоим, ждем, через какое то время появился продавец и отдал девочке эти пирожки. Подходит человек в форме к окошку и говорит, мне курицу, я понимаю, что сейчас готовка курицы затянется еще на пол часа, подхожу к окошку и говорю, продайте мне сигарет, человек в форме, говорит, что вообще-то очередь. Я ему говорю, что эту курицу она будет готовить долго и пусть продаст по-быстрому сигарет. Он мне ответил — Да ты успокойся, я ему говорю сам успокойся. И вот этим ответом он похоже оскорбился. Подошла моя очередь я стал подходить к окну, он говорит, а ну ка, подойди сюда. Я подумал, что ему надо, завел меня за киоск и быстро схватил за горло вытянутой рукой, а второй приготовился бить, но потом видимо передумал, или просто хотел меня напугать, отпустил и быстро сел в машину и уехал. Я не понимаю действия этого человека, вроде пожилой, с медалями, хватает за горло, средь бела дня, просто молча, ничего не говоря. Даже не знаю, как то нечестно, не ожидал, медальки нацепил и героем себя почувствовал. Я понимаю, что оголодал, но нельзя же так, такое ощущение , что тебе неожиданно подставили нож к горлу и не какой то гопник, а человек в форме. На вытянутой руке за горло и все или он тебя задушит или прибьет.