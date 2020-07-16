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Впервые появились 4-цветные светофоры с бело-лунным сигналом в Новосибирске

20:59 16.07.2020 Фото: ГИБДД Новосибирска
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Как пояснили в ГИБДД, это сделано для повышения информативности и облегчения навигации по участников движения. Сейчас такие светофоры стоят на ул. Большевистской. Каков принцип действия?

Впервые появились 4 цветные светофоры с бело лунным сигналом в Новосибирске
В Новосибирске впервые появились четырехцветные светофоры

В Новосибирске на улице Большевистской установили необычные светофоры, на которых расположены дополнительные световые секции — в виде пешехода и стрелки, которые мигают бело-лунным цветом. В Госавтоинспекции по Новосибирску 16 июля разъяснили принцип работы новых светофоров.

Как отметили в ведомстве, в конце 2019 года РосДорНИИ разработал новый новый ГОСТ Р 52289-2019, который с 1 апреля вступил в силу. Основная концепция документа осталась прежней, но появилось множество поправок в соответствии с Венской конвенцией и локальными Правилами дорожного движения.

-Для повышения информативности транспортных светофоров и облегчения навигации по ним участников движения предложено свести к минимуму применение дополнительных секций и более широко использовать светофоры с тремя сигналами, на каждом из которых должна светиться соответствующая цветная стрелка, — рассказали в ГИБДД.

Кроме того, на светофорах введена особая информационно-световая секция, мигающая сигналом бело-лунного цвета в виде силуэта пешехода и стрелки. Данная секция расположена под светофором. Сигнал предупреждает водителя, что за поворотом горит «зелёный» для пешеходов, а направление стрелки указывает на соответствующий пешеходный переход.

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