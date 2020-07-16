Азербайджан угрожает Армении ракетным ударом по АЭС

Такой удар обернется для страны «огромной трагедией», заявили в Ереване. Между двумя странами снова разгорается военный конфликт. Есть погибшие.

Азербайджан может нанести удар по Мецаморской АЭС в Армении

Азербайджан может нанести удар по Мецаморской АЭС в Армении, заявили в Баку.

Нанести ракетный удар по атомной станции пригрозил руководитель пресс-службы азербайджанского Минобороны Вагиф Даргяхлы.

Полковник заявил, такой удар обернется для Армении «огромной трагедией».

Вагиф Даргяхлы, глава пресс-службы Минобороны Азербайджана: «Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией».

Заявление представителя Минобороны прозвучало на фоне очередного обострения на армяно-азербайджанской границе. Столкновения там начались 12 июля. В Баку ранее сообщали о гибели 11 азербайджанских военных, а в Ереване заявляли о четырех погибших и десяти раненых, передает «Интерфакс».

Отметим, что ранее в Армении пригрозили нанести удар по Мингечевирскому водохранилищу в Азербайджане. Конфликт Армении и Азербайждана из-за Нагорного Карабаха, который в Баку называют оккупированной территорией, тянется еще со времен Советского Союза.