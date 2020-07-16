Как Фургал «убивал бизнесменов»: выживший сделал заявление

Летом 2004-го произошло покушение на предпринимателя Александра Смольского – он тоже занимался металлоломом. В его гараж бросили две гранаты, он просто чудом избежал смерти.

Сергей Фургал останется в СИЗО до 9 сентября

Мосгорсуд сегодня, 16 июля, был до отказа забит журналистами. Защита хабаровского губернатора Сергея Фургала пыталась оспорить его арест. Однако решением суда глава региона останется за решеткой по крайней мере до сентября. Чиновника подозревают в причастности к целой серии заказных убийств предпринимателей. Фургал стал фигурантом дела после того, как показания на нынешнего хабаровского губернатора дали четверо обвиняемых, задержанных ранее.

На заседании Мосгорсуда Сергей Фургал присутствовал «виртуально», с помощью канала видеосвязи, но даже интернет-трафик передавал его сумрачное эмоциональное состояние. Изолятор «Лефортово», где он сейчас находится, хабаровский губернатор назвал «местом с плохой аурой», а себя и вовсе сравнил с дальними предками человечества.

«Все на нас смотрят, как на обезьян в клетке. Это все закончится, пройдёт какое-то время, и всем станет это неинтересно, поверьте мне, а жизнь будет продолжаться дальше», — говорит он.

Жизнь действительно продолжится, только, например, жена и трое дочерей бизнесмена Евгения Зори уже 16 лет оплакивают его смерть. На могильной плите его фамилия написана по-английски, потому что похоронили его в канадском городе Ванкувере. Именно оттуда он приехал в Хабаровск, чтобы продвинуть бизнес своего холдинга. Одно из направлений — торговля металлоломом, и тут интересы бизнесмена пересеклись с компанией «МИФ», одним из учредителей которой был Сергей Фургал. Зоря претендовал на один из корпусов завода, на него же имела виды компания Фургала. Друг Евгения Зори в интервью «Известиям» вспоминал: накануне гибели тот приехал к нему в гости с радостной новостью – ключевое заседание суда Зоря выиграл.

«В последний вечер, когда он приехал, он сказал: «Ты знаешь, в том деле наступил перелом и перелом в мою сторону. Утвердили, что все-таки я прав, и это уже последняя инстанция, оспорить будет сложно, и я, похоже, выиграл», — вспоминает Юрий Егоров.

Буквально через несколько часов после этого разговора Евгения Зорю застрелили на улице. Но потом в его квартире нашли написанное им заявление в милицию с подробным рассказом о сути конфликта. Убийц тогда не нашли, но следователи выяснили: хабаровский криминальный авторитет Михаил Тимофеев предлагал Зоре решить конфликт с Фургалом «по-хорошему». А тот хотел решить честно. Как сказано в справке из уголовного дела, Фургал мог дать «положительный» ответ по силовому решению конфликта. Кстати, потом, когда Сергей Фургал получит мандат депутата Госдумы, Тимофеев станет его помощником, а позднее будет осуждён на 8 лет колонии за вымогательство денег у хабаровских таксистов.

«Насколько я помню, была даже запись, где его ребята об этом как бы в открытую и говорили – это ни для кого не секрет. Я считаю, что наверное на мой взгляд, даже если у человека было какое-то прошлое, даже были какие-то ошибки, если ты от этого отошел — это один момент, а если ты продолжаешь к этому приходить, продолжаешь применять в отношении других людей такие же меры и ведешь такую же политику, то это недопустимо, и этого вообще нельзя было делать ни в прошлое время, ни в нынешнее время», — говорит общественник Андрей Никонов.

Уже после того, как Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы и оставил хабаровского губернатора под стражей до 9 сентября, один из четверых адвокатов Сергея Фургала признал: обстановка вокруг дела гнетущая.

«Жить с такими обвинениями нельзя ни губернатору, ни простому человеку. Обвинения ужасные, они связаны с гибелью людей, и в этом очень плохая моральная ситуация вокруг этого дела», — говорит адвокат Фургала Борис Кожемякин.

Об обстановке вокруг дела репортёры «Известий» знают не понаслышке – именно в его эфире впервые прозвучали рассказы очевидцев этих страшных историй. Летом 2004-го произошло покушение на предпринимателя Александра Смольского – он тоже занимался металлоломом. В его гараж бросили две гранаты, он просто чудом избежал смерти. Потом решил уехать из Хабаровска, но нам удалось разыскать. Вспоминать прошлое Смольский не хочет, даже 16 лет спустя страх не отпускает.

«Ну, вот пока эта новость через суд не прошла, я говорить ничего не буду. И не желаю, и просто не хочу. Прошло уже 15 лет. Давайте мы сейчас забудем пока об этом», — говорит Смольский.

Ещё одного бизнес-партнёра Сергея Фургала – бывшего сотрудника органов Олега Булатова — застрелили в 2005 году. При этом и по этому эпизоду, и по убийству Евгения Зори в деле фигурирует фамилия Николая Мистрюкова, который, как сказано в обзорной справке следствия, (цитата) «отвечал за силовую поддержку решения вопросов криминального характера». Его задержали ещё в прошлом году, этапировали в Москву и арестовали в Басманном суде. Его адвокат только с нами поделился подробностями дела.

«Моему подзащитному инкриминируют деяния, которые он якобы он совершил 15 лет назад. Более того, по некоторым эпизодам в отношении его были уже прекращены уголовные преследования», — говорит адвокат Николая Мистрюкова Алексей Аксенов.

Сегодня суд рассматривает вопрос о продлении ареста Мистрюкова. По некоторым данным, именно он мог дать признательные показания на своего бывшего бизнес-партнёра Фургала. Ещё один возможный эпизод дела – убийство предпринимателя Романа Сандалова, поставлявшего металлолом компании Сергея Фургала.

После конфликта на почве неоплаты очередной поставки Сандалов был убит выстрелом в спину. Виновным в убийстве, правда, по неосторожности, суд признал Владимира Журавлёва, водителя всё того же Сергея Фургала. Мало того, в день убийства, как было сказано в материалах следствия, между Фургалом и Журавлёвым состоялся телефонный разговор. Потом при обыске в доме Фургала нашли более сотни патронов для карабина «Сайга» 12-го калибра. В том числе с дробью, в черной гильзе. Именно такую обнаружили на месте преступления и в крови Романа Сандалова, вспоминает мать убитого.

«Фургал послал то ли разобраться, то ли убить, не знаю. Дело было. Ну, послали людей на разбирательства. Таким образом разобрались. Они-то по деревне носились — ужас один. Это уже потом рассказывали, что приезжали на железную дорогу и они там стреляли», — говорит мать убитого Романа Сандалова Наталья.

Следствие продолжается, и впереди по этому делу о заказных убийствах и покушениях, скорее всего, ждут новые повороты и откровения.