Самые сильные и уверенные в себе зодиакальные знаки. Их всего 4 — ты среди них?

Овен (21 марта — 19 апреля)
Рожденные под знаком Овна представители являются одними из самых сильных. На это указывает их неудержимая энергия и сильный жизненный потенциал; Овны очень предприимчивы, а их активности и смелости можно только позавидовать.
Овны обожают все новое и всегда готовы идти навстречу неизведанному, бросая вызов судьбе. Они поступают так, потому что являются прирожденными лидерами, и всегда уверены в себе.
Овны свободолюбивы, а их бунтарский дух просто необузданный, а потому часто у этого знака много врагов и завистников.
Эти упрямцы умеют отстаивать свою точку зрения, а если они в чем-то уверены – то переубедить их в обратном практически невозможно. Овнов делает сильными их энергия, бесстрашие и лидерские задатки.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
К очень сильным личностям относятся и Скорпионы. Их отличает активная позиция во всем, за что бы они ни брались, и с какими бы проблемами не сталкивались. Эмоции у Скорпионов так и бурлят. И они не успокоятся до тех пор, пока не достигнут намеченной цели.
Со Скорпионами трудно общаться. Эти люди обычно очень критичны, их отличает высокомерие и страсть в личных отношениях. Скорпиону присуща решительность, постоянство и способность достигать своих целей во что бы то ни стало, что собственно и делает его очень сильным.
Рак (22 июня — 22 июля)
Рожденные под созвездием Рака люди очень чувствительные и ранимые, и вместе с тем – сильные и настойчивые: если задумали что – то обязательно добьются исполнения своего замысла.
К тому же Раки – очень амбициозны. И свои амбиции проявляют в отношении к друзьям и партнерам, относясь к ним с большой требовательностью и прямолинейностью, несмотря даже на то, что своей требовательностью они ранят чьи-то чувства.
Рака делает сильным уверенность в себе и перфекционизм, с которым этот знак добивается осуществления невозможного.
Лев (23 июля — 22 августа)
Само воплощение силы – так можно охарактеризовать человека, родившегося под созвездием Льва. Желание управлять и контролировать ярко проявляют лидерские наклонности Льва, которые, можно сказать, даны им от рождения.
Львы смелые и отчаянные, они не боятся препятствий и трудностей. Для них чем сложнее задача – тем счастливее они себя чувствуют: есть над чем поработать. Что делает сильными представителей этого знака – так это их невероятная харизма и решительность. Лев не может проиграть: ведь он самый сильный.
Источник: rsute
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