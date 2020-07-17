В семье Филиппа Киркорова прибавление. Мальчика назвали Клод Киркоров

Дети Киркорова очень счастливы, что в семье появился новенький.

Скакуну Киркоров дал имя Клод

Звездный папа Филипп Киркоров поспешил сообщить поклонникам в своем instagram о прибавлении в семействе. На этот раз он стал счастливым обладателем породистого скакуна, а не ребенка. Дорогого королевского коня семья получила в подарок.

Теперь, пишет певец, все выходные семейства будут проходить на конюшне, ведь у них есть Клод Киркоров:

Добро пожаловать в нашу семью, Клод Киркоров!Да, у нас прибавление.Так много радости нам доставило это событие — к нам приехал наш конь Клод — королевский подарок от @mariiashunina7905



Ведь семья – это главное, что у нас есть. Любви всем и добра! С праздником!☀️