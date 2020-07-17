Новый полигон около кладбища Бердска будет просто обыкновенной зловонной свалкой, подтвердило министерство ЖКХ Новосибирской области

Редакция «Курьер.Среда.Бердск» получила ответы на 15 вопросов, которые мы адресовали министру Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денису Архипову.
Сразу заметим, что Денис Николаевич понятно ответил на вопросы, которые до сего момента были туманны. Теперь стали ясны, как божий день, и уже могут не вызывать сомнений:
- На границе Искитимского района и Бердска будет построен полигон по обработке и захоронению отходов, без дальнейшей транспортировки отходов. То есть хранить мусор будут в этом же месте.
- На будущий полигон будут свозить мусор Искитимского района. А так же Бердска и Искитима после консервации полигонов в г. Бердске и г. Искитиме.
- Разрешения на строительство полигона еще не выдано властью Искитимского района, а выдано разрешение на строительство административно-бытового корпуса для размещения автотранспортных средств, иных разрешений на строительство не выдавалось.
- Линия сортировки — это не равно мусороперерабатывающий завод. И его тут не будет. Просто часть мусора будут перерабатывать.
- Строительство объекта возможна после получения положительных заключений необходимых экспертиз, в том числе при наличии разрешения на строительство.
- Территориальной схемой предусмотрено строительство объекта в с. Маяк Искитимского района Новосибирской области для обработки и захоронения отходов, а не переработки.
- Согласно территориальной схеме планируемая проектная мощности объекта 120 тыс. тонн/год.
Резюме — рядом с Бердском будет просто мусорная свалка, которая через некоторое время поглотит и действующую мусорку.
ИНФОРМАЦИЯ
о строительстве инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Искитимского района Новосибирской области направляю информацию в соответствии с приложением
Вопрос:
- Рядом с кладбищем Бердска и поселком Маяк Искитимского района на участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 планируется полигон по Территориальной схеме обращения с отходами Новосибирской области. Какая разрешенная категория земель у участка?
Ответ:
Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п (далее – территориальная схема), кадастровый номер земельного участка, в границах которого планируется строительство объекта размещения ТКО с объектом обработки вблизи с. Маяк Искитимского района Новосибирской области, не определен.
В целях уточнения категории земель предлагаем обратиться к публичной кадастровой карте.
Вопрос:
- Какой проект планируется для реализации на этом участке по Территориальной схеме обращения с отходами?
Ответ:
Согласно разделу XII. территориальной схемы вблизи с. Маяк Искитимского района предусмотрено строительство объекта. Согласно территориальной схеме планируемая проектная мощность объекта 120 тыс. тонн/год.
Вопрос:
- В Территориальной схеме обращения с отходами написано — на участке 54:07:047401:1085 Искитимского района планируют создать объект размещения и захоронения отходов производства и потребления, в том числе ТКО. Разъясните конкретно, что это за объект будет и какие процессы там будет происходить?
Ответ:
На планируемом объекте предусмотрено захоронение и обработка твердых коммунальных отходов.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» захоронение отходов — это изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;
обработка отходов — это предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку;
Вопрос:
- Также это будет объект обработки, обезвреживания отходов производства и потребления, в том числе ТКО? Разъясните конкретно, какие процессы обработки там будут происходить?
Ответ:
В соответствии с территориальной схемой указанный объект предусматривает наличие линии обработки.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» обработка отходов — предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.
Вопрос:
- Может ли объект обработки, размещения, обезвреживания и захоронения отходов производства и потребления, в том числе ТКО, быть просто сортировочной линией?
Ответ:
Вышеперечисленные объекты имеют различные характеристики и технологии. Обработка отходов предполагает их сортировку в целях уменьшения объемов отходов, подлежащих захоронению.
Вопрос:
- Правильно ли мы понимаем, что будущий полигон на участке 54:07:047401:1085 Искитимского района будет только ангар с сортировочной линией, а мусор будет увозиться для захоронения и утилизации на другие полигоны?
Ответ:
На планируемом объекте предусмотрена обработка и захоронение отходов, соответственно без дальнейшей транспортировки отходов.
Вопрос:
- Или будущий полигон на участке 54:07:047401:1085 Искитимского района это будет ангар с сортировочной линией и с местом захоронения и утилизации мусора на этом же участке?
Ответ:
На планируемом объекте предусмотрена обработка и захоронение отходов.
Вопрос:
- Проект полигона уже есть? Есть разрешение на его реализацию?
Ответ:
Согласно информации администрации Искитимского района Новосибирской области, проект полигона выполнен, инвестором – ООО «ПОЛИГОН» (ИНН 5445028063) планируется направить проект на прохождение экспертиз (государственная экологическая экспертиза, государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий).
Строительство объекта возможна после получения положительных заключений необходимых экспертиз.
Вопрос:
- Кто дает разрешение и проводит экспертизу проекта полигона с сортировочной линией?
Ответ:
Осуществление государственной экологической экспертизы относится к полномочиям Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, осуществление государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий относится к полномочиям Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы». Разрешение на строительство объекта выдает администрация Искитимского района Новосибирской области.
Вопрос:
- Есть ли уже экспертиза или она проводится? Есть ли разрешение на строительство полигона?
Ответ:
Согласно информации администрации Искитимского района Новосибирской области, проект полигона выполнен, инвестором – ООО «ПОЛИГОН» (ИНН 5445028063) планируется направить проект на прохождение экспертиз (государственная экологическая экспертиза, государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий).
Строительство объекта возможна после получения положительных заключений необходимых экспертиз, в том числе при наличии разрешения на строительство.
Вопрос:
- Если нет разрешения, почему собственник уже ведет подготовительные работы?
Ответ:
Администрацией Искитимского района Новосибирской области выдавалось разрешение на строительство административно-бытового корпуса для размещения автотранспортных средств, иных разрешений на строительство не выдавалось.
Вопрос:
- Откуда с каких территорий туда будут свозить мусор? И в каком объеме?
Ответ:
На объекте в с. Маяк планируется осуществлять обработку и захоронение ТКО, образованных на территории Искитимского района (кроме Бурмистровского и Быстровского сельских советов Искитимского района) и г. Искитима (соответственно после консервации полигонов г. Бердске и г. Искитиме.
Вопрос:
- Какая мощность будет у будущего полигона?
Ответ:
Согласно территориальной схеме планируемая проектная мощности объекта 120 тыс. тонн/год.
Вопрос:
- В Территориальной схеме обращения с отходами предусмотрен полигон с сортировочной линией ТКО в поселке Маяк Искитимского района. Может ли на его месте после запуска построиться мусороперерабатывающий завод?
Ответ:
Территориальной схемой предусмотрено строительство объекта в с. Маяк Искитимского района Новосибирской области для обработки и захоронения отходов, а не переработки.
Вопрос:
- Просим вас разъяснить что такое полигон с обработкой и что такое сортировочная линия?
Ответ:
В соответствии с инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем России 02.11.1996, полигоны — это комплекс природоохранительных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания твердых бытовых отходов, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.
Согласно ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» обработкой отходов называется предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку. Обработка отходов осуществляется на мусоросортировочных линиях.
15 июля 2020 года пресс-служба министерства ЖКХ региона прислала следующий комментарий по ситуации со свалкой и просили довести до сведения наших читателей. Доводим:
Как прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, обсуждение вопроса ведется совместно отраслевыми министерствами регионального Правительства, органами местного самоуправления Искитимского района, а также рабочей группы с участием экологов и общественников, созданной по инициативе органов местного самоуправления.
Денис Архипов подчеркнул, что решение вопроса о реализации проекта строительства объекта в сфере обращения с ТКО в Искитимском районе возможно только после получения результатов экологической и строительной экспертиз. В настоящее время только формируется пакет документов для прохождения государственной экологической экспертизы, в ходе которой будут учтены условия удаленности от водных объектов, жилой застройки, а также нормы воздушного кодекса РФ и земельного кодекса РФ. Таким образом, в настоящее время необходимых условий для начала строительства объекта нет.
А теперь придется протестовать.
Митинги, палатки, голодовки, протестные наклейки и баннеры, разрисованные протестными граффити стены и асфальт.
Нас всех толкают на это.
А мы идём на это ради защиты своего здоровья и здоровья наших детей.
... он, наверное, решил десять жизней прожить
Думает, что его это не коснётся
Ответ очевиден, мало кто захочет жить рядом со свалкой. А также иметь приусадебные участки. Очень жаль, что наши чиновники мало интересуются благополучием жителей своего города, лишь бы мусор далеко возить не пришлось. Вот вам и мусорная реформа. Платим больше, за то, чтобы мусорки были всё ближе...
Нет
Решать вопросы почетного
Быдло и достойно участи помойки!!! Обнуляйте дальше...
Нет
Нельзя допустить свалку
Простите, если Бердск мы считаем городом-курортом, своего рода рекреацией с перспективой развития внутреннего туризма, за каким рожном и чем думали товарищи в пиджаках, собираются делать очередное г..но. Мало того, что слева от трассы помойка воняет и дымит регулярно, давайте еще справа сделаем и зажмем город окончательно. Я так понимаю, современное строительство подобных объектов розу ветров не учитывает. Через пару лет, когда помойка начнет заполнятся, обесценится жилье в центре, район военного городка, аэропорта. Неужели это непонятно? Это у нас мусорная реформа в том виде, как есть, а не как красиво рисуют в отчетах. Сейчас попрут в город министр, депутаты, будут говорить, какую благодать нам это принесет и как это для нас не опасно. Ну да, не у них же под окнами помойка. Бердску просто подложили под бок огромную свинью.
Выскажите свою позицию громко, чётко и в полный рост - вы - "ЗА" помойку или - "Против"?
Белова, ты тут часто пишешь комментарии, значит - читаешь. Сделай доброе дело, кинь идею депутатам, пусть свою позицию озвучат. Хоть, здесь, хоть на официальном сайте администрации.
Не хочу
От редакции. От комментариев он отказался.
А где-же обещанная переработка мусора, которую нам обещали по "мусорной реформе"? Или это очередной манёвр, цель которого залезть в карман россиян?