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Новый полигон около кладбища Бердска будет просто обыкновенной зловонной свалкой, подтвердило министерство ЖКХ Новосибирской области

08:50 17.07.2020, Алена Романцова Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Министерство ответило на 15 вопросов редакции «Курьер.Среда.Бердск». И новости для бердчан печальные. После консервации действующих полигонов Бердска и Искитима мусор повезут именно сюда — полигон, который появится на земле предпринимателя Виктора Голубева.

Новый полигон около кладбища Бердска будет просто обыкновенной зловонной свалкой, подтвердило министерство ЖКХ Новосибирской области
На месте будущей свалки уже строят дороги и ангар-гараж
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Новый полигон около кладбища Бердска будет просто обыкновенной зловонной свалкой, подтвердило министерство ЖКХ Новосибирской области

Новый полигон около кладбища Бердска будет просто обыкновенной зловонной свалкой, подтвердило министерство ЖКХ Новосибирской областиСлово мэра расходится с делом? Голодовки главы Бердска против мусорной свалки под носом у города ждут активистыЕщё 71 новостей

Редакция «Курьер.Среда.Бердск» получила ответы на 15 вопросов, которые мы адресовали министру Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денису Архипову.

Сразу заметим, что Денис Николаевич понятно ответил на вопросы, которые до сего момента были туманны. Теперь стали ясны, как божий день, и уже могут не вызывать сомнений:

  1. На границе Искитимского района и Бердска будет построен полигон по  обработке и захоронению отходов,  без дальнейшей транспортировки отходов. То есть хранить мусор будут в этом же месте.
  2. На будущий полигон будут свозить мусор Искитимского района. А так же Бердска и Искитима после консервации полигонов в г. Бердске и г. Искитиме.
  3. Разрешения на строительство полигона еще не выдано властью Искитимского района, а выдано разрешение на строительство административно-бытового корпуса для размещения автотранспортных средств, иных разрешений на строительство не выдавалось.
  4. Линия сортировки — это не равно мусороперерабатывающий завод. И его тут не будет. Просто часть мусора будут перерабатывать.
  5. Строительство объекта возможна после получения положительных заключений необходимых экспертиз, в том числе при наличии разрешения на строительство.
  6. Территориальной схемой предусмотрено строительство объекта в с. Маяк Искитимского района Новосибирской области для обработки и захоронения отходов, а не переработки.
  7. Согласно территориальной схеме планируемая проектная мощности объекта 120 тыс. тонн/год.

Резюме — рядом с Бердском будет просто мусорная свалка, которая через некоторое время поглотит и действующую мусорку.

ИНФОРМАЦИЯ

 о строительстве инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Искитимского района Новосибирской области направляю информацию в соответствии с приложением

 Вопрос:

  1. Рядом с кладбищем Бердска и поселком Маяк Искитимского района на участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 планируется полигон по Территориальной схеме обращения с отходами Новосибирской области. Какая разрешенная категория земель у участка?

Ответ:

Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п (далее – территориальная схема), кадастровый номер земельного участка, в границах которого планируется строительство объекта размещения ТКО с объектом обработки вблизи с. Маяк Искитимского района Новосибирской области, не определен.

В целях уточнения категории земель предлагаем обратиться к публичной кадастровой карте.

Вопрос:

  1. Какой проект планируется для реализации на этом участке по Территориальной схеме обращения с отходами?

Ответ:

Согласно разделу XII. территориальной схемы вблизи с. Маяк Искитимского района предусмотрено строительство объекта. Согласно территориальной схеме планируемая проектная мощность объекта 120 тыс. тонн/год.

 Вопрос:

  1. В Территориальной схеме обращения с отходами написано — на участке 54:07:047401:1085 Искитимского района планируют создать объект размещения и захоронения отходов производства и потребления, в том числе ТКО. Разъясните конкретно, что это за объект будет и какие процессы там будет происходить?

Ответ:

На планируемом объекте предусмотрено захоронение и обработка твердых коммунальных отходов.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» захоронение отходов — это изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;

обработка отходов — это предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку;

 Вопрос:

  1. Также это будет объект обработки, обезвреживания отходов производства и потребления, в том числе ТКО? Разъясните конкретно, какие процессы обработки там будут происходить?

Ответ:

В соответствии с территориальной схемой указанный объект предусматривает наличие линии обработки.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» обработка отходов — предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.

 Вопрос:

  1. Может ли объект обработки, размещения, обезвреживания и захоронения отходов производства и потребления, в том числе ТКО, быть просто сортировочной линией?

Ответ:

Вышеперечисленные объекты имеют различные характеристики и технологии. Обработка отходов предполагает их сортировку в целях уменьшения объемов отходов, подлежащих захоронению.

Вопрос:

  1. Правильно ли мы понимаем, что будущий полигон на участке 54:07:047401:1085 Искитимского района будет только ангар с сортировочной линией, а мусор будет увозиться для захоронения и утилизации на другие полигоны?

Ответ:

На планируемом объекте предусмотрена обработка и захоронение отходов, соответственно без дальнейшей транспортировки отходов.

Вопрос:

  1. Или будущий полигон на участке 54:07:047401:1085 Искитимского района это будет ангар с сортировочной линией и с местом захоронения и утилизации мусора на этом же участке?

Ответ:

На планируемом объекте предусмотрена обработка и захоронение отходов.

Вопрос:

  1. Проект полигона уже есть? Есть разрешение на его реализацию?

Ответ:

Согласно информации администрации Искитимского района Новосибирской области, проект полигона выполнен, инвестором – ООО «ПОЛИГОН» (ИНН 5445028063) планируется направить проект на прохождение экспертиз (государственная экологическая экспертиза, государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий).

Строительство объекта возможна после получения положительных заключений необходимых экспертиз.

Вопрос:

  1. Кто дает разрешение и проводит экспертизу проекта полигона с сортировочной линией?

Ответ:

Осуществление государственной экологической экспертизы относится к полномочиям Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, осуществление государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий относится к полномочиям Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы». Разрешение на строительство объекта выдает администрация Искитимского района Новосибирской области.

Вопрос:

  1. Есть ли уже экспертиза или она проводится? Есть ли разрешение на строительство полигона?

Ответ:

Согласно информации администрации Искитимского района Новосибирской области, проект полигона выполнен, инвестором – ООО «ПОЛИГОН» (ИНН 5445028063) планируется направить проект на прохождение экспертиз (государственная экологическая экспертиза, государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий).

Строительство объекта возможна после получения положительных заключений необходимых экспертиз, в том числе при наличии разрешения на строительство.

 Вопрос:

  1. Если нет разрешения, почему собственник уже ведет подготовительные работы?

Ответ:

Администрацией Искитимского района Новосибирской области выдавалось разрешение на строительство административно-бытового корпуса для размещения автотранспортных средств, иных разрешений на строительство не выдавалось.

Вопрос:

  1. Откуда с каких территорий туда будут свозить мусор? И в каком объеме?

Ответ:

На объекте в с. Маяк планируется осуществлять обработку и захоронение ТКО, образованных на территории Искитимского района (кроме Бурмистровского и Быстровского сельских советов Искитимского района) и г. Искитима (соответственно после консервации полигонов г. Бердске и г. Искитиме.

Вопрос:

  1. Какая мощность будет у будущего полигона?

Ответ:

Согласно территориальной схеме планируемая проектная мощности объекта 120 тыс. тонн/год.

Вопрос:

  1. В Территориальной схеме обращения с отходами предусмотрен полигон с сортировочной линией ТКО в поселке Маяк Искитимского района. Может ли на его месте после запуска построиться мусороперерабатывающий завод?

Ответ:

Территориальной схемой предусмотрено строительство объекта в с. Маяк Искитимского района Новосибирской области для обработки и захоронения отходов, а не переработки.

 Вопрос:

  1. Просим вас разъяснить что такое полигон с обработкой и что такое сортировочная линия?

Ответ:

В соответствии с инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем России 02.11.1996, полигоны — это комплекс природоохранительных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания твердых бытовых отходов, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» обработкой отходов называется предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку. Обработка отходов осуществляется на мусоросортировочных линиях.

15 июля 2020 года пресс-служба министерства ЖКХ региона прислала следующий комментарий по ситуации со свалкой и просили довести до сведения наших читателей. Доводим: 

Правительство региона проведет анализ ситуации с созданием объекта ТКО в Искитимском районе
На особый контроль в Правительстве Новосибирской области взята ситуация, связанная с созданием объекта в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Искитимском районе. Вопросы создания инфраструктуры ТКО на данной территории будут внимательно проанализированы с учетом всех звучащих мнений, окончательные решения по размещению данного объекта будут приняты только после проведения всех необходимых экспертиз. В настоящее время необходимых условий для начала строительства объекта нет.

Как прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, обсуждение вопроса ведется совместно отраслевыми министерствами регионального Правительства, органами местного самоуправления Искитимского района, а также рабочей группы с участием экологов и общественников, созданной по инициативе органов местного самоуправления.

Денис Архипов подчеркнул, что решение вопроса о реализации проекта строительства объекта в сфере обращения с ТКО в Искитимском районе возможно только после получения результатов экологической и строительной экспертиз. В настоящее время только формируется пакет документов для прохождения государственной экологической экспертизы, в ходе которой будут учтены условия удаленности от водных объектов, жилой застройки, а также нормы воздушного кодекса РФ и земельного кодекса РФ. Таким образом, в настоящее время необходимых условий для начала строительства объекта нет.

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От редакции

Хотите жить рядом со свалкой?

userpuser, 14 июля 2020 21:09
Если кто-то и питал ранее какие-то иллюзии, надеюсь теперь всё ясно, как белый день! НИКАКИМ ЗАВОДОМ ТУТ ДАЖЕ НЕ ПАХНЕТ!!!!
житель Бердска, 15 июля 2020 08:20
Если строили мусороперерабатывающий завод, то все жители Бердска, думаю, с удовольствием под этим подписались, вместо протестных петиций и писем Президенту.

А теперь придется протестовать.
Митинги, палатки, голодовки, протестные наклейки и баннеры, разрисованные протестными граффити стены и асфальт.
Нас всех толкают на это.
А мы идём на это ради защиты своего здоровья и здоровья наших детей.
Аноним, 15 июля 2020 09:22
Ваш завод будет так пахнуть, что мало не покажется. А то, что не пахнет, травит не хуже вони. Что-то мне не нравится эта двухходовочка с проталкиванием завода.
Аноним, 16 июля 2020 12:22
почему инициативная группа и другие бердчане не задаются одним простым вопросом как получилось, что Голубев покупает в Искитимском районе земельный участок, а позже чиновники администрации НСО решают именно на этом участке развернуть мусорный полигон. Он чот знал заранее? Кто слил эту информацию? И почему чиновники НСо такие важные для города вопросы решают не с бердчанами, не с администрацией города, а с одним человеком, а остальных только ставят в известность. Мне "кажется" это чистой воды криминал и мне кажется, что эта ситуация очень сильно должна заинтересовать правоохранительные органы. ВОт куда надо обратить внимание и кое у кого интерес поубавится. А в рамках уголовного дела другие разговоры разговаривают.
Аноним, 17 июля 2020 10:33
Потому что ответ простой. "ПоЧЁтному" надо свой мусор от строек и УК и т.п. куда-то девать. А денег платить не хотелось. Своя свалка всё решает. Подёргал за прикормленные ниточки и вуаля. Расчёты, конечно, проводились. Но время наивных розовых пакетиков прошло. Биткоины возможно.
Шок, 14 июля 2020 21:14
Странно. Выдано разрешение на строительство АБК. А ведь абк и другие обьекты идут в составе общего комплекса, и должны рассматриваться как единый комплекс а не порознь. И разрешение должно выдаваться соответствующее.
Аноним, 14 июля 2020 21:16
СВалки не будет
1609, 14 июля 2020 22:21
Че так,зачем канитель?Вы уже озвучивали свое предсказание в комментариях.Не томите поясните.
Boeing 777-300ER, 14 июля 2020 21:23
Пусть будет. Я не против. Мусор девать куда-то надо? Надо. Шведской переработки у нас всё равно не будет. От силы процентов 10 будет перерабатываться. Пусть делают, я за.
Анна Автоледи, 15 июля 2020 10:57
Я тоже поддерживаю. А мусоросжигающий завод очень вредное предприятие. Пусть лучше мусор так валяется. Что такого? Нынешняя свалка же существует, и рядом с ней люди живут. Ничего страшного.
Максим, 15 июля 2020 13:20
А сколько Вам за Ваш комментарий заплатили, если не секрет?)
Аноним, 14 июля 2020 21:25
Заголовок снова не попал в содержимое ответа
Гость, 14 июля 2020 21:44
Когда "почётного жителя города" то исключат из таковых? Как может быть экологический преступник почётным жителем? Это даже по уголовным "понятиям" беспредел. Сам свой дом загадил.
Аноним, 15 июля 2020 10:10
Согласен - это чисто коммерческий подход "почетного" пакостника Бердска, что земли мало для организации свалки, можно "сказать" почти в черте города...
Да забил он, 15 июля 2020 10:24
Позиция такова, что против кучка граждан, а он везде, во всем и во всех.
Аноним, 14 июля 2020 21:48
Вот яму мусорную себе выкапывает глубокоуважаемый! Чтоб дольше помнили!
evro, 15 июля 2020 08:41
И похоронят в будущем "многоуважаемого почетного" гражданина на кладбище рядом с этой свалкой.
Аноним, 15 июля 2020 19:38
Евро
... он, наверное, решил десять жизней прожить
Думает, что его это не коснётся
Аноним, 14 июля 2020 22:00
НВР:
Ответ очевиден, мало кто захочет жить рядом со свалкой. А также иметь приусадебные участки. Очень жаль, что наши чиновники мало интересуются благополучием жителей своего города, лишь бы мусор далеко возить не пришлось. Вот вам и мусорная реформа. Платим больше, за то, чтобы мусорки были всё ближе...
Аноним, 14 июля 2020 22:25
Странно звучит "мало интересуются". Правильно сказать: им плевать на тех, кто живет в городе. Мы для них - прах и тлен.
Аноним, 15 июля 2020 08:57
Околосвалочные дачи очень сильно потеряют в цене.
Мишка, 15 июля 2020 10:17
Околосвалочные дачи очень сильно потеряют в цене. Они там и так даром никому не нужны,много брошенных. Люди по 10 лет продать не могут.
Аноним, 14 июля 2020 23:12
НВР:
Нет
Аноним, 14 июля 2020 23:14
Думаю даже с Алтайского края будут привозить мусор. Ну с области это точно. Здоровья и медицины горожанам точно не добавит этот проект денег. Какой то он не очень почётный. Мэр у нас золотой. Ничего не видел ничего не слышал. Шмыг в Новосибирск и видал всех горожан с колёса обозрения.
Аноним, 15 июля 2020 19:40
Он же в Заксобрание собрался с Бадьиным
Решать вопросы почетного
Аноним, 14 июля 2020 23:42
Ещё несколько вопросов министру Архипову: почему вблизи города (!!!) Бердска выбрана такая примитивная схема утилизации? Почему не реальная мусоропереработка, с глубокой сортировкой и тп? Почему в проекте применяются технологии прошлого века? Нет интеллекта, нет технологий или беодчанам и так сойдет?
Аноним, 15 июля 2020 07:15
Зачем вам в городе вообще любая мусоропереработка?
Аноним, 15 июля 2020 07:45
НВР:
Быдло и достойно участи помойки!!! Обнуляйте дальше...
Аноним, 15 июля 2020 09:13
А шо,"прогрессивное" человечество, как прынцесса, обходится без отходов/мусора?
Аноним, 15 июля 2020 19:09
Прогрессивное человечество давно научилось большую подавляющую часть мусора в переработку отправлять, а остатки утилизировать с выработкой энергии, а не токсинов. А отсталое человечество - тупо срёт под себя и ничего особенного не замечает.
Е.В.Белова, 15 июля 2020 08:52
Да, действительно согласно тех.задания там будет полигон ТКО который включает захоронение! Худшего места в министерстве ЖКХ просто не найти: ближе географически чем действующий полигон, пойма реки, которая впадает в районе водозабора, аэродром, который дал согласование на строительство здания, а не на полигон (захоронение отходов)! Даже не затрагивая этическую точку зрения- кладбище. Странный выбор Министерства ЖКХ! Более того, даже законсервированный действующий полигон, еще многие годы может выделять вредные вещества и отравлять водоем.Огромный вопрос Министерству ЖКХ! и будем надеяться на здравый смысл областных чиновников!
Аноним, 15 июля 2020 09:18
А депутаты почему не знали о формировании территориальных схем? Не отслеживали слушания в Искитимском р-не? Они вообще лишены системного мышления? Угрозы и возможности города кто будет изучать? Вопросы риторические...
Аноним, 15 июля 2020 09:27
Напомнили владелиц магазинов в период появления сетей. Они тоже сидели в женском клубе в перманентах своих и не понимали, что их вотчину-кормушку отрезали вешние силы как горячий нож - масло.
Пассажир, 15 июля 2020 09:29
Здравый смысл заканчивается там, где начинается алчность. Голубев мог свои щупальца пустить дальше Бердской администрации. к сожалению.
Пассивненько, 15 июля 2020 10:20
Надеятся и верить... обнадёживающий взгляд депутата...
Аноним, 15 июля 2020 11:26
Аноним, 15 июля 2020 09:18 Потому что большая часть депутатов там сидит только для лоббирования своих собственных интересов.
Аноним, 15 июля 2020 12:35
Может не будете надеяться на чиновников, а просто подготовите дело в суд, например. Есть конкретные имена владельцев участка и учредителей полигона. На стройку нужно много разрешений - их точно нет. Если есть, то с нарушениями. А выборы осенью - пора суетиться. Хоть одну бумажку-запрос напишите собственноручно.
Гость, 16 июля 2020 11:40
Здравый смысл областных чиновников? Против предполагаемых "заносов"? Это утопия! - ???
Аноним, 15 июля 2020 09:29
НВР:
Нет
Нельзя допустить свалку
Аноним, 15 июля 2020 10:19
Только как в Шиесе отстаивать. Вплоть до столкновения. Там только так удалось отстоять не открытие свалки.
Настя Иванова, 15 июля 2020 10:22
Был город-сад, превращают в город-зад. Особенно перспектива строительства помойки в районе поймы реки, которая впадает в районе водозабора, как правильно отметила депутат, удивила. И еще, Аэродром - это зона перспективной застройки, это инвестиционно-привлекательный участок, развитие города и т.п. И тут одна большая помойка просто обесценивает все росчерком пера одного там министерства и господина Голубева. Которой тоже застройщик.
Простите, если Бердск мы считаем городом-курортом, своего рода рекреацией с перспективой развития внутреннего туризма, за каким рожном и чем думали товарищи в пиджаках, собираются делать очередное г..но. Мало того, что слева от трассы помойка воняет и дымит регулярно, давайте еще справа сделаем и зажмем город окончательно. Я так понимаю, современное строительство подобных объектов розу ветров не учитывает. Через пару лет, когда помойка начнет заполнятся, обесценится жилье в центре, район военного городка, аэропорта. Неужели это непонятно? Это у нас мусорная реформа в том виде, как есть, а не как красиво рисуют в отчетах. Сейчас попрут в город министр, депутаты, будут говорить, какую благодать нам это принесет и как это для нас не опасно. Ну да, не у них же под окнами помойка. Бердску просто подложили под бок огромную свинью.
Аноним, 15 июля 2020 11:23
Открою страшную тайну-он всегда таким был..бугагагага
Истмат, 15 июля 2020 10:56
Депутаты городского собрания, в ваш адрес уже цензурных слов нет, не надейтесь. Но вы можете попробовать спасти свои имена, как люди, как граждане Бердска.
Выскажите свою позицию громко, чётко и в полный рост - вы - "ЗА" помойку или - "Против"?
Белова, ты тут часто пишешь комментарии, значит - читаешь. Сделай доброе дело, кинь идею депутатам, пусть свою позицию озвучат. Хоть, здесь, хоть на официальном сайте администрации.
Настя Иванова, 15 июля 2020 11:24
У них выборы. Может и впрягутся. А если продавят тему, они вынуждены будут потом развести руками и сделать реверанс.
Аноним, 15 июля 2020 11:24
1 июля все проголосовали "ЗА"
Аноним, 16 июля 2020 20:44
только свою позицию депутаты долны озвучить по фамильно. Кто есть Кто.
Аноним, 15 июля 2020 11:01
НВР:
Не хочу
Аноним, 15 июля 2020 11:09
Уважаемая редакция КС! Интересно было бы узнать мнение на все происходящее почетного господина города и его родственника. Может спросите че да как. Совесть не гложет ли? Как людям в глаза смотреть будет то? Бердчане ведь народ простой, могут и несанкционированную мусорку рядом с домом его организовать.
От редакции. От комментариев он отказался.
Аноним, 15 июля 2020 12:03
НВР:
А где-же обещанная переработка мусора, которую нам обещали по "мусорной реформе"? Или это очередной манёвр, цель которого залезть в карман россиян?
Аноним, 15 июля 2020 19:14
Именно так. Воры и мошенники умеют только воровать и обманывать. В прогрессивных инноваторов они не превратятся никогда. Запомните: НИКОГДА - что бы вам они не обещали (что они как раз очень хорошо умеют делать).

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