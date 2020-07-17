Новый полигон около кладбища Бердска будет просто обыкновенной зловонной свалкой, подтвердило министерство ЖКХ Новосибирской области

Министерство ответило на 15 вопросов редакции «Курьер.Среда.Бердск». И новости для бердчан печальные. После консервации действующих полигонов Бердска и Искитима мусор повезут именно сюда — полигон, который появится на земле предпринимателя Виктора Голубева.

На месте будущей свалки уже строят дороги и ангар-гараж

Редакция «Курьер.Среда.Бердск» получила ответы на 15 вопросов, которые мы адресовали министру Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денису Архипову.

Сразу заметим, что Денис Николаевич понятно ответил на вопросы, которые до сего момента были туманны. Теперь стали ясны, как божий день, и уже могут не вызывать сомнений:

На границе Искитимского района и Бердска будет построен полигон по обработке и захоронению отходов, без дальнейшей транспортировки отходов. То есть хранить мусор будут в этом же месте. На будущий полигон будут свозить мусор Искитимского района. А так же Бердска и Искитима после консервации полигонов в г. Бердске и г. Искитиме . Разрешения на строительство полигона еще не выдано властью Искитимского района, а выдано разрешение на строительство административно-бытового корпуса для размещения автотранспортных средств , иных разрешений на строительство не выдавалось. Линия сортировки — это не равно мусороперерабатывающий завод. И его тут не будет. Просто часть мусора будут перерабатывать. Строительство объекта возможна после получения положительных заключений необходимых экспертиз, в том числе при наличии разрешения на строительство. Территориальной схемой предусмотрено строительство объекта в с. Маяк Искитимского района Новосибирской области для обработки и захоронения отходов, а не переработки. Согласно территориальной схеме планируемая проектная мощности объекта 120 тыс. тонн/год.

Резюме — рядом с Бердском будет просто мусорная свалка, которая через некоторое время поглотит и действующую мусорку.

ИНФОРМАЦИЯ

о строительстве инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Искитимского района Новосибирской области направляю информацию в соответствии с приложением

Вопрос:

Рядом с кладбищем Бердска и поселком Маяк Искитимского района на участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 планируется полигон по Территориальной схеме обращения с отходами Новосибирской области. Какая разрешенная категория земель у участка?

Ответ:

Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п (далее – территориальная схема), кадастровый номер земельного участка, в границах которого планируется строительство объекта размещения ТКО с объектом обработки вблизи с. Маяк Искитимского района Новосибирской области, не определен.

В целях уточнения категории земель предлагаем обратиться к публичной кадастровой карте.

Вопрос:

Какой проект планируется для реализации на этом участке по Территориальной схеме обращения с отходами?

Ответ:

Согласно разделу XII. территориальной схемы вблизи с. Маяк Искитимского района предусмотрено строительство объекта. Согласно территориальной схеме планируемая проектная мощность объекта 120 тыс. тонн/год.

Вопрос:

В Территориальной схеме обращения с отходами написано — на участке 54:07:047401:1085 Искитимского района планируют создать объект размещения и захоронения отходов производства и потребления, в том числе ТКО. Разъясните конкретно, что это за объект будет и какие процессы там будет происходить?

Ответ:

На планируемом объекте предусмотрено захоронение и обработка твердых коммунальных отходов.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» захоронение отходов — это изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;

обработка отходов — это предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку;

Вопрос:

Также это будет объект обработки, обезвреживания отходов производства и потребления, в том числе ТКО? Разъясните конкретно, какие процессы обработки там будут происходить?

Ответ:

В соответствии с территориальной схемой указанный объект предусматривает наличие линии обработки.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» обработка отходов — предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.

Вопрос:

Может ли объект обработки, размещения, обезвреживания и захоронения отходов производства и потребления, в том числе ТКО, быть просто сортировочной линией?

Ответ:

Вышеперечисленные объекты имеют различные характеристики и технологии. Обработка отходов предполагает их сортировку в целях уменьшения объемов отходов, подлежащих захоронению.

Вопрос:

Правильно ли мы понимаем, что будущий полигон на участке 54:07:047401:1085 Искитимского района будет только ангар с сортировочной линией, а мусор будет увозиться для захоронения и утилизации на другие полигоны?

Ответ:

На планируемом объекте предусмотрена обработка и захоронение отходов, соответственно без дальнейшей транспортировки отходов.

Вопрос:

Или будущий полигон на участке 54:07:047401:1085 Искитимского района это будет ангар с сортировочной линией и с местом захоронения и утилизации мусора на этом же участке?

Ответ:

На планируемом объекте предусмотрена обработка и захоронение отходов.

Вопрос:

Проект полигона уже есть? Есть разрешение на его реализацию?

Ответ:

Согласно информации администрации Искитимского района Новосибирской области, проект полигона выполнен, инвестором – ООО «ПОЛИГОН» (ИНН 5445028063) планируется направить проект на прохождение экспертиз (государственная экологическая экспертиза, государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий).

Строительство объекта возможна после получения положительных заключений необходимых экспертиз.

Вопрос:

Кто дает разрешение и проводит экспертизу проекта полигона с сортировочной линией?

Ответ:

Осуществление государственной экологической экспертизы относится к полномочиям Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, осуществление государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий относится к полномочиям Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы». Разрешение на строительство объекта выдает администрация Искитимского района Новосибирской области.

Вопрос:

Есть ли уже экспертиза или она проводится? Есть ли разрешение на строительство полигона?

Ответ:

Согласно информации администрации Искитимского района Новосибирской области, проект полигона выполнен, инвестором – ООО «ПОЛИГОН» (ИНН 5445028063) планируется направить проект на прохождение экспертиз (государственная экологическая экспертиза, государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий).

Строительство объекта возможна после получения положительных заключений необходимых экспертиз, в том числе при наличии разрешения на строительство.

Вопрос:

Если нет разрешения, почему собственник уже ведет подготовительные работы?

Ответ:

Администрацией Искитимского района Новосибирской области выдавалось разрешение на строительство административно-бытового корпуса для размещения автотранспортных средств, иных разрешений на строительство не выдавалось.

Вопрос:

Откуда с каких территорий туда будут свозить мусор? И в каком объеме?

Ответ:

На объекте в с. Маяк планируется осуществлять обработку и захоронение ТКО, образованных на территории Искитимского района (кроме Бурмистровского и Быстровского сельских советов Искитимского района) и г. Искитима (соответственно после консервации полигонов г. Бердске и г. Искитиме.

Вопрос:

Какая мощность будет у будущего полигона?

Ответ:

Согласно территориальной схеме планируемая проектная мощности объекта 120 тыс. тонн/год.

Вопрос:

В Территориальной схеме обращения с отходами предусмотрен полигон с сортировочной линией ТКО в поселке Маяк Искитимского района. Может ли на его месте после запуска построиться мусороперерабатывающий завод?

Ответ:

Территориальной схемой предусмотрено строительство объекта в с. Маяк Искитимского района Новосибирской области для обработки и захоронения отходов, а не переработки.

Вопрос:

Просим вас разъяснить что такое полигон с обработкой и что такое сортировочная линия?

Ответ:

В соответствии с инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем России 02.11.1996, полигоны — это комплекс природоохранительных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания твердых бытовых отходов, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» обработкой отходов называется предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку. Обработка отходов осуществляется на мусоросортировочных линиях.

15 июля 2020 года пресс-служба министерства ЖКХ региона прислала следующий комментарий по ситуации со свалкой и просили довести до сведения наших читателей. Доводим:

Правительство региона проведет анализ ситуации с созданием объекта ТКО в Искитимском районе На особый контроль в Правительстве Новосибирской области взята ситуация, связанная с созданием объекта в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Искитимском районе. Вопросы создания инфраструктуры ТКО на данной территории будут внимательно проанализированы с учетом всех звучащих мнений, окончательные решения по размещению данного объекта будут приняты только после проведения всех необходимых экспертиз. В настоящее время необходимых условий для начала строительства объекта нет.