Больной COVID-19 3-летний ребенок больше месяца ждет результата теста после лечения в Бердске. Мать рыдает от бессилия

В регистратуре больницы матери сообщили, что заведующая отсутствует и что нужно явиться лично. Тогда она попросила записать ее номер и понять в каком положении находится ребенок, но Ирине в этом отказали и сослались на то, что ничего не понимают.

Мать 3-летнего ребенка беспокоится, что соответствующее лечение не будет пройдено вовремя

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась мать 3-летнего зараженного коронавирусом Антона (имена героев изменены) 15 июля. Мать со слезами рассказала о том, что почти месяц не может дождаться результатов второго теста на коронавирус. В регистратуре её не понимают и просят явиться лично, но мать с ребенком находятся на карантине.

3-летний Антон (имя изменено) попал в реанимацию в начале июня. Там ему проставили капельницы и отправили домой.

— Поначалу я и не заподозрила, что у Антона коронавирус. Я слезно просила врачей о том, чтобы они взяли тест на коронавирус. Врачи мне ответили так: «Вы, мамочка придумываете и начитались, это не коронавирус у ребенка». Потом наконец-то тест на коронавирус взяли и отправили нас из реанимации домой ждать тест. У моего мальчика начал болеть живот, появилась жуткая диарея, произошла потеря аппетита. Я вызвала врачей, просила сделать УЗИ внутренних органов. Они мне говорили, что запишут, но нужно ждать две недели. Но как я у которой ребенок с коронавирусной инфекцией могу ждать две недели? — рассказывает Ирина (имя изменено).

Ирину направили в платную поликлинику. Там сделали там УЗИ и обнаружили, что у мальчика поражение, воспаление внутренних органов и шумы в сердце.

— 23 июня мне позвонили и сказали, что у Антона положительный результат теста на коронавирус. Его осмотрели врачи. Мы решили лечиться дома, — рассказала мать.

Работа внутренних органов постепенно начала восстанавливаться, так как в платной клинике они лечение получили. Первый тест на коронавирус, который сдавали в начале июня оказался подтвержден. 23 июня взяли второй тест на COVID-19.

— До сих пор не можем дождаться результата. Через неделю наступит месяц, как мы ждем результат. Я звонила заведующей. Мне сказали, что наших тестов нет. Ребенку нужно лечение. Никто мне ничего не отвечает. Я нахожусь на больничном. В целом мы сейчас без средств к существованию. Всем без разницы, что ребенок два месяца воздухом свежим не дышал. Он просто лежит дома. Врачи изъявили, что выписать нас не могут и попросили ждать тест, назначили антибиотики. Решили платно сдать кровь на антитела, — также рассказала Ирина.

Результат у мальчика оказался отрицательный. Когда будет результаты второго теста на коронавирус неизвестно. Нужно проходить соответствующее лечение, а они с мамой ждут.

— В регистратуре мне сообщили, что заведующая отсутствует и что нужно явиться лично, а я на карантине. Попросила, чтобы записали мой номер и поняли в каком положении находится мой сын, но мне в этом отказали и сослались на то, что ничего не понимают, — говорит бердчанка.

В детской поликлинике №2 в Бердске, «Курьер. Среда. Бердск» узнал, что заведующая отделением находится в отпуске.

Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская ответила редакции, что произошедшая ситуация взята на контроль.

— Мама ребенка обратилась в медицинскую часть больницы. Ситуация с ребенком взята на контроль. О состоянии ребенка я говорить не могу, так как это является врачебной тайной,- прокомментировала Алла Николаевна «Курьер. Среда. Бердск» 15 июля.

Начмед ЦГБ Бердска Марат Зарипов ответил, что в данное время занимается этим вопросом. Ответ пока предоставить не может.

— Я занимаюсь этим вопросом сейчас. Причину отсутствия предоставления результатов теста пока сказать не могу,- сообщил Марат Марсович.

«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий. Читайте подробности в ближайшее время.