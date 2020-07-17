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Больной COVID-19 3-летний ребенок больше месяца ждет результата теста после лечения в Бердске. Мать рыдает от бессилия

17:43 17.07.2020, Алина Бурова Фото: pixabay
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В регистратуре больницы матери сообщили, что заведующая отсутствует и что нужно явиться лично. Тогда она попросила записать ее номер и понять в каком положении находится ребенок, но Ирине в этом отказали и сослались на то, что ничего не понимают.

Больной COVID 19 3 летний ребенок больше месяца ждет результата теста после лечения в Бердске. Мать рыдает от бессилия
Мать 3-летнего ребенка беспокоится, что соответствующее лечение не будет пройдено вовремя
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Больной COVID 19 3 летний ребенок больше месяца ждет результата теста после лечения в Бердске. Мать рыдает от бессилия

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В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась мать 3-летнего зараженного коронавирусом Антона (имена героев изменены) 15 июля. Мать со слезами рассказала о том, что почти месяц не может дождаться результатов второго теста на коронавирус. В регистратуре её не понимают и просят явиться лично, но мать с ребенком находятся на карантине.

3-летний Антон (имя изменено) попал в реанимацию в начале июня. Там ему проставили капельницы и отправили домой.

— Поначалу я и не заподозрила, что у Антона коронавирус. Я слезно просила врачей о том, чтобы они взяли тест на коронавирус. Врачи мне ответили так: «Вы, мамочка придумываете и начитались, это не коронавирус у ребенка». Потом наконец-то тест на коронавирус взяли и отправили нас из реанимации домой ждать тест. У моего мальчика начал болеть живот, появилась жуткая диарея, произошла потеря аппетита. Я вызвала врачей, просила сделать УЗИ внутренних органов. Они мне говорили, что запишут, но нужно ждать две недели. Но как я у которой ребенок с коронавирусной инфекцией могу ждать две недели? — рассказывает Ирина (имя изменено).

Ирину направили в платную поликлинику. Там сделали там УЗИ и обнаружили, что у мальчика поражение, воспаление внутренних органов и шумы в сердце.

— 23 июня мне позвонили и сказали, что у Антона положительный результат теста на коронавирус. Его осмотрели врачи. Мы решили лечиться дома, — рассказала мать.

Работа внутренних органов постепенно начала восстанавливаться, так как в платной клинике они лечение получили. Первый тест на коронавирус, который сдавали в начале июня оказался подтвержден. 23 июня взяли второй тест на COVID-19.

— До сих пор не можем дождаться результата. Через неделю наступит месяц, как мы ждем результат. Я звонила заведующей. Мне сказали, что наших тестов нет. Ребенку нужно лечение. Никто мне ничего не отвечает. Я нахожусь на больничном. В целом мы сейчас без средств к существованию. Всем без разницы, что ребенок два месяца воздухом свежим не дышал. Он просто лежит дома. Врачи изъявили, что выписать нас не могут и попросили ждать тест, назначили антибиотики. Решили платно сдать кровь на антитела, — также рассказала Ирина.

Результат у мальчика оказался отрицательный. Когда будет результаты второго теста на коронавирус неизвестно. Нужно проходить соответствующее лечение, а они с мамой ждут.

— В регистратуре мне сообщили, что заведующая отсутствует и что нужно явиться лично, а я на карантине. Попросила, чтобы записали мой номер и поняли в каком положении находится мой сын, но мне в этом отказали и сослались на то, что ничего не понимают, — говорит бердчанка.

В детской поликлинике №2 в Бердске, «Курьер. Среда. Бердск» узнал, что заведующая отделением находится в отпуске.

Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская ответила редакции, что произошедшая ситуация взята на контроль.

— Мама ребенка обратилась в медицинскую часть больницы. Ситуация с ребенком взята на контроль. О состоянии ребенка я говорить не могу, так как это является врачебной тайной,- прокомментировала Алла Николаевна «Курьер. Среда. Бердск» 15 июля.

Начмед ЦГБ Бердска Марат Зарипов ответил, что в данное время занимается этим вопросом. Ответ пока предоставить не может.

— Я занимаюсь этим вопросом сейчас. Причину отсутствия предоставления результатов теста пока сказать не могу,- сообщил Марат Марсович.

«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий. Читайте подробности в ближайшее время.

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От редакции

Довольны таким уровнем медицины?

Аноним, 15 июля 2020 18:15
Очень страшно с таким уровнем медицины как в Бердске болеть.
Аноним, 15 июля 2020 22:20
Оказывается, наши больницы и поликлиники под руководством назначенного главврача просто до верху забиты шахатовыми и иже с ней.
По-бердски лозунг "Я — Шарли Эбдо" звучит как "Я и каждая из нас - Шахатова".
Яна, 15 июля 2020 22:57
Звоните в Минздрав НСО. Приглашайте хотя бы ВЕСТИ Новосибирск ТВ.
Аноним, 15 июля 2020 23:55
Вопрос-где и от кого мог заразиться ребёнок 3-х лет? Посещал ребёнок детский сад или нет? Если посещал, то какой? В некоторых детских садах и сейчас больше половины детей резко заболело, говорят ОРВИ, а что это на самом деле неизвестно. Работники детсада информацию умалчивают...
Аноним, 16 июля 2020 04:02
только без вранья :около 200 тысяч ,заработок этой .
Гость, 16 июля 2020 11:28
Уважаемый КУРЬЕР... И бердчане, звонить куда либо малоэффективно!!!! У них на все есть отмазка! Наверно пора уже записывать видеообращения и рассылать Хальзову и выше! Только что прочитал его отмазку за 15 июля. Все хорошо все замечательно! Где замечательно? Малыш месяц страдает уже ! Тут молчать и ждать не надо.
Аноним, 16 июля 2020 16:11
Так жалуйтесь Почему молчите или ждете,что за вас кто то сделает У нас многие занимают такую позицию
Аноним, 16 июля 2020 20:37
НВР:
Чиновники довольны.
Кто проголосовал - довольны.
Кто считал голоса - очень довольны.
А я нет.
Аноним, 16 июля 2020 23:45
Очень страшно за себя и за детей
evro, 17 июля 2020 08:49
Нашей медициной довольны только те,кто ей не пользуется.
Аноним, 17 июля 2020 09:11
Но за то у нас по конституции доступная медецина

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