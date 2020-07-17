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240 млн рублей будет стоить ремонт улиц Лунная, Черемушная, Боровая в микрорайоне Раздольный Бердска

08:15 17.07.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Аукционные мероприятия по капитальному ремонту не проводились. Работы планируют завершить к 2021 году.

240 млн рублей будет стоить ремонт улиц Лунная, Черемушная, Боровая в микрорайоне Раздольный Бердска
Боровая нуждается в ремонте наравне с другими улицами в Бердске

На 2020 год основным объектом, предложенным для капитального ремонта, должна была стать улица Черемушная с кольца ТЦ Микрорайона. Работы планировались вести по улице Черёмушной к микрорайону Раздольному. Также ремонтные работы должны были проводиться по улице Боровая.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, стоимость планируемых работ составит 240 млн. рублей.

— В 2020 году планируется начать капитальный ремонт ул. Боровая ( ул. Лунная до ул. Черемушная) и ул. Черемушная (от ул. Боровая до микрорайона «Раздольный»). В рамках планируемых работ будет выполнен капитальный ремонт проезжей части, пешеходных тротуаров, линии уличного освещения, реконструкция светофорного объекта, установка регулируемых пешеходных переходов. Планируемая стоимость составит порядка 240 млн. рублей. Завершить работы планируют к 2021 году. Аукционные мероприятия по выбору подрядной организации на выполнение капитального ремонта ул. Боровая и ул. Черемушная не проводились в виду отсутствия соглашения о выделении субсидии. При поступлении подписанного соглашения о выделении денежных субсидий, будут начаты аукционные мероприятия по выбору подрядной организации. На сегодняшний день подготовлено соглашение на выделение субсидий из Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Соглашение о выделении субсидии уже направлено, — прокомментировал Владимир Николаевич 13 июля в письменном запросе от СМИ.

Напомним, что ранее 11 июня, Владимир Захаров сообщил, что не готов ответить на вопрос о ремонте бердских улиц в телефонной беседе с представителями СМИ, так как вопрос «сложный». Кроме того, вице-мэр города воздержался от ответа на вопрос про планируемое финансирование на эти работы.

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