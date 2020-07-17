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Проверит законность стоянки теплохода «Москва-127» рядом с купающимися детьми транспортная прокуратура на Бердском заливе у МК «Сибиряк»

09:16 17.07.2020, Алена Романцова Фото: Читателей
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Жители пожаловались на стоянку 50-метрового теплохода. В случае выявления нарушений закона будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, отметили специалисты.

Проверит законность стоянки теплохода Москва 127 рядом с купающимися детьми транспортная прокуратура на Бердском заливе у МК Сибиряк
Теплоход «Москва-127» простоял весь день 8 июля на берегу у МК «Сибиряк » Бердска

Проверит прокуратура законность стоянки теплохода «Москва-127» у МК Сибиряк Бердска. Напомним, пожаловались на стоянку 50-метрового теплохода «Москва-127» рядом с купающимися на мелководье детьми жители МК «Сибиряк» Бердска. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился читатель Эдуард. Он отметил, что у жилого комплекса есть свой пляж и пирс. Сам пирс создавался еще при пионерских лагерях, и он предназначался для маломерных судов.

— Пирс точно не для огромных теплоходов. Тем более у нас санаторная зона здесь. Теплоход стоял весь день заведенный 8 июля. Весь выхлоп, солярка — все нефтепродукты идут в воду, здесь же купаются дети. Это просто возмутительно,- сказал Эдуард 9 июля.

На запрос «Курьер. Среда. Бердск» ответил старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Горбунова.

— С учетом представленных Вами сведений о возможных нарушениях закона, допущенных при швартовке теплохода «М осква-127» возле пирса МК «Сибиряк», Новосибирскому транспортному прокурору поручена организация проведения соответствующей проверки, — отметила специалист 13 июля.

Поступившие в адрес прокуратуры сведения будут проверены, в случае выявления нарушений закона будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, также подчеркнула помощник прокурора.

Как действовать жителям, если они видят нарушения закона в части нахождения не маломерных судов у пирсов, не предназначенных для этого?

Информацию о нарушениях закона в сфере соблюдения требований законодательства о безопасной эксплуатации водного транспорта заинтересованные лица могут направлять в Западно-Сибирскую
транспортную прокуратуру по адресу: 630003 г. Новосибирск, ул.Саратовская, 13, а также через общественную приемную на официальном сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Также в ответе сообщили, что сведения о владельце судна можно получить в ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей», осуществляющем ведение Государственного судового реестра. В ближайшее время «Курьер. Среда. Бердск» сделает запрос в это ведомство.

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