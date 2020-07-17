17.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

1 медсестра на 20 коек положена указом президента. В пульмонологии ЦГБ Бердска на 1 медсестру — 8-9 коек. Ужасов нет, заверил Хальзов

08:16 17.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
6 5

Раз в смене, по словам министра здравоохранения региона, находится 7 медсестер. На одну из них приходится коек в два раза меньше, чем предусмотрено президентом. Получается, что нагрузка на медсестер в ЦГБ Бердска ниже, чем нагрузка в стране.

1 медсестра на 20 коек положена указом президента. В пульмонологии ЦГБ Бердска на 1 медсестру 8 9 коек. Ужасов нет, заверил Хальзов
Нагрузка на медсестер в БЦГБ меньше, чем по стране
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
1 медсестра на 20 коек положена указом президента. В пульмонологии ЦГБ Бердска на 1 медсестру 8 9 коек. Ужасов нет, заверил Хальзов

Пауза: Нет новых зараженных в Бердске. Всего инфицирован 141 человек, 210 ждут результатов тестов 17 июля1 медсестра на 20 коек положена указом президента. В пульмонологии ЦГБ Бердска на 1 медсестру — 8-9 коек. Ужасов нет, заверил ХальзовЕщё 67 новостейСюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы1 медсестра на 20 коек положена указом президента. В пульмонологии ЦГБ Бердска на 1 медсестру — 8-9 коек. Ужасов нет, заверил ХальзовКуда звонить жителям Бердска, если они подозревают у себя COVID-19, рассказал министр ХальзовЕщё 1745 новостей

В министерство здравоохранения Новосибирской области регулярно направляются запросы редакцией «Курьер. Среда. Бердск», дабы обратить внимание руководства на ситуацию в пульмонологии. 15 июля в редакцию пришел ответ на один из запросов об ужасах пульмонологии.

— В соответствии с приказом 198н для оказания медицинской помощи в стационарных условиях пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID- 19 предусмотрена 1 должность медицинской сестры на 20 коек. В пульмонологическом отделении БЦГБ по состоянию на 10 июня 2020 работают 7 медицинских сестер в смену, — рассказал редакции «Курьер. Среда. Бердск» министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Согласно информации из прошлых запросов в Минздрав, в пульмонологическом отделении БЦГБ располагается 60 коек. Раз в смене, по словам министра, находится 7 медсестер, тогда на одну из них приходится по 8-9 коек, что в два раза меньше, чем предусмотрено приказом президента. Таким образом, получается, что нагрузка на медсестер в ЦГБ Бердска ниже, чем нагрузка в стране.

Напомним, на сегодняшний день в Бердске зафиксирован 141 случай заражения коронавирусом. В ближайшее время редакция «Курьер. Среда. Бердск» расскажет, сколько бюджетных денег было потрачено на борьбу с коронавирусом в Новосибирской области.

Мнение читателей
0
5
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Большая нагрузка?

Аноним, 16 июля 2020 12:50
Интересно откуда такая информация На 4 этаже в ночь одна медсестра на все отделение
Аноним, 16 июля 2020 13:18
Что-то я там 7 медсестёр не видела никогда, может общий штат 7? Совсем заврались
Аноним, 16 июля 2020 13:44
ктото в отпуске,ктото на больничном по простуде,т.к. медики вирусом не болеют. Откуда он взял такие цифры??? из статистики. Пусть придет и реально по головам пересчитает.Сам.
Аноним, 16 июля 2020 15:23
Как только наглости хватает у этого Хальзова такое говорить?
Аноним, 16 июля 2020 16:34
Скоро все медсестры разбегуться
Гость, 16 июля 2020 16:43
Надо его официально пригласить, через открытое письмо Курьера... Наверно опять отпишется на 30 дней!Девчонки, раз уже взялись надо добивать иначе получится что все фейк.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Опровергает обвинения Лондона в краже данных о вакцине от коронавируса глава РФПИ России
10:45 17-07-2020
Опровергает обвинения Лондона в краже данных о вакцине от коронавируса глава РФПИ России
БердскМаски и термометры на 1 млн рублей не были рассчитаны на население. Кому их привезли бизнесмены Китая в Бердск?
10:31 17-07-2020
Маски и термометры на 1 млн рублей не были рассчитаны на население. Кому их привезли бизнесмены Китая в Бердск?
БердскЗапускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»
10:05 17-07-2020
Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»
БердскПауза: Нет новых зараженных в Бердске. Всего инфицирован 141 человек, 210 ждут результатов тестов 17 июля
10:00 17-07-2020
Пауза: Нет новых зараженных в Бердске. Всего инфицирован 141 человек, 210 ждут результатов тестов 17 июля
Избивал девочку-инвалида и угрожал убить несколько лет подряд 75-летний сожитель ее бабушки
09:45 17-07-2020
Избивал девочку-инвалида и угрожал убить несколько лет подряд 75-летний сожитель ее бабушки
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 11
09:32 17-07-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
Могут начать штрафовать шумных соседей на 50 тысяч рублей в России 1
09:30 17-07-2020
Могут начать штрафовать шумных соседей на 50 тысяч рублей в России
Подготовим вашего малыша к школе легко и играючи
09:24 17-07-2020
Подготовим вашего малыша к школе легко и играючи
БердскПроверит законность стоянки теплохода "Москва-127" рядом с купающимися детьми транспортная прокуратура на Бердском заливе у МК "Сибиряк"
09:16 17-07-2020
Проверит законность стоянки теплохода
Сабин Дюран — «Запомни меня навсегда» в Книжной долине
09:14 17-07-2020
Сабин Дюран — «Запомни меня навсегда» в Книжной долине