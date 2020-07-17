Чем вызвана жара-2020 в Сибири, надолго ли пришла аномалия и как она напугала ученых, сообщаем

Температура в Сибири была значительно выше средней с начала года. Новый температурный рекорд для Арктики, 38 ° C, был зафиксирован в российском городе Верхоянск на 20 июня. Изменения климата — основная причина, которая в 600 раз увеличивает шансы таких аномалий.

Сибирская «волна жары» напугала ученых

Длительная сибирская жара практически невозможна без изменения климата — исследование атрибуции

Недавняя длительная сибирская жара с января по июнь 2020 года была бы почти невозможной без влияния антропогенного изменения климата, согласно быстрому анализу атрибуции группой ведущих ученых-климатологов.

Исследователи из международных университетов и метеорологических служб, в том числе Института океанологии им. П.П.Ширшова РАН, также обнаружили, что температуры были более чем на 2 ° C выше, чем они были бы, если бы люди не влияли на климат, выделяя выбросы парниковых газов.

Температура в Сибири была значительно выше средней с начала года. Новый температурный рекорд для Арктики, 38 ° C, был зафиксирован в российском городе Верхоянск на 20 июня, в то время как общая температура Сибири были более чем на 5 ° C выше среднего с января по июнь .

Чтобы измерить влияние изменения климата на эти высокие температуры, ученые использовали большие коллекции компьютерного моделирования, чтобы сравнить климат, который есть сегодня, с примерно 1 ° C глобального потепления, с климатом, каким он был бы без человека. влияние, используя те же методы, что и в предыдущих быстрых и рецензированных исследованиях.

Их анализ показал, что продолжительная жара, как в Сибири с января по июнь этого года, происходила бы только один раз каждые 80 000 лет без изменения климата, вызванного деятельностью человека, что делает его практически невозможным в климате, который не был нагрет выбросами парниковых газов. Изменение климата увеличило шансы на продолжительную жару как минимум в 600 раз. Это один из самых сильных результатов любого атрибутивного исследования, проведенного до настоящего времени.

Ученые отметили, что даже в нынешнем климате длительная жара все еще маловероятна: можно ожидать, что такие экстремальные условия будут возникать реже, чем раз в 130 лет. Но без быстрого сокращения выбросов парниковых газов они рискуют стать частыми к концу столетия.

Жара в Сибири вызвала массовые пожары: в конце июня горело 1,15 миллиона гектаров, что связано с выбросом около 56 миллионов тонн углекислого газа — больше, чем ежегодные выбросы в некоторых промышленно развитых странах, таких как Швейцария и Норвегия. Это также ускорило таяние вечной мерзлоты — нефтяной резервуар, построенный на мерзлой почве, обвалился в мае, что привело к одному из худших разливов нефти в регионе. Парниковые газы, выделяемые в результате пожаров и таяния вечной мерзлоты, а также снижение отражательной способности планеты от потери снега и льда, еще больше нагреют планету. Жара была также связана со вспышкой шелковых мотыльков, личинки которых поедают хвойные деревья.

Ведущий автор исследования и старший ученый по обнаружению и атрибуции в Met Office Эндрю Чаварелла: «Результаты этого быстрого исследования — что изменение климата увеличило шансы на продолжительную жару в Сибири по крайней мере в 600 раз — поистине ошеломляют. Это исследование является еще одним доказательством экстремальных температур, которые мы можем ожидать чаще всего в мире в условиях потепления климата. Важно отметить, что увеличение частоты этих экстремальных тепловых явлений можно сдерживать путем сокращения выбросов парниковых газов ».

Профессор Ольга Золина, Институт океанологии им. П.П.Ширшова РАН, Москва, и Институт геологических исследований окружающей среды, Гренобль, ведущий автор МГЭИК AR6: «Это исследование показывает, что не только величина температуры была чрезвычайно редкой, но и погода шаблоны, которые вызвали это. Мы продолжаем изучать, как лесные пожары, которые сожгли более тысячи гектаров, могут также повлиять на климат, поскольку пламя выбрасывает в атмосферу дым и пепел ».

Д-р Фридерике Отто, исполняющий обязанности директора Оксфордского института экологических изменений и один из руководителей инициативы «Атрибуция мировой погоды»: «Это исследование еще раз показывает, насколько значительным является изменение климата, связанное с изменением игры, по отношению к волнам тепла. Учитывая, что волны тепла являются самыми смертоносными экстремальными погодными явлениями в большинстве частей света, к ним следует относиться очень серьезно. По мере того, как выбросы продолжают расти, мы должны думать о создании устойчивости к экстремальной жаре во всем мире, даже в арктических общинах — что казалось бы бессмысленным не так давно ».

Профессор Соня Сеневиратне из Департамента наук об экологических системах в ETH Zurich (D-USYS), ведущий автор нескольких докладов МГЭИК: «Эти результаты показывают, что мы начинаем испытывать экстремальные события, которые почти не имеют шансов произойти без человека след на климатической системе. У нас осталось мало времени для стабилизации глобального потепления на уровнях, на которых изменение климата будет оставаться в рамках Парижского соглашения. Для стабилизации глобального потепления при температуре 1,5 ° C, которая по-прежнему подразумевает больший риск таких экстремальных тепловых явлений, нам необходимо сократить выбросы CO2 как минимум вдвое до 2030 года ».

Источник: https://www.metoffice.gov.uk