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Слово мэра расходится с делом? Голодовки главы Бердска против мусорной свалки под носом у города ждут активисты

08:41 17.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Они готовы оказать градоначальнику посильную помощь — напечатать плакат для его одиночного пикета. И считают, что это будет гораздо полезнее, чем все выступления общественников, которым из-за карантина запрещено митинговать.

Слово мэра расходится с делом? Голодовки главы Бердска против мусорной свалки под носом у города ждут активисты
Мэр Бердска Евгений Шестернин заявил, что отказывается работать с некоторыми СМИ
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Слово мэра расходится с делом? Голодовки главы Бердска против мусорной свалки под носом у города ждут активисты

Новый полигон около кладбища Бердска будет просто обыкновенной зловонной свалкой, подтвердило министерство ЖКХ Новосибирской областиСлово мэра расходится с делом? Голодовки главы Бердска против мусорной свалки под носом у города ждут активистыЕщё 71 новостей

Бердские активисты, протестующие против строительства мусорной свалки на границе с Бердском в Искитимском районе, решили напомнить главе города Евгению Шестернину о его обещании. Напомним, что мэр публично пообещал «голодать против свалки», когда протестные настроения захлестнули Бердск.

Общественники не только призывают Шестернина показать, что его слова не расходятся с делом, но и предлагают оказать помощь в организации акции.

— Некоторое время назад, наш уважаемый мэр говорил, что готов голодать вместе горожанам и ради остановки строительства свалки ТКО у границ Бердска. Так вот я предлагаю, и думаю многие меня поддержат, пусть проведет одиночный пикет на площади Горького. Пусть покажет, что слова мэра были не просто слова, а чтобы они были в согласии с действиями. Мы даже ему плакат нарисуем. Пусть выберет дату, — высказался «Курьер. Среда. Бердск» активный противник мусорного полигона Алексей Шабин.

По его мнению, сей акт градоначальника «будет значительно более резонансным», чем все выступления общественности. Тем более, что в период пандемии «всех закрыли на карантин» и массовые мероприятия запрещены, в том числе митинги.

Так пойдет ли мэр Бердска голодать против строительства свалки около городского кладбища? Этот вопрос Евгению Шестернину задавали еще неделю назад, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Новость об этом опубликовали 11 региональных СМИ. Из заголовков, опубликованных в том числе и федеральными СМИ, можно допустить, что глава Бердска готов встать в протест и даже голодать.

«- Но когда собирают подписи — голодать против свалки… Против свалки все. И я пойду голодать против свалки. И все здесь сидящие пойдут голодать против свалки», — процитировали СМИ слова Евгения Шестернина с заседания рабочей группы по полигону ТКО.

Сам он прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» так:
— Я против того, чтобы поднимать людей на голодовки и собирать подписи, не зная проблемы. Проекта нет!

Евгений Анатольевич отметил, что не работает со СМИ, выдергивающими фразы из контекста. В том числе и с «Курьер. Среда. Бердск» больше не работает. Вместе с тем мэр озвучил позицию администрации:

— Мы категорически против свалки в Искитиме и Бердске. Я не понимаю организацию полигона без решения вопросов переработки и утилизации. В старом виде полигоны, которые пересыпаются земляным настом, нас не устраивают. Никакой завод не решит проблему грамотной утилизации и экологической защиты данного населенного пункта, если само население в нем принимать участие не будет. А это будет возможно только тогда, когда одни и те же вопросы будут одинаково трактоваться, будет сформирована экологическая культура населения.

Напомним, дорогу к будущей свалке строит ООО «Полигон». На земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 планируется полигон TKO — комплекс природоохранительных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и захоронения TKO 4 и 5-гo класса опасности. Все мероприятия проходят под контролем министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. Проект полигона находится на стадии экспертиз. Публичные обсуждения по проекту состоялись в Искитимском районе 12 мая 2020 года.

Важный момент — строительство планируется в рамках частного инвестиционного проекта. А информация о равнозначности полигона TKO и мусороперерабатывающего завода отсутствует.

Новость о возможном строительстве новой свалки под Бердском повергла в шок горожан и подвигла их на протестные выступления. Активисты не ограничились только пикетами, петициями и обращения во все органы власти. Они создали народный фонд борьбы с мусорным полигоном. На пожертвования будут готовить всевозможные акции. И первая из них — изготовление наклеек на автомобили с лозунгом «Бердск против мусорного полигона», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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От редакции

Мэр откажется голодать и пикетировать?

Аноним, 16 июля 2020 12:24
"— Я против того, чтобы поднимать людей на голодовки и собирать подписи, не зная проблемы."

Почему он ничего не знает?
Аноним, 16 июля 2020 12:41
Ну ну, попкорн взял.
Аноним, 16 июля 2020 17:21
Да господи, сколько раз он говорил и не исполнял. Что в голове, то и на языке.
Мэр мог бы это сказать, но нет, 16 июля 2020 17:47
Смысл нашей политической голодовки, как любой голодовки – это такой легальный способ политического протеста. Смысл ее – привлечение внимания к вопиющей несправедливости. Голодать можно, конечно, только тогда, когда несправедливость какая-то запредельная, мы считаем, что мы имеем дело именно с такой.
Аноним, 16 июля 2020 19:44
Нашей? А сколько часов намерены продержаться? :) 3-6-12?
Там уже областной министр опроверг вброс о мусорной свалке.
Это я., 16 июля 2020 18:00
Курьерцы, не натравливайте бердчан на мэра. Сталкивать лбами позорное дело. Поголодуйте сами как пример, если считаете это поможет.
Сказочный ..., 16 июля 2020 18:46
Когда его заберут обратно ?
Сибиряк, 16 июля 2020 20:31
Сказочник, байки хорошие плетет, только в детском садике и быть ему вожатым.
Аноним, 16 июля 2020 23:07
Конечно откажется может быть сославшись на слабое здоровье А что ему ещё придумать Не подумал сказав о голодовке Голубев ему запретит голодать Ему мэр нужен живым и здоровым
Аноним, 17 июля 2020 09:48
Свалил до 1 августа данный господин Захароа исполняет обязанности

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