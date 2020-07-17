Нет денег на детей — сдайте в детдом, хватит канючить у Путина 10 000 в августе 2020, пишут противники поддержки. В петиции 90 000 подписей

Но большинство родителей подписывает петицию с аргументами: дорого обходится подготовка к школе, в пандемию не на что кормить детей. Многие возмущены отсутствием выплат на детей от 16 до 18 лет — они есть не хотят?

Августовские выплаты пригодятся на подготовку детей к школе, считают родители

Число сторонников созданной неделю назад петиции с просьбой выплатить пособие 10 000 рублей на сборы детей в школу в августе 2020 года растет в геометрической прогрессии. Если на 14.00 воскресенья, 12 июля, ее подписали чуть более 1200 человек, то на это же время четверга, 16 июля, подписи в поддержку поставили свыше 91 050 человек. Следующей целью создатели петиции поставили 150 000 подписей. Автор петиции Наталья Бусарова адресовала ее президенту и правительству РФ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Она напомнила, что в июне и июле 2020 года российские семьи получили выплаты по 10 000 рублей на детей до 16 лет. Но в условиях пандемии коронавируса, когда многие потеряли работу либо лишились большой части доходов, такая помощь от президента оказалась очень кстати, аргументирует Наталья:

— Многие смогли погасить долги, купить детям одежду на лето, порадовать ребятишек другими подарками. Но, к сожалению, вплоть до настоящего времени, социально-экономическая ситуация в стране не улучшилась, хотя предприятия постепенно и начинают возвращаться к работе. Многие по-прежнему сидят без денег и со страхом ждут начала школьного года.

По оценке автора петиции, 1 сентября — это огромные расходы: нужно купить не только канцелярию, но и одежду, спортивную форму, обувь, рюкзак. Обычно сборы на учебу обходятся до 20 000 рублей. И уже сегодня многие боятся, что «придется залазить в кредиты».

— В такой ситуации материальная помощь семьям с детьми была бы очень кстати! Поэтому мы, российские матери, просим президента Владимира Путина в третий раз помочь семьям и в августе выдать всем очередное пособие! Мы очень надеемся, что будем услышаны, и наши дети с радостью и желанием пойдут в школу!

«За» и «против»

Подписавшие петицию объясняли свое решение жизненными трудностями. Но многие отмечают, что расходы предстоят не только на школьников, но и на детсадовцев. Кто-то взывает родителей «хватит канючить» и сдавать детей в детдом, если на их содержание нет денег. Присоединяются к петиции и родители 16-17-летних подростков, которые выпали из президентского поля зрения в части летних выплат.

А некоторые в комментариях просили изменить содержание петиции — дескать, деньги в августе необходимы не только на сборы в школу, но и просто на пропитание, семьям с детьми нечего есть в отсутствии работы.

— Я подписываю эту петицию, но хочу выразить свое не довольство к создателю!!! Почему вы считаете, что пособие нужно, чтобы собрать детей в школу?! А про детские сады, ни слова не сказано!!! Каждый год в сад нужно собирать список. На это уходит как минимум 5000 рублей. Плюс к этому, ребёнок 3-х лет за время карантина вырос. А цены на одежду такого возраста не маленькие. Прошу автора данной петиции, сделать корректировку. Я уверенна, большая часть со мной согласны, — объяснила Светлана Бабкина.

Татьяна Кожевникова:

— Я подписываюсь, потому что нахожусь в декрете, и у меня двое детей.

Evgenii Kondrin:

— Вы там в конец офигели? Нет денег на детей — сдайте их в детский дом, хватит канючить!

Аноним:

— А детям 16-17 лет не надо готовиться к школе? Некоторые экзамены сдают. Нужна доп. литература. В некоторых случаях репетиторы. И по моим сложным математическим вычислениям, дети 16-18 лет получили ровно 0 рублей.

Иришка Чепрасова:

Дети до школьного возраста тоже нуждаются в помощи детский сад ни кто не отменял.

Елена Морозова:

— Подписываю эту петицию, но обращаю внимание, что подростки 16 и 17 лет тоже пойдут в школу и им тоже нужны обувь и канцелярские товары.

Зоя Головенькина:

— Я, конечно, подпишу, но почему вы, автор, не учитываете, что школьники 10 и 11 классов (а именно дети, которым от 16 до 18 лет), тоже нуждаются в такой выплате. А они, как известно, обделены. И наше государство не считает их детьми (они не едят, не одеваются и расходов на них нет!!!). Если делать петицию, то для ВСЕХ детей!!!!

Наталья Навдаева:

— Прошу выплатить по 10000 рублей на детей до 18 включительно в августе.

Avgusta Rakitina:

— Я подписалась, но почему никто не пишет про детей от 16 и старше, которые учатся в школе и вузе? Детям до 16 уже два раза давали, а тем, кто старше, вообще ничего не дали. Вы считаете, что они росой питаются и одеваться им не надо? Они не имеют возможности работать, так как учатся очно…

Ирина Кутлиахметова:

— Сейчас вашими молитвами, если сборы в школу многим не по карману, сделают онлайн обучение — сэкономите на сборах. Не о том ваши просьбы. Вот обеспечить детей местами в садах, качественным образованием в школах, колледжах и вузах, а родителей — работой и достойным заработком — это более конструктивно.

Алиса Виноградова:

— Из-за того, что наше правительство неграмотно подошло к решению проблем с работой и заработком людей в пандемию, люди остались без денег!

Ольга Игнатьева:

— Потому что имею четверых детей до 16 лет. В школу необходимо собрать по полной программе, а требуется очень много и всё стоит очень дорого. Пандемия и карантин очень сильно повлияли на семейный бюджет.

Мария Ходоренко:

— Пандемия и карантин берут свое, и людям очень трудно выживать.

Екатерина Эскаева:

— Я подписываю петицию, потому что реально стало жить труднее. На пособие от 3 до 7 лет мы не прошли, много зарабатывали в 2019 году, в счет не пошёл этот год. Реально концы с концами сводим. Ипотека в счет не идёт, а это даже моей зп не хватает, чтобы заплатить (я работаю мл. воспитателем в детсаду). А ведь еще коммунальные ежемесячно по 4 тыс. В общем, деньги эти будут нужны, впереди подготовка детей в сад, канцтовары, одежда..

Karina Lukyanova:

— Я подписываюсь, потому что помощь в сборе к школе и садам нужна. Магазины подняли цены на товары в связи с ситуацией в городе. Все хотят есть!!! Поэтому незначительная сумма хоть как-то поможет собрать ребёнка. Раньше, когда 20 лет назад собирали в школу, такого, что сейчас, не было. А теперь форма определённая, канцелярия также. А цены, простите, как-то растут с запросами школ. Если не сможет государство выплатит, пусть указ сделают сократить цены на подготовку детей к школе. А то — рожайте, а помощи нет. Взрослого дешевле одеть, чем ребёнка до 15 лет…

Татьяна Бурдинская:

— Очень дорого обходиться собрать ребёнка в школу. Форма, школьные принадлежности, физкультура форма, обувь и кеды. В пределах 20 000 на всё. Помогите.